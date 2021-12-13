10.732 TL geri ödemesiz veriliyor! 3 yıl kalan alıyor! Asgari ücrete yapılacak zam ile birlikte daha da artacak!

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yeni devre başladı. Temmuz itibarı ile 18 yaş altındaki vatandaşlar da BES'e dahil olabiliyor. Birçok aile çocuklarını ufak yaşlardan itibaren Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil ediyor. Fakat işin mühim bir ebatı gözden kaçırılıyor. Bireysel emeklilik sistemini cazip kılan iki konu var. Birincisi, birikimlerin, günün şartlarına makul yatırım araçlarında değerlenerek artması; ikincisi ve daha da mühimi yüzde 25'lik devlet katkısı. Fakat devlet katkısı ile alakalı mühim bir ayrıntı bulunuyor. 3 sene dolmadan sistemden çıkanlar devlet katkısı imkanından yararlanamıyor. Bugün amacıyla BES'te en yüksek devlet katkısı 10.732 TL. Bu rakam asgari ücrete göre belirleniyor. BES'teki bir vatandaşın en yüksek yararlanabileceği devlet katkısı tutarı, senelik asgari ücret toplamının yüzde 25'ini geçemiyor . Asgari ücrete yapılacak zam ile eş güdümlü BES'te devlet katkısı miktarı da artacak.
Hürriyet'ten Noyan Doğan Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. İşte BES'e dahil olmak isteyenlerin bilmesi gerekenler... İtiraf ediyorum, yanılmışım. Sene başında, 18 yaş altının Bireysel Emeklilik Sistemine (BES), girmesine imkân tanınacağı ilk gündeme geldiğinde, 'yaptıran zaten yaptırıyor, neden sisteme girsinler, hele böyle bir ortamda' demiştim. Yanılmışım, hem de çok yanılmışım.
Temmuz ayında 18 yaş altı gençlere yönelik BES uygulaması başladı ve beş ay gibi kısa sürede 128 bin genç sisteme giriş yaptı. Tabiri caizse gençler akın akın BES'e geliyor; çocuğu için yaptıran var, torunu için yaptıran var, kuzeni, yeğeni için yaptıran var. Hangi yaş grubundan daha çok BES'e ilgi var diye baktım. İlginçtir, 0-7 yaş arası yoğunlukta. Neredeyse 120 bin gencin yarısından fazlası 0-7 yaş grubundan oluşuyor ki, 9 bine yakın yeni doğan bebeğe BES yaptırılmış. Mesela, altın takacaklarına ya da hediye alacaklarına BES yaptırmışlar.
Hal böyle olunca okuyuculardan 18 yaş altı BES için çokça sorular gelmeye başladı. En çok merak edilen konu ise işin emeklilik tarafı ile devlet katkısı tarafı. Emeklilik derken, en çok sorulan soru da 'ne yani 7 yaşındaki çocuğum için BES yaptırdığımda 56 yaşına kadar bekleyecek mi?' oluyor. Şimdilik böyle, ama kamu yönetimi; ileride eğitim, evlilik, konut alımı gibi durumlarda birikimlerin bir kısmının kullanılması veya da birikimlerin bir kısmının çekilmesi üzerinde birtakım çalışmalar yapıyor.
BU SÜRELERE DİKKAT!
Ancak işin önemli bir boyutu gözden kaçırılıyor. Bireysel emeklilik sistemini cazip kılan iki husus var. Birincisi, birikimlerin, günün şartlarına uygun yatırım enstrümanlarında değerlenerek artması; ikincisi ve daha da önemlisi yüzde 25'lik devlet katkısı. Açıkça söyleyeyim, bugün BES'e olan ilginin altında yatan temel neden işte bu devlet katkısı. Eminim birileri diyecektir ki, 'iyi de sistemden çıktığımızda devlet katkısının tamamını alamıyoruz ki'. Doğru, sistemde devlet katkısını hak etmenin bazı şartları var. Nedir bunlar? Üç yıldan önce BES'ten ayrılırsanız devletin sizin adınıza ödediği katkıları hiçbir şekilde alamıyorsunuz. 3 yıldan 6 yıla kadar geçen sürede çıkarsanız devlet katkısının yüzde 15'ini, 6 yıldan 10 yıla kadar geçen sürede ayrılırsanız devlet katkısının yüzde 35'ini, 10 yıl ve daha fazla sürede ise devlet katkısının yüzde 60'ını hak ediyorsunuz. 56 yaşında emekli olunduğunda ise katkının tamamını alabiliyorsunuz.