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    • Ekonomi
    • 10.12.2021 09:14
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    • 10.12.2021 09:28
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    Resmen duyuru yapıldı! TC kimlik numarasıyla başvuru yapanın hesabına para yatacak! 3 ay sonra ödeyin!

    Açıklamalar ardı ardına gelmeye devam ediyor. Bu anlamda özel bankalar vatandaşlara uygun koşullarda kredi vermeye devam ediyor. Acil nakit gereksinimi olan yaşamış vatandaşlar doğrultusundan kredi kampanyaları yakından takip ediliyor. Bankalar doğrultusundan kredi kampanyaları tek tek duyuruluyor. Yapı Kredi bankası ve İNG Bank resmi internet sitesi üzerinden 3 ay ertelemeli kredi kampanyasını duyurdu. Kredi çeken vatandaşlar ödemelerine 3 ay sonra başlama imkânına sahip olacak. Kampanyanın azami vadesi ödemesiz dönem dahil 36 ay olup, en fazla 90 gün öteleme seçeneği sunulmaktadır.

    takvim.com.tr
    TC kimlik numarasıyla başvuru yapanın hesabına para yatacak!

    YAPI KREDİ 3 AY ERTELEMELİ KREDİ KAMPANYASINA İLİŞKİN DETAYLAR;

    3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi başvurunuzu Yapı Kredi Mobil veya Bireysel İnternet Şubesi üzerinden hemen gerçekleştirebilirsiniz. Yapı Kredi Mobil veya İnternet Şube kanallarından kullandırım yapmak için, kampanya giriş ekranında "3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi" kampanyası seçilmelidir.

    Kampanya seçildikten sonra, ilk taksit tarihi; değiştirilmedikçe kredi açılış gününden azami 120 gün sonrası olacak şekilde gelecektir.

    Kampanyanın azami vadesi ödemesiz dönem dahil 36 ay olup, en fazla 90 gün öteleme seçeneği sunulmaktadır. Ödemesiz dönemlere ait faiz tutarı ilk taksite yansıtılır.

    Banka tarafından tanımlanan ön onaylı limitiniz olması durumunda, limit tutarınıza kadar kredi kullanabilirsiniz. Ön onaylı limitler sonrası tekrar değerlendirme yapılabilir, banka limitleri kredi kullanımından önce düşürülebilir veya tamamen iptal edilebilir.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    Kredi başvurunuz banka politikaları çerçevesinde değerlendirilir ve uygun olması durumunda kullandırım yapılabilir. Banka değerlendirmesi sonrasında başvurunuz olumsuz sonuçlanabilir ya da talep ettiğiniz tutarın altında bir tutarda onaylanabilir.

    Kullandırım ve başvurunun Yapı Kredi Mobil ve Bireysel İnternet Şubesi'nden yapılması durumunda "Mobilden ve İnternetten Anında Şubesiz Kredi" menüsündeki tüm koşullar 3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi için de geçerlidir.

    Yapı Kredi Mobil veya Bireysel İnternet Şubesi'ne T.C. kimlik numaranız veya kullanıcı kodunuz ile giriş yapabilirsiniz. Şifrenizi unuttuysanız ya da yeni bir şifre almak istiyorsanız, Şifre Al/Şifremi Unuttum menüsünden hemen şifre oluşturabilirsiniz.

        İNG BANK 3 AY ERTELEMELİ KREDİ KAMPANYASINA İLİŞKİN DETAYLAR;

        %1,48 faiz oranından KKB skor 1850 ve üstü yeni müşteriler 20.000 TL'ye kadar yararlanabilir

        Turuncu Ekstralı kredilerde sözleşme faizi değişmeyecek olup %1,59'dan başlamaktadır.

        Belirtilen Turuncu Ekstralı kredi yansıyan faiz oranı, kampanya dahilindeki ilk kredi tüketiminde geçerlidir.

        Turuncu Ekstra'lı kredilerde sözleşme faiz oranınızın kampanya faiz oranından yüksek olması halinde, sözleşme faiz oranınız geçerli olacaktır.

        Kredi tahsis ücreti, kredi tutarının %0,5'i olup kredi tahsis ücreti üzerinden %5 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) alınır.

        Dosya masrafı kredi tutarının binde beşi kadar alınır. Daha evvel ING'li olan müşteriler bu kampanyadan yararlanamaz.

        İhtiyaç Kredisi Şartları Nelerdir?

        Gelir hali gereksinim kredisi amacıyla en mühim şartlardan biridir. Birçok bankanın aradığı başka şartlar ise;

        18 yaşını doldurmuş olmak (Bankalar gene de 20 yaş ve üstüne kredi vermektedir.)

        Vergi levhasının ya da SSK kaydının olması. (Son 3 aya dair)

        Herhangi bir bankadan aldığınız borçtan ötürü takibe düşmemiş olmanız.

        Bazı hallerde kefil (Kefil olarak eşin rızası istenebiliyor.)

        Gelirin resmi olarak beyan edilmesi.

        Bunların dışında şayet ipotekli gereksinim kredisi çekilecekse, eşin rıza hali istenebilir. İhtiyaç kredileri 36 ay vade ile kullanılabilir. İhtiyaç kredilerinde bütün hane halkının değil, sadece krediyi çekecek bireyin geliri hesaplanır.

        (Hane halkı kefil olabilir.) Yine çoğu bankada gelirin en çok %50'si aylık taksit olacak şekilde kredi çekilebiliyor.
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        Haberler Ekonomi Resmen duyuru yapıldı! TC kimlik numarasıyla başvuru yapanın hesabına para yatacak! 3 ay sonra ödeyin!
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