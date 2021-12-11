Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Flaş 1 ay detayı... Hesaplara 1.420 TL yatırılıyor! Zam gelecek

1.420 TL vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Ödemler 15 Aralık'ta yapılıyor. Yazılı olarak müracaatta bulunanlar alıyor. 30 gün detayı dikkat çekiyor. Tüm çalışanları çok yakından ilgilendiriyor. Ocak ayında artacak. Ödemeler İŞKUR tarafından yapılıyor. İşsizlik maaşı, 2022 asgari ücret zam görüşmeleri devam ederken çalışanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni yılda asgari ücrette yapılan artış baz alınarak işsizlik maaşı yeniden düzenlenecek. Alınan maaş miktarına göre değişkenlik gösteren işsizlik maaşı zam oranı ile artacak. Kendi istek ve kusuru dışında işvereni tarafından işten çıkartılanlara verilen işsizlik maaşı, her ay İŞKUR tarafından hesaplara yatırılıyor. İşsizlik maaşından yararlanabilmek için de çalışanın, iş sözleşmesinin iptalinden sonra 30 gün içinde İŞKUR'a başvuruda bulunması gerekiyor. Peki, İşsizlik maaşı ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak? İşte, işsizlik maaşı alma şartları ve konuyla ilgili ayrıntılar.
İşsizlik maaşı işsizlik sigortasından sağlanan en önemli yardım. Ancak işsizlik sigortasında yalnızca işsizlik maaşı yok. Bunun dışında belki de en önemli yardım işsizlik maaşı alan kişi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin genel sağlık sigortası primlerinin ödenmesi. Bu sayede işsizler maaş aldıkları süre boyunca sağlık hizmetlerinden prim ödemeksizin yararlanabiliyorlar.
İşsizlik parası almaya başlayan kişinin genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından ödenir. Örneğin 10 ay boyunca işsizlik parası alan kişi 10 ay boyunca İŞKUR tarafından ödenen genel sağlık sigortası primleri sayesinde sağlık hizmeti alabilir. Diğer yandan işsizlik parası alan kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler, yani eşi ve yaş sınırını geçmeyen çocukları bu süre boyunca sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. Dolayısıyla işsizlik parası alan kişinin bu süre boyunca sağlık hizmetlerinden yararlanması için herhangi bir işlem yapması gerekmez. İşsizlik parası almaktayken yeni bir işe giren kişi, işsizlik parası almaya hak kazandığı sürenin kalan kısmını, yeniden işsizlik sigortasından maaş almayı hak etmeden işsiz kaldığında almaya devam edebilir.