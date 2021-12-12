13 Aralık Asgari ücrette son durum! Asgari Ücret zammı bugün açıklanacak mı? Asgari Ücret net-brüt kaç TL belli oldu mu?

Aralık ayına girilmesiyle 2022 Asgari ücret zammı için de toplantılar başladı. Asgari Ücret zammı için görüşmelerin ilki 1. Aralık'ta yapılmıştı. 2. ve 3. toplantının da geçtiğimiz günlerde tamamlanmasıyla gözler 4. ve son toplantıya çevrildi. Asgari ücrette son durum 4. toplantı ile birlikte netleşecek. Bilindiği üzere 2021 yılında asgari ücret brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş. 2022 yılında ne kadar zam geleceği merak ediliyor. Peki; Asgari Ücret net-brüt kaç TL belli oldu mu? Asgari Ücret zammı bugün açıklanacak mı? 13 Aralık Asgari ücret son dakika gelişmeler haberimizde...
13 ARALIK ASGARİ ÜCRET ZAMMI BUGÜN AÇIKLANACAK MI?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. ve son toplantısı 13 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Komisyonun üçüncü toplantısı 9 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde yapılmış ve uzmaşma olmaması nedeniyle son karar 4. toplantıya kalmıştı.
2022 yılında geçerli olacak asgari ücret zammı henüz belli olmadı. Son dakika gelişmeler yaşandıkta haberimizde yer verilecektir. Öte yandan geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu yıl toplantılar erken başladı. Dolayısıyla yeni asgari ücret zammı Aralık ayının ortalarında belli olacak.
ASGARİ ÜCRET İÇİN DURAK!
Gerçekleştirilen önceki toplantılarda hem işçi tarafı hem de işveren tarafı taleplerini masaya yatırıldı. 1. toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işçi tarafının 3 bin 750 ila 4 bin lira talep ettiğini, işverenin ise 3 bin 500 ila 3 bin 750 lira arasında bir asgari ücret istediğini belirtmişti. Bu rakamların üst limiti dikkate alındığında asgari ücrette işçilerin yaklaşık yüzde 41, işverenin ise yaklaşık yüzde 33 artış istediği anlaşıldı.
Bilgin, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin konuşmasında asgari ücret konusunda çeşitli tahminler yapıldığını anımsatarak, asgari ücret alan yaklaşık 6 milyon işçi bulunduğunu bildirdi.
Bu kişilerin aileleriyle oluşturduğu bütünlüğün dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Bilgin, asgari ücretin diğer ücretleri de belirleyecek bir yetkiye sahip olduğuna dikkati çekti.