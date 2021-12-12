2. el araba almanın akıllıca yolu! Listeye bakmayan pişman olur: En ucuzları belli oldu: 200 bin değil, 100 bin hiç değil sadece...

Ev, otomobil, arsa, iş yeri alacaklara güzel haber geldi. Bankaların güncel gayrimenkul listeleri yayınlandı. Vatandaşlar tarafından çokça araştırılan Ziraat Bankası, Halk Bankası, TEB, QNB, Akbank, Deniz Bankası, İş Bankası, Yapıkredi bankalarının yeni gayrimenkul listesi duyuruldu. İcralık otomobilleri uygun fiyata alabilmek için bankaların gayrimenkullerini yakından takip edenler harekete geçti bile. Çok ucuz fiyata hem yeni hem kullanışlı otomobil, ev ve iş yeri alacaklar sevinçten havalara uçacak. Teklif veren otomobili, evi, iş yerini, dükkanı kapacak. 50 bin TL, 300 bin TL arasında otomobil, ev, arsa, iş yeri, dükkan alacaklar bu listeye bakmadan geçmesin!
ARALIK AYI SATILIK GAYRİMENKUL LİSTESİ (GÜNCEL)
ZİRAAT BANKASI GAYRİMENKULLERİ
Ziraat Bankası tarafından iki otomobil satışa çıkarıldı. İşte verilen teklifler ve otomobil fiyatları...
Ziraat Bankası otomobil satışının yanı sıra konut, daire, ev, arsa, tarla, iş yeri ve dükkanları da uygun fiyata icradan satışa çıkardı. Çok ucuza alabileceğiniz o gayrimenkuller için aşağıdaki sayfaya gidebilirsiniz.
https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bankamiz/ziraatten-duyurular/gayrimenkul/satilik-gayrimenkuller
VAKIFBANK GAYRİMENKULLERİ
Vakıfbankası güncel otomobil satışlarını duyurdu. İşte o otomobiller;
Vakıfbank otomobil satışının yanı sıra konut, arsa, dükkan, işyeri için de ilan yayınladı. 50 bin TL ile 500 bin TL arasında değişen 2+1,3+1 yerleri görmek için Vakıfbank'ın sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Vakıfbank icralık uyguna onut, arsa, dükkan, işyeri ilanı için aşağıdaki linke tıklayınız.
https://www.vakifbank.com.tr/satilik-gayrimenkul-ve-araclar.aspx?pageID=166