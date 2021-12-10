Hepsi düşüşten nasibini alıyor! 10 Aralık Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu? Altcoin'lerde son durum ne?

Sabah saatlerinden itibaren kripto para fiyatlarında yaşanan gelişmeler merak ediliyor. Özellikle Bitcoin'de yaşanan inişli çıkışlı grafik yatırımcıların kafasını karıştırıyor. Bitcoin bugün itibarıyla 2021 yılı yılı ortalaması olan 47 bin 272 doların hafif üstünde 48 bin dolar seviyelerinde işlem görüyor. Peki, Bitcoin kaç TL? 10 Aralık Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu? Altcoinlerde son durum...
Koronavirüsün Omicron varyantı ve Fed'in faiz artırma ihtimalleri kripto paralar üzerinde etkili oluyor. Küresel enflasyonun yükselişe geçmesi ve Fed'in faiz artırmasıyla birlikte dolarda güçlenme ihtimali yatırımcıların yönünü değiştiriyor.
Kripto paraların genelinde de düşüş eğilimi hakim oluyor. Bitcoin bugün itibarıyla 2021 yılı yılı ortalaması olan 47 bin 272 doların hafif üstünde 48 bin Dolar seviyelerinde işlem görüyor.
FİYATLAR SIKIŞTI
Bitcoin'de fiyatlar 47 bin dolar ile 50 bin dolar arasına sıkıştı. 50 bin dolara gelindiğinde satış hareketleriyle karşılaşan Bitcoin yatırımcıları küçük kâr hareketlerinde bulunuyorlar.
Güne 47 bin 657 dolardan başlayan Bitcoin gün içinde en düşük 47 bin 466 dolar, en yüksek de 48 bin 738 dolar seviyesini gördü. Saat 08:34 itibarıyla 48 bin 170 dolardan alıcı buluyor.
Ethereum ise yataya yakın seyirde ve 4112 dolar seviyesinde işlem görüyor.