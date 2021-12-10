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    • Ekonomi
    • 10.12.2021 09:24
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    • 10.12.2021 09:24
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    Hepsi düşüşten nasibini alıyor! 10 Aralık Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu? Altcoin'lerde son durum ne?

    Kripto para piyasasında son durum yatırımcılar tarafından mercek altına alınıyor. Kripto para birimlerine gelen satış dalgası sonrasında Bitcoin fiyatlarında düşüş başladı. Tarihi zirveden yüzde 40 oranında uzaklaşan Bitcoin şimdi de toparlanmaya çalışıyor. Bitcoin, geçen hafta yaşanan sert düşüşün ardından bu hafta toparlasa da hafta kapanışından önce 47 bin 272 dolar olan 2021 ortalamasının sınırında işlem görüyor. Kripto paracılar DOGE, Ethereum, Ripple ve altcoin fiyatları hakkında araştırmalara başladı. Peki, Bitcoin kaç TL? 10 Aralık Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu? Altcoinlerde son durum...

    takvim.com.tr
    10 Aralık Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu?

    Sabah saatlerinden itibaren kripto para fiyatlarında yaşanan gelişmeler merak ediliyor. Özellikle Bitcoin'de yaşanan inişli çıkışlı grafik yatırımcıların kafasını karıştırıyor. Bitcoin bugün itibarıyla 2021 yılı yılı ortalaması olan 47 bin 272 doların hafif üstünde 48 bin dolar seviyelerinde işlem görüyor. Peki, Bitcoin kaç TL? 10 Aralık Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu? Altcoinlerde son durum...

    Koronavirüsün Omicron varyantı ve Fed'in faiz artırma ihtimalleri kripto paralar üzerinde etkili oluyor. Küresel enflasyonun yükselişe geçmesi ve Fed'in faiz artırmasıyla birlikte dolarda güçlenme ihtimali yatırımcıların yönünü değiştiriyor.

    Kripto paraların genelinde de düşüş eğilimi hakim oluyor. Bitcoin bugün itibarıyla 2021 yılı yılı ortalaması olan 47 bin 272 doların hafif üstünde 48 bin Dolar seviyelerinde işlem görüyor.

    FİYATLAR SIKIŞTI

    Bitcoin'de fiyatlar 47 bin dolar ile 50 bin dolar arasına sıkıştı. 50 bin dolara gelindiğinde satış hareketleriyle karşılaşan Bitcoin yatırımcıları küçük kâr hareketlerinde bulunuyorlar.

    Güne 47 bin 657 dolardan başlayan Bitcoin gün içinde en düşük 47 bin 466 dolar, en yüksek de 48 bin 738 dolar seviyesini gördü. Saat 08:34 itibarıyla 48 bin 170 dolardan alıcı buluyor.
    Ethereum ise yataya yakın seyirde ve 4112 dolar seviyesinde işlem görüyor.

        BİTCOİN NE KADAR?

        10 Aralık sabah saatlerine yüzde 1,27'lik yükseliş ile başlayan Bitcoin 48 bin 200 dolar.

        ETHEREUM NE KADAR?

        Yüzde 0,36 yükseliş kaydeden Ethereum 4 bin 120 dolar.

        DOGECOİN NE KADAR?

        Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 17 değer kaybeden ve 0,13 cent seviyesine kadar gerileyen Dogecoin 0,16 cent.

        RİPPLE (XRP) NE KADAR?

        Güne yüzde 1,18'lik düşüş ile başlayan Ripple 0,84 cent.


        MİLYARDER İSİMDEN 1 MİLYON DOLAR TAHMİNİ

        4.2 milyar dolarlık serveti bulunan Starwood Capital Group'un yönetim kurulu başkanı Barry Sternlicht, bir televizyon programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

        Bitcoin'in hiç hacklenmediğini söyleyen Sternlicht dünyada sadece 21 milyon Bitcoin'in bulunduğunu ve kendisinin de mal varlığının yüzde 2-3'üyle Bitcoin aldığını söyledi.

        Bitcoin fiyatının 1 milyon doları bulacağını belirten Sternlicht "Bitcoin'in değeri 1 milyon doları bulabilir. Çünkü sadece ABD'deki yatırımcılar değil, tüm dünya anlayacak ki daha fazla üretilemeyen şeyin adı Bitcoin'dir" ifadesini kullandı.
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        Haberler Ekonomi Hepsi düşüşten nasibini alıyor! 10 Aralık Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu? Altcoin'lerde son durum ne?
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