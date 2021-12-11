Ve harekete geçildi! Geri getirene para ödenecek! Migros, BİM, ŞOK, A101 Market ve tüm teslim noktalarda bundan sonra... Marketlerde 1 Temmuz itibariyle yeni uygulamalar başlamıştı. Marketlerde sebze ve meyve satışına yeni düzenlemeler getirilmişti. Sebze ve meyvelerin ambalajlanarak taşınmasında, depolanmasında ve perakende satışa sunulmasında uyulması gereken standartlar uygulamaya alınmıştı. Şimdi market ve ürün satan tüm iş yerlerini ilgilendiren bir dönem için geri sayım başladı. Çevreyi korumayı amaçlayan sistemle geri dönüşüm trendine ciddi katkı olacak. Depozito sisteminin plastik sektöründe geri dönüştürülmüş ham madde tedarik güvenliğini de arttırmaya yardımcı olacak. Uygulama önümüzdeki yıl yürürlüğe girecek.
YENİ DÖNEM
Marketlerde ve satışın yaptığı yerde 1 Temmuz itibariyle yeni bir döneme girilmişti. Duyurulan kararlar yeni ayın ilk gününde devreye alınmıştı. Ticaret Bakanlığı, marketlerde sebze ve meyve satışına yeni düzenlemeler getirilmişti. Sebze ve meyvelerin ambalajlanarak taşınmasında, depolanmasında ve perakende satışa sunulmasında uyulması gereken standartlar uygulamaya alınmıştı.
Gerekli standartların belli olmasının ardından 1 Temmuz itibariyle uygulamaya geçilmişti. Bilindiği üzere sebze meyve satışında seçmece de yapılıyordu. Ticaret Bakanlığı, marketlerde sebze ve meyve satışına yeni düzenlemeler getirdi. Böylece çilek, incir, kayısı, kiraz gibi ürünler kapalı yerde satılıp, seçilemeyecek.
DEPOZİTO UYGULAMASI YENİ YILDA DEVREYE GİRECEK
Sisteme dahil edilen ambalajların yeni standartlara uygun olarak üretilmesi ve kayıt altına alınmasına yönelik uygulama 1 Ocak 2022'de devreye girecek. TÜÇA tarafından depozito yönetim kapsamına alınan pet, cam, alüminyum içecek şişeleri ve ambalajları bu tarihten itibaren tüketicilerden alınarak geri kazanılmaya başlanacak.