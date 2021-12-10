Pasifik GYO halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? Pasifik GYO borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu, fiyatı ne kadar? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapan şirketlerin sayısı günden güne artıyor ve yatırımcılar yakından takip ederek bilgi edinmek istiyor. İşte Pasifik GYO halka arz ile ilgili tüm detaylar...
PASİFİK GYO HALKA ARZ NE ZAMAN?
Pasifik GYO halka arz işlemleri 9-10 Aralık tarihinde yapılacak.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arz başvurusunu onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirketin sermayesinin 200 milyon TL'den 267,5 milyon TL'ye artırımı sırasında oluşan 67,5 milyon TL pay halka arz edilecek.
Pasifik GYO, Borsa İstanbul'da PSGYO kodu ile işlem görecek.
Pasifik GYO halka arzında 67.5 milyon nominal değerli pay karşılığında halka arz büyüklüğü 1.1 milyar civarında olacak ve bu çerçevede şirketin yüzde 25.23'lük kısmı halka açılmış olacak. Talebin fazla olması halinde, bu büyüklük 1.3 milyar liraya kadar çıkabilecek. Ek satışın da tamamının gerçekleşmesi halinde halka açıklık oranı ise yüzde 30.28 olacak.
Halka arz edilecek payların, yüzde 40'ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 40'ı yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 20 oranındaki kısmı ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiş durumda bulunuyor.
Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Pasifik GYO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, halka arz öncesi gerçekleştirdikleri roadshow'larda kurumsal yatırımcılardan olumlu dönüşler aldıklarını kaydederken, özellikle gayrimenkule yönelik 'talep patlamasının' yaşandığı ve borsanın rekor tazelediği mevcut dönemde bireysel yatırımcıya hem gayrimenkule, hem borsaya yatırım yapma fırsatını sunduklarını anlattı.