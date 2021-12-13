Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 13.12.2021 09:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.12.2021 09:29
    ABONE OL

    10.732 TL geri ödemesiz veriliyor! 3 yıl kalan alıyor! Asgari ücrete yapılacak zam ile birlikte daha da artacak!

    BES'e katılım seviyesi her geride bıraktığımız gün artıyor. Genellikle 18 yaş altının da Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmesi, bu artışta etkili oluyor. BES ile alakalı mühim detaylar bulunuyor. Birçok bireyin BES'e dahil olmasının sebebi devlet katkısından yararlanabilmek. Bireysel Emeklilik Sistemi, bireylerin aktif çalışma hayatları boyunca gerçekleştirdikleri tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik zamanlarında hayat standartlarını koruyabilecekleri bir gelir elde etmelerini gerçekleştiren özel emeklilik sistemidir. Kişiler bu sisteme gönüllü katılarak, sosyal emniyet düzeneğinin sağladığı emeklilik gelirine ek bir gelir oluşturur.

    10.732 TL geri ödemesiz veriliyor! 3 yıl kalan alıyor!

    Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yeni devre başladı. Temmuz itibarı ile 18 yaş altındaki vatandaşlar da BES'e dahil olabiliyor. Birçok aile çocuklarını ufak yaşlardan itibaren Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil ediyor. Fakat işin mühim bir ebatı gözden kaçırılıyor. Bireysel emeklilik sistemini cazip kılan iki konu var. Birincisi, birikimlerin, günün şartlarına makul yatırım araçlarında değerlenerek artması; ikincisi ve daha da mühimi yüzde 25'lik devlet katkısı. Fakat devlet katkısı ile alakalı mühim bir ayrıntı bulunuyor. 3 sene dolmadan sistemden çıkanlar devlet katkısı imkanından yararlanamıyor. Bugün amacıyla BES'te en yüksek devlet katkısı 10.732 TL. Bu rakam asgari ücrete göre belirleniyor. BES'teki bir vatandaşın en yüksek yararlanabileceği devlet katkısı tutarı, senelik asgari ücret toplamının yüzde 25'ini geçemiyor . Asgari ücrete yapılacak zam ile eş güdümlü BES'te devlet katkısı miktarı da artacak.

    Hürriyet'ten Noyan Doğan Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. İşte BES'e dahil olmak isteyenlerin bilmesi gerekenler... İtiraf ediyorum, yanılmışım. Sene başında, 18 yaş altının Bireysel Emeklilik Sistemine (BES), girmesine imkân tanınacağı ilk gündeme geldiğinde, 'yaptıran zaten yaptırıyor, neden sisteme girsinler, hele böyle bir ortamda' demiştim. Yanılmışım, hem de çok yanılmışım.

    Temmuz ayında 18 yaş altı gençlere yönelik BES uygulaması başladı ve beş ay gibi kısa sürede 128 bin genç sisteme giriş yaptı. Tabiri caizse gençler akın akın BES'e geliyor; çocuğu için yaptıran var, torunu için yaptıran var, kuzeni, yeğeni için yaptıran var. Hangi yaş grubundan daha çok BES'e ilgi var diye baktım. İlginçtir, 0-7 yaş arası yoğunlukta. Neredeyse 120 bin gencin yarısından fazlası 0-7 yaş grubundan oluşuyor ki, 9 bine yakın yeni doğan bebeğe BES yaptırılmış. Mesela, altın takacaklarına ya da hediye alacaklarına BES yaptırmışlar.

    Hal böyle olunca okuyuculardan 18 yaş altı BES için çokça sorular gelmeye başladı. En çok merak edilen konu ise işin emeklilik tarafı ile devlet katkısı tarafı. Emeklilik derken, en çok sorulan soru da 'ne yani 7 yaşındaki çocuğum için BES yaptırdığımda 56 yaşına kadar bekleyecek mi?' oluyor. Şimdilik böyle, ama kamu yönetimi; ileride eğitim, evlilik, konut alımı gibi durumlarda birikimlerin bir kısmının kullanılması veya da birikimlerin bir kısmının çekilmesi üzerinde birtakım çalışmalar yapıyor.

    BU SÜRELERE DİKKAT!

    Ancak işin önemli bir boyutu gözden kaçırılıyor. Bireysel emeklilik sistemini cazip kılan iki husus var. Birincisi, birikimlerin, günün şartlarına uygun yatırım enstrümanlarında değerlenerek artması; ikincisi ve daha da önemlisi yüzde 25'lik devlet katkısı. Açıkça söyleyeyim, bugün BES'e olan ilginin altında yatan temel neden işte bu devlet katkısı. Eminim birileri diyecektir ki, 'iyi de sistemden çıktığımızda devlet katkısının tamamını alamıyoruz ki'. Doğru, sistemde devlet katkısını hak etmenin bazı şartları var. Nedir bunlar? Üç yıldan önce BES'ten ayrılırsanız devletin sizin adınıza ödediği katkıları hiçbir şekilde alamıyorsunuz. 3 yıldan 6 yıla kadar geçen sürede çıkarsanız devlet katkısının yüzde 15'ini, 6 yıldan 10 yıla kadar geçen sürede ayrılırsanız devlet katkısının yüzde 35'ini, 10 yıl ve daha fazla sürede ise devlet katkısının yüzde 60'ını hak ediyorsunuz. 56 yaşında emekli olunduğunda ise katkının tamamını alabiliyorsunuz.

        NE ZAMAN EMEKLİ OLUNACAK?

        Gelin şimdi şöyle bir hesap yapalım. Sisteme ödediğiniz katkılardan oluşan birikimlerin değerlenmesini falan tamamen bir kenara bırakıyorum, sadece işin devlet katkısı boyutuna odaklanıyorum. Bu durumda; çocuğunuzu 8 yaşında BES'e soktunuz, 18 yaşını doldurduğunda devlet katkısının yüzde 60'ını, yani katkının yarısından fazlasını hak etmiş oluyor. Bir yaşında BES'li yaptınız, çocuğunuz daha 11 yaşına gelmeden katkının yüzde 60'ını hak etmiş oluyor. Hani dedim ya, bugün 9 bin yeni doğan BES'e girdi diye; işte bugün o giren bebekler, 10 yaşına geldiklerinde adına ödenen devlet katkılarının yarısından fazlasını hak etmiş olacaklar. Diyeceğim o ki, çocuğuna BES yaptıranların daha bugünden emeklilik süresi olan 56 yaşa takılmamaları gerekiyor.

        DEVLET KATKISI 10.732 TL

        Hazır konu devlet katkısından açılmışken, çok bilinmeyen bir konuya da açıklık getireyim. Kimi okuyucular diyor ki, '18 yaş altının sisteme girmesinin pek önemi yok, zaten çocuğumuz için BES yaptırıyorduk'. Doğru da, kendi adınıza yaptırabiliyordunuz, BES planında sizin isminiz yazıyordu, lehdar olarak çocuğunuzu gösterebiliyordunuz. Şimdi ise çocuğunuz ya da torununuz veya kuzeniniz adına yaptırabiliyorsunuz ve BES sözleşmesinde çocuğun adı yazıyor. Peki, bunun sağladığı avantaj nedir? En önemlisi devlet katkısı avantajı. Şöyle anlatayım. Malum BES'teki bir kişinin en yüksek yararlanabileceği devlet katkısı tutarı, yıllık asgari ücret toplamının yüzde 25'ini geçemiyor ki, bugün için bu rakam yıllık 10.732 lira, aylık da 894 lira. Misal; düne kadar hem kendi hem de iki çocuğu için BES yaptıran bir kişi, sözleşmelerinin hepsi kendi adına olduğu için, yıllık en fazla 10.732 lira devlet katkısından yararlanabiliyordu. 18 yaş altının sisteme girmesine imkan tanınmasıyla, sözleşmeler çocukların adına düzenlendiğinden kişi hem kendi için hem de ayrı ayrı iki çocuğu için devlet katkısının en üst limiti olan 10.732 liradan yararlanabilecek ki, bu da yıllık devlet katkısından yararlanma limitini 32.196 liraya çıkarmış oluyor.

        BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ YARARLARI NEDİR?

        Devlet Katkısı

        Sistemin en güzel yanlarından biri yatırdığınız katkı paylarından yüzde 25 gibi bir devlet desteği almanız. Bu verilebilecek olan katkı bireyin gelir vergilerinden mükellef olup olmamasına bakılmadan verilmektedir.

        SGK Destekleyicisi

        İster SSK'lı, ister Emekli Sandığı, ister Bağ-Kur'lu olun çalışma yaşantınız süresince geleceğinizi garanti altına alabilmek amacıyla Bireysel Emeklilik Sistemine yatırım yapma imkanınız bulunur. Emekli olacağınız zaman, bu anlatılan kurumlardan alacağınız gelirin yanında, Bireysel Emeklilik Sisteminden de gelir elde etme ihtimaline sahip olursunuz. Bu iki şekilde alacağınız gelirleri ister topluca, ister taksitle alıp kendi ayaklarınız üzerinde emekliliğinizi yaşayabilirsiniz.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ticarette oyun kuralları değişiyor
        Haberler Ekonomi 10.732 TL geri ödemesiz veriliyor! 3 yıl kalan alıyor! Asgari ücrete yapılacak zam ile birlikte daha da artacak!
            SON DAKİKA