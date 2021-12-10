Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 10.12.2021 07:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.12.2021 07:51
    ABONE OL

    10 Aralık evde bakım maaşı yatan iller güncel liste? Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? Evde bakım maaşı başvuru şartları

    Tüm illerden vatandaşlar her sabah 10 Aralık evde bakım maaşı yatan iller güncel liste araştırmasını yapıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aylık olarak yaşlı ve engelli hastası bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara bu destek ödeniyor. Peki Evde bakım maaşı başvuru şartları nedir? 2022 asgari ücret zammı yakından takip edilirken evde bakım maaşının 2022 yılında ne kadar artacağı da merak konusu oldu. Peki şu an aylık ödemeler ne kadar? Aralık ayı evde bakım maaşı hesaplara yattı mı?

    takvim.com.tr
    10 Aralık evde bakım maaşı yatan iller güncel liste?

    10 Aralık evde bakım maaşı yatan iller güncel liste? Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? Evde bakım maaşı başvuru şartları nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından şartları karşılayan vatandaşlara aylık olarak ödenen bu destek her ay heyecanla bekleniyor ve Aralık ayı ödemelerinin ne zaman hangi tarihte yapılacağı merak konusu oldu. 2022 asgari ücret zammı ile birlikte evde bakım maaşının 2022 yılında ne kadar olacağı, kaç TL zam geleceği de merak ediliyor. İşte ayrıntılar…

    10 ARALIK EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

    Evde bakım maaşı destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.

    2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

    Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı.

    EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

    Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

    EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

    SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

        EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?

        Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

        Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

        Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

        1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

        2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

        3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

        Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP, HDP’li Nusrettin Maçin’i korudu
        Haberler Ekonomi 10 Aralık evde bakım maaşı yatan iller güncel liste? Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? Evde bakım maaşı başvuru şartları…
            SON DAKİKA