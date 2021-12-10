PTT üzerinden paralar anında alınacak: Geri ödeme şartı yok! annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş çocuklar için...

EŞİ VEFAT EDEN KADINLARA VERİLEN DESTEKLER

İhtiyaç sahibi olan resmî nikâhlı eşi vefat etmiş kadınlara şartları devam ettiği süre içerisinde 2021 yılı itibarıyla aylık 325 TL olmak üzere 2 aylık periyotlarla 650 TL düzenli nakdi yardım verilmektedir.

Ödemeler Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden doğrudan kadınların PTT hesaplarına aktarılmaktadır. Hak sahipleri ödemelerini, herhangi bir ücret kesintisi olmaksızın PTT şubelerinden, Sosyal Yardım Kartlarını kullanarak ATM'lerden çekebilmekte veya kartlarını alışverişlerinde ödeme aracı olarak kullanabilmektedirler.

Diğer yandan öksüz ve yetimlere de yardım yapılmaktadır. Bu yardım ihtiyaç sahibi ailelerde yaşayan, annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş çocuklar için yapılan nakdî yardımlardır. 2021 yılı itibarıyla aylık 150 TL ödeme yapılmaktadır.