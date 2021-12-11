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    • Ekonomi
    • 11.12.2021 10:10
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    • 11.12.2021 10:10
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    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Flaş 1 ay detayı... Hesaplara 1.420 TL yatırılıyor! Zam gelecek

    Flaş 1 ay detayı... Hesaplara 1.420 TL yatırılıyor! Zam gelecek. Ocak 2022 itibarı ile zamlı olarak ödenecek. İşsizlik maaşı amacıyla müracaat yapılırken 30 günlük zamanı aşmamak gerekiyor. İşsiz kalanların en büyük güvencesi olan işsizlik sigortası maaşın yanı sıra sıhhat hizmetlerinden yararlanmanın sürmesini de sağlıyor. İşsizlik parası almaya başlayan bireylerin sağlık sigortası primleri İŞKUR doğrultusundan ödeniyor. İşsiz kalanların en büyük güvencesi olan işsizlik sigortası maaşın yanı sıra sağlık hizmetlerinden yararlanmanın sürmesini de sağlıyor. İşsizlik parası almaya başlayan kişilerin sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından ödeniyor.

    Hesaplara 1.420 TL yatırılıyor! Zam gelecek, ödeme miktarı artacak, 30 gün içerisinde...

    1.420 TL vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Ödemler 15 Aralık'ta yapılıyor. Yazılı olarak müracaatta bulunanlar alıyor. 30 gün detayı dikkat çekiyor. Tüm çalışanları çok yakından ilgilendiriyor. Ocak ayında artacak. Ödemeler İŞKUR tarafından yapılıyor. İşsizlik maaşı, 2022 asgari ücret zam görüşmeleri devam ederken çalışanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni yılda asgari ücrette yapılan artış baz alınarak işsizlik maaşı yeniden düzenlenecek. Alınan maaş miktarına göre değişkenlik gösteren işsizlik maaşı zam oranı ile artacak. Kendi istek ve kusuru dışında işvereni tarafından işten çıkartılanlara verilen işsizlik maaşı, her ay İŞKUR tarafından hesaplara yatırılıyor. İşsizlik maaşından yararlanabilmek için de çalışanın, iş sözleşmesinin iptalinden sonra 30 gün içinde İŞKUR'a başvuruda bulunması gerekiyor. Peki, İşsizlik maaşı ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak? İşte, işsizlik maaşı alma şartları ve konuyla ilgili ayrıntılar.

    İşsizlik maaşı işsizlik sigortasından sağlanan en önemli yardım. Ancak işsizlik sigortasında yalnızca işsizlik maaşı yok. Bunun dışında belki de en önemli yardım işsizlik maaşı alan kişi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin genel sağlık sigortası primlerinin ödenmesi. Bu sayede işsizler maaş aldıkları süre boyunca sağlık hizmetlerinden prim ödemeksizin yararlanabiliyorlar.

    İşsizlik parası almaya başlayan kişinin genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından ödenir. Örneğin 10 ay boyunca işsizlik parası alan kişi 10 ay boyunca İŞKUR tarafından ödenen genel sağlık sigortası primleri sayesinde sağlık hizmeti alabilir. Diğer yandan işsizlik parası alan kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler, yani eşi ve yaş sınırını geçmeyen çocukları bu süre boyunca sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. Dolayısıyla işsizlik parası alan kişinin bu süre boyunca sağlık hizmetlerinden yararlanması için herhangi bir işlem yapması gerekmez. İşsizlik parası almaktayken yeni bir işe giren kişi, işsizlik parası almaya hak kazandığı sürenin kalan kısmını, yeniden işsizlik sigortasından maaş almayı hak etmeden işsiz kaldığında almaya devam edebilir.

        Örneğin 2021 yılının Şubat ayında işsiz kalan ve 10 ay işsizlik parası almaya hak kazanmış ve şubat – mart ayları için maaş almış kişi nisan ayında işe girerse işsizlik parası kesilir. Bu kişi yeni girdiği işten mayıs ayında ayrılır ise kalan 8 aylık işsizlik maaşı alma hakkından yararlanabilir. Yeni işinden nasıl ayrıldığı da bu noktada önemli değildir. İşçi istifa da etse kalan süre kadar işsizlik parası almaya devam edebilir. Yeni işinde en az 1080 gün çalışır ve işsizlik parası hak ederek işten ayrılırsa bu durumda 8 değil, 10 ay işsizlik parası alabilir.


        KÇÖ ALANLARIN DURUMU

        Koronavirüs salgını sürecinde alınan tedbirler nedeniyle işyerlerinde yaşanan olumsuzlukların giderilmesi adına kolaylaştırılmış şartlarla kısa çalışma uygulaması hayata geçirilmişti. Bu çerçevede pek çok işyerinde kısa çalışmaya gidildi. Kısa çalışmaya gidilen işyerlerinde çalışan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçiler için kısa çalışmanın başladığı tarihten itibaren işsizlik maaşı alma hakkı da doğmuş oldu. Cumhurbaşkanı kararıyla kısa çalışma ödeneklerinin işsizlik maaşı süresinden mahsup edilmeyeceği de hüküm altına alındığı için kısa çalışma ödeneği alan işçiler istifa ederek kısa çalışma başlangıç tarihinden önce hak ettikleri süre kadar işsizlik maaşı alabilirler.

        GENÇLER İÇİN YENİ BİR DÜZENLEME GELİŞTİRİLEBİLİR

        Türkiye'de işsizlik sigortasından daha fazla kişinin yararlanabilmesi için atılması gereken bir önemli bir adım işgücü piyasasına ilk kez girecek olan gençlerimizin de belirli şartlar dahilinde işsizlik sigortasından yararlanabilmesinin sağlanmasıdır. Şu anki uygulamaya göre, işsizlik sigortası primi ödememiş kimseler işsizlik parası alamıyorlar. Yeni bir düzenleme getirilerek, mezun olmuş ve gelir seviyesi düşük olan kişilere belirli şartlar dahilinde işsizlik parası verilerek daha iyi iş aramaları sağlanabilir. Bu kişiler işe girdiklerinde belirli bir süre daha fazla prim ödeyerek, ya da işsizlik sigortası fonunda ilk işsiz kaldıkları dönemde yararlandırılmayarak kendileri için harcanan bedelin belirli bir kısmını geri ödeyebilirler. Bu şekilde işsizlik sigortası amacına uygun olarak kullanılmış olacaktır.

        Türkiye'de işsizlik sigortasından daha fazla kişinin yararlanabilmesi için atılması gereken bir önemli bir adım işgücü piyasasına ilk kez girecek olan gençlerimizin de belirli şartlar dahilinde işsizlik sigortasından yararlanabilmesinin sağlanmasıdır. Şu anki uygulamaya göre, işsizlik sigortası primi ödememiş kimseler işsizlik parası alamıyorlar. Yeni bir düzenleme getirilerek, mezun olmuş ve gelir seviyesi düşük olan kişilere belirli şartlar dahilinde işsizlik parası verilerek daha iyi iş aramaları sağlanabilir. Bu kişiler işe girdiklerinde belirli bir süre daha fazla prim ödeyerek, ya da işsizlik sigortası fonunda ilk işsiz kaldıkları dönemde yararlandırılmayarak kendileri için harcanan bedelin belirli bir kısmını geri ödeyebilirler. Bu şekilde işsizlik sigortası amacına uygun olarak kullanılmış olacaktır.

            İŞSİZLİK MAAŞI NE DAR?

            İşsizlik maaşı artacak mı, sorusu milyonlarca vatandaşın odaklandığı konulardan oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 9 Aralık tarihinde üçüncü görüşmesini gerçekleştirdi. Zam miktarına bağlı olarak 2022 işsizlik maaşı da yeniden revize edilecek. 2020 yılında 1168 TL olan işsizlik maaşı, 2021 yılında 1420 TL'ye yükselmişti. Aralık ayında yapılan toplantılarla belirlenecek olan asgari ücret ile işsizlik maaşı da netlik kazanacak. Yeni işsizlik maaşının bu ay içerisinde belli olması bekleniyor.

            Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

            İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

            İşsizlik maaşı ise ödenen tutara göre değişiklik gösterecek. Asgari ücrete yapılacak zam; askerlik ve doğum borçlanmasından yaşlılık aylığına, genel sağlık sigortası priminden asgari geçim indirimine, işsizlik maaşından isteğe bağlı sigortalılığa ödenecek primlere kadar her alanda artış anlamına gelecek.

            İŞSİZLİK MAAŞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

            İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

            İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

            İşsizlik maaşı alma şartları ile ilgili İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer alan bilgiler şu şekilde:

            Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

            Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

            Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

            Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

            KAYNAK: CEM KILIÇ
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            Haberler Ekonomi Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Flaş 1 ay detayı... Hesaplara 1.420 TL yatırılıyor! Zam gelecek
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