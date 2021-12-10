PTT üzerinden paralar anında alınacak: Geri ödeme şartı yok! annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş çocuklar için...

Sosyal yardımlar genel müdürlüğü üzerinden elektrik yardımı alabilmek isteyen vatandaşlar amacıyla sağlanması gereken müracaat koşullarını, müracaat yapacak kişilerin müracaatlarını nereye yapacaklarını, PTT üzerinden sağlanan ödemeleri sayfamızda veriyoruz. Türkiye'de gereksinim sahibi ailelere sosyal devlet olma gereği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan muhtelif periyotlarda ödeme yapılmaktadır. Çeşitli kalemlerde yapılan sosyal yardımlardan milyonlarca vatandaş yararlanmaktadır. Kimlere, hangi sosyal yardım ödemeleri yapılmaktadır?
Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
ÜCRETSİZ ELEKTRİK YARDIMI
3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamındaki derli toplu sosyal yardımlardan faydalanan gereksinim sahibi 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh (68,67 TL), 3 kişilik hanelere aylık 100 kWh (91,56 TL), 4 kişilik hanelere aylık 125 kWh (114,44 TL), 5 ve daha çok kişilik hanelere aylık 150 kWh (137,33 TL) sosyal yardım yapılmaktadır.
GIDA YARDIMI
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca sosyal emniyeti olmayan gereksinim sahibi hanelere ya da sosyal güvencesi olan fakat hane içerisinde birey başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan hanelere başta dinî bayramlar evveli olmak üzere gereksinim hâlinde bütün sene süresince esas besin gereksinimlarının karşılanması hedefiyle besin yardımları yapılmaktadır.