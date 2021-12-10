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    • Ekonomi
    • 10.12.2021 09:06
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    • 10.12.2021 10:08
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    Asgari ücret günlük ne kadar? Asgari ücret günlük brüt ve net ne kadar oldu? 2022 Asgari ücret zammı kaç TL?

    Türkiye’nin gündeminde asgari ücret yer alıyor ve vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren Asgari ücret günlük ne kadar? Asgari ücret günlük brüt ve net ne kadar oldu? Sorularına yanıt aramaya başladı. Dün Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı gerçekleşti ve gözler çıkan kararlara çevrildi. Sonuncusu olan asgari ücret 4. toplantısının düzenlenmesi beklenirken bir yandan da 2022 Asgari ücret zammı kaç TL, maaşlar ne kadar artacak gibi araştırmalar da hız kazandı. Peki 2021 yılında günlük net ve brut olarak asgari ücret ne kadar, 2022 yılında ne kadar fark olacak? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Asgari ücret günlük ne kadar?

    Asgari ücret günlük ne kadar? Asgari ücret günlük brüt ve net ne kadar oldu? 2022 Asgari ücret zammı kaç TL? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısı heyecanla beklenirken daha önceki yıllarda asgari ücrete ne kadar oranda zamlar yapıldığı merak edilerek araştırılmaya başlandı. 2022 yılında yapılacak zam oranı açıklandı mı, nasıl bir fark olacak? Günlük ve brüt asgari ücret tutarı ne kadar? İşte detaylar...

    ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR OLDU? ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK NE KADAR 2022?

    2022 asgari ücret ve asgari ücret günlük net tutarı henüz belli olmadı. Açıklandığı takdirde haberimizde yer alacaktır.

    2022 AGİ ne kadar? Asgari ücret 2022 zammında yeni gelişmeler: Yeni yılda asgari ücret maaşı ne kadar olacak?

    Toplantıdan çıkacak karar milyonlarca çalışan tarafından heyecanla beklenirken, Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem masadaki rakamı canlı yayında açıkladı. Erdem, "3900-3950 TL üzerinde mutakabat sağlandı." kulis bilgisini paylaştı.

    2021 ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK NE KADAR?

    Asgari ücret günlük net tutarı 119 lira 25 kuruş olarak belirlendi. 2019 Yılında günlük 85,28 TL olan asgari ücret 2020 yılı için %15.03'lük artışla 98.10 TL olarak belirlenmişti. 2021 yılı asgari ücret açıklandı, asgari ücret aylık brüt 3.577,50 TL, aylık net 2.825,90 TL, günlük brüt 119,25 TL olarak belirlendi.

        ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİR?

        Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 üyenin bulunduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir Komisyonda işçileri en fazla üyeye sahip olan Türk İş, işverenleri ise TİSK temsil etmektedir. Hükümet kanadından da 5 kişi komisyonda yer alır. Komisyon, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

        Geçtiğimiz yıl yapılan görüşmelerde işveren ve hükümet temsilcileri asgari ücret önerisini kabul etmiş, işçi temsilcisi Türk İş ise teklifi kabul etmeyerek masadan kalkmıştı. Asgari ücret komisyondaki oy çokluğuyla belirlendiği için yeni asgari ücret belirlenmişti.

        YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET ZAMLARI

        Asgari ücret geçmişten bugüne kadar sürekli artış göstermiştir. İşte yıllara göre rakamlar;

        2005 yılında asgari ücret

        Net: 350.15 TL

        Brüt: 488.70 TL

        2006 yılında asgari ücret

        Net: 380.46 TL

        Brüt: 531 TL

        2007 yılında asgari ücret

        Net: 403.03 TL

        Brüt: 562.50 TL

        2008 yılında asgari ücret

        Net: 481.55 TL

        Brüt: 608.40 TL

        Net: 527.13 TL

        Brüt: 666 TL

        2010 yılında asgari ücret

        Net: 576.57 TL

        Brüt: 729 TL

        2011 yılında asgari ücret

        Net: 629.96 TL

        Brüt: 796.50 TL

        2012 yılında asgari ücret

        Net: 701.13 TL

        Brüt: 886.50 TL

            2013 yılında asgari ücret

            Net: 773.01 TL

            Brüt: 978.60 TL

            2014 yılında asgari ücret

            Net: 846 TL

            Brüt: 1,071 TL

            2015 yılında asgari ücret

            Net: 949.07 TL

            Brüt: 1,201.50 TL

            2016 yılında asgari ücret

            Net: 1,300.99 TL

            Brüt: 1,647 TL

            2017 yılında asgari ücret

            Net: 1,404.06 TL

            Brüt: 1,777.50 TL

            2018 yılında asgari ücret

            Net: 1,603 TL

            Brüt: 2,029 TL

            2019 yılında asgari ücret

            Net: 2 bin 020 TL

            Brüt: 2 bin 558 TL

            2020 yılında asgari ücret

            Net: 2 bin 324 TL

            Brüt: 2 bin 943 TL

            2021 yılında asgari ücret

            Net: 3 bin 577,50 TL

            Brüt: 2 bin 825,90 TL

            AGİ maaşa dahil mi: Asgari Geçim İndirimi olarak aldığınız rakam maaşa dahil değildir. İşveren maaşınızın dışında bu ücreti ödemekle yükümlüdür. AGİ ödemesini yapmayan işverenler cezaya tabi olurlar.

            AGİ'yi kimler alabilir: -Gerçek usülde vergiye tabi olan tam mükellef gerçek kişiler, -Ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildiren mükellefler yani tevkifata tabi tutulmayanlar, -Gelir vergisi kanununun 61. maddesi kapsamında ücret geliri elde edenler (Sosyal Güvenlik Destekleme Primine tabi çalışan emekliler, Kurumların yönetim kadrolarında görevli olanlar)
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            Haberler Ekonomi Asgari ücret günlük ne kadar? Asgari ücret günlük brüt ve net ne kadar oldu? 2022 Asgari ücret zammı kaç TL?
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