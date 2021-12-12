2. el araba almanın akıllıca yolu! Listeye bakmayan pişman olur: En ucuzları belli oldu: 200 bin değil, 100 bin hiç değil sadece...

Ev, otomobil, arsa, iş yeri alacaklara güzel haber geldi. Bankaların güncel gayrimenkul listeleri yayınlandı. Vatandaşlar tarafından çokça araştırılan Ziraat Bankası, Halk Bankası, TEB, QNB, Akbank, Deniz Bankası, İş Bankası, Yapıkredi bankalarının yeni gayrimenkul listesi duyuruldu. İcralık otomobilleri uygun fiyata alabilmek için bankaların gayrimenkullerini yakından takip edenler harekete geçti bile. Çok ucuz fiyata hem yeni hem kullanışlı otomobil, ev ve iş yeri alacaklar sevinçten havalara uçacak. Teklif veren otomobili, evi, iş yerini, dükkanı kapacak. 50 bin TL, 300 bin TL arasında otomobil, ev, arsa, iş yeri, dükkan alacaklar bu listeye bakmadan geçmesin!