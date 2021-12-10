SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli vatandaşlar dikkat: Hesaplara geri ödemesiz para yatacak! Maaşı 1.500 ve üstü olanlar...

YAPI KREDİ

Emeklilerin bir aylık net maaşı 1.500 liraysa 1.300 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira arasındaysa 1.650 lira, 2 bin 500 lira ve üzerindeyse 2 bin lira nakit promosyon ödemesi yapıyor. Kampanya 30 Kasım'a kadar geçerli.

AKBANK

Banka maaşlara göre 500 lira, 625 lira ve 750 lira promosyona ek olarak sırayla 700 lira, 875 lira ve 1.000 lira ödeme yapıyor. Böylece toplamda 1.200 lira, 1.500 lira ve 1.750 lira promosyon imkanğı veriyor. Kampanya 30 Kasım'a kadar devam ediyor.