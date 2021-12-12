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    • Ekonomi
    • 12.12.2021 23:54
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    • 12.12.2021 23:54
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    13 Aralık Asgari ücrette son durum! Asgari Ücret zammı bugün açıklanacak mı? Asgari Ücret net-brüt kaç TL belli oldu mu?

    Asgari ücret 2022 zammı için sona gelindi. Milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü kulağı asgari ücrete gelecek zam oranında. Asgari ücret zam oranı için 1, 2 ve 3. toplantı gerçekleşti. 4. toplantı da 13 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Yeni yılda tutarın ne kadar olacağına ilişkin araştırmalar devam ederken son dakika gelişmeleri de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki Asgari Ücret zammı bugün açıklanacak mı? Asgari Ücret net-brüt kaç TL belli oldu mu? İşte 13 Aralık Asgari ücrette son durum!

    takvim.com.tr
    13 Aralık Asgari ücrette son durum!

    Aralık ayına girilmesiyle 2022 Asgari ücret zammı için de toplantılar başladı. Asgari Ücret zammı için görüşmelerin ilki 1. Aralık'ta yapılmıştı. 2. ve 3. toplantının da geçtiğimiz günlerde tamamlanmasıyla gözler 4. ve son toplantıya çevrildi. Asgari ücrette son durum 4. toplantı ile birlikte netleşecek. Bilindiği üzere 2021 yılında asgari ücret brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş. 2022 yılında ne kadar zam geleceği merak ediliyor. Peki; Asgari Ücret net-brüt kaç TL belli oldu mu? Asgari Ücret zammı bugün açıklanacak mı? 13 Aralık Asgari ücret son dakika gelişmeler haberimizde...

    13 ARALIK ASGARİ ÜCRET ZAMMI BUGÜN AÇIKLANACAK MI?

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. ve son toplantısı 13 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Komisyonun üçüncü toplantısı 9 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde yapılmış ve uzmaşma olmaması nedeniyle son karar 4. toplantıya kalmıştı.

    2022 yılında geçerli olacak asgari ücret zammı henüz belli olmadı. Son dakika gelişmeler yaşandıkta haberimizde yer verilecektir. Öte yandan geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu yıl toplantılar erken başladı. Dolayısıyla yeni asgari ücret zammı Aralık ayının ortalarında belli olacak.

    ASGARİ ÜCRET İÇİN DURAK!

    Gerçekleştirilen önceki toplantılarda hem işçi tarafı hem de işveren tarafı taleplerini masaya yatırıldı. 1. toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işçi tarafının 3 bin 750 ila 4 bin lira talep ettiğini, işverenin ise 3 bin 500 ila 3 bin 750 lira arasında bir asgari ücret istediğini belirtmişti. Bu rakamların üst limiti dikkate alındığında asgari ücrette işçilerin yaklaşık yüzde 41, işverenin ise yaklaşık yüzde 33 artış istediği anlaşıldı.

    Bilgin, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin konuşmasında asgari ücret konusunda çeşitli tahminler yapıldığını anımsatarak, asgari ücret alan yaklaşık 6 milyon işçi bulunduğunu bildirdi.

    Bu kişilerin aileleriyle oluşturduğu bütünlüğün dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Bilgin, asgari ücretin diğer ücretleri de belirleyecek bir yetkiye sahip olduğuna dikkati çekti.

        VEDAT BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

        Bu konuda Bakanlığına bir araştırma yaptırdığını kaydeden Bilgin, işçilere, işverenler ile profesyonel yöneticilere asgari ücret beklentilerini sorduklarını aktardı. Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İşçilerimizin büyük çoğunluğu, yüzde 37'si 3 bin 750 ila 4 bin lira arasında beklentileri olduğunu söylediler. Yüzde 9'luk bir oran, 4 bin liranın üzerinde rakamlar telaffuz ettiler. Daha aşağılarda telaffuz edenler oldu. Küçük işletmelerde çalışan işçilerin daha alt düzeylerde rakamlar telaffuz ettiğini gördük. Bu sebepsiz değil. Onlar şunu diyorlar; 'Evet, biz ücretimizin artmasını istiyoruz ama işimizin devam etmesini istiyoruz.' Dolayısıyla burada sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun, işçilerimizin beklentisini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışını gerçekleştireceğiz. Bu, Türkiye için, çalışanlarımız için, özellikle düşük gelirli asgari ücretle çalışanlarımız için bir bayram havası yaratacaktır. Bunu şimdiden müjdelemek isterim."

        ''RAHAT NEFES ALDIRACAK''

        Asgari ücretin daha yüksek düzeyde açıklanmasının daha anlamlı olduğunu çünkü ekonomide dalgalanmaların yaşandığını dile getiren Bilgin, enflasyonist bir ortam nedeniyle asgari ücretin bu kadar tartışıldığını ve bu kadar çok önem atfedildiğini söyledi.

        Bilgin, "Bu süreci yönetirken, asgari ücret çalışanlarımızı, emekçilerimizi korusun, aynı zamanda Türkiye'nin bu süreçte, enflasyonist ortamda, salgın sonrası bütün dünyanın yaşadığı ekonomik dalgalanmaların aşağı yukarı başta bütün Avrupa ve gelişmiş ekonomileri büyük zorluklara soktuğu bir aşamada Türkiye'ye de bir rahat nefes aldırsın diyoruz. Bu düşünceyle rahat nefes aldıracak bir seviyede tespit edeceğimizi belirtmek isterim."

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        Haberler Ekonomi 13 Aralık Asgari ücrette son durum! Asgari Ücret zammı bugün açıklanacak mı? Asgari Ücret net-brüt kaç TL belli oldu mu?
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