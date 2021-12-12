Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Gözler bu toplantıda! 2022 asgari ücret miktarı ne kadar olacak, kaç TL zam gelecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 2022 asgari ücret zammı ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında yer alıyor ve yılın son ayı yaşanırken ne kadar bir fiyat artışının yaşanacağı merak ediliyor. Asgari ücretle çalışan milyonlarca vatandaş 2022 yılında maaşlarında nasıl farklılıklar olacağını öğrenmek istiyor. İşte son gelişmeler...
ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?
İlk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, ikinci toplantısını 7 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan Komisyon, üçüncü toplantısını bugün Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) gerçekleştirdi.
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrette son viraja giriliyor. Sabah'ın haberine göre, Asgari ücretin belli olacağı son toplantı 13 Aralık Pazartesi günü yapılması planlanıyor.
2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLANDI MI?
Milyonların merakla beklediği 2022 asgari ücret zammı ve AGİ tablosu bu ay içerisinde belli olacak.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en uygun ve en ideal asgari ücreti belirlemek için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net, masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz" demişti.
ASGARİ ÜCRET PAZARLIĞINDA KRİTİK TOPLANTI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında, işçi ve işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamları telaffuz etmesi bekleniyor.
Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün üçüncü toplantısını yaptı.
İlk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, ikinci toplantısını 7 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan Komisyon, üçüncü toplantısını saat 10.00'da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) gerçekleştirdi.