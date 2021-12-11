Ve harekete geçildi! Geri getirene para ödenecek! Migros, BİM, ŞOK, A101 Market ve tüm teslim noktalarda bundan sonra... Marketlerde 1 Temmuz itibariyle yeni uygulamalar başlamıştı. Marketlerde sebze ve meyve satışına yeni düzenlemeler getirilmişti. Sebze ve meyvelerin ambalajlanarak taşınmasında, depolanmasında ve perakende satışa sunulmasında uyulması gereken standartlar uygulamaya alınmıştı. Şimdi market ve ürün satan tüm iş yerlerini ilgilendiren bir dönem için geri sayım başladı. Çevreyi korumayı amaçlayan sistemle geri dönüşüm trendine ciddi katkı olacak. Depozito sisteminin plastik sektöründe geri dönüştürülmüş ham madde tedarik güvenliğini de arttırmaya yardımcı olacak. Uygulama önümüzdeki yıl yürürlüğe girecek.

YENİ DÖNEM

Marketlerde ve satışın yaptığı yerde 1 Temmuz itibariyle yeni bir döneme girilmişti. Duyurulan kararlar yeni ayın ilk gününde devreye alınmıştı. Ticaret Bakanlığı, marketlerde sebze ve meyve satışına yeni düzenlemeler getirilmişti. Sebze ve meyvelerin ambalajlanarak taşınmasında, depolanmasında ve perakende satışa sunulmasında uyulması gereken standartlar uygulamaya alınmıştı.