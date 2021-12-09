MTV'ye indirim mi geldi son dakika? Motorlu taşıtlar vergisi 2022 ne kadar olacak? MTV hesaplama 2021 nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Araç sahiplerinin yılda iki kez ödemekle yükümlü olduğu MTV ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı ve değerlendirme oranlarında değişikliğe gidildi. 9 Aralık itibariyle hangi araçlar ne kadar motorlu taşıtlar vergisi ödeyecek? İşte detaylar...
MTV'YE İNDİRİM Mİ GELDİ?
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde önemli değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüzde 36.2 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne özel olarak yüzde 25 oranında uygulanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları grubunda 2022 yılında en yüksek MTV 62 bin 633 lira olurken en düşük MTV ise 136.25 lira olarak belirlendi.
MTV Ocak ve Temmuz aylarında ödeniyor. Toplam olan rakam ikiye bölünerek alınıyor. Kredi kartıyla ödendiğinde de bankalar taksit imkanı sunabiliyor.
HANGİ ARAÇLAR NE KADAR MTV ÖDEYECEK?