Asgari ücret 2022 ne kadar olacak son dakika? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman yapılacak? 2022 asgari ücret zammı kaç TL? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milyonların gözü kulağı gelecek haberlere çevrildi ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantı tarihi merak konusu oldu. 2022 yılı boyunca alınacak olan asgari ücret tutarı belli oldu mu, ne kadar zam yapılacak? işte detaylar...
ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?
İlk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, ikinci toplantısını 7 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan Komisyon, üçüncü toplantısını bugün Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) gerçekleştirdi.
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrette son viraja giriliyor. Sabah'ın haberine göre, Asgari ücretin belli olacağı son toplantı 13 Aralık Pazartesi günü yapılması planlanıyor.
2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLANDI MI?
Milyonların merakla beklediği 2022 asgari ücret zammı ve AGİ tablosu bu ay içerisinde belli olacak.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en uygun ve en ideal asgari ücreti belirlemek için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net, masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz" demişti.
ASGARİ ÜCRET PAZARLIĞINDA KRİTİK TOPLANTI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında, işçi ve işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamları telaffuz etmesi bekleniyor.
Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün üçüncü toplantısını yaptı.
İlk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, ikinci toplantısını 7 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan Komisyon, üçüncü toplantısını saat 10.00'da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) gerçekleştirdi.