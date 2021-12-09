İşsizlik maaşı ne kadar oldu? 2022 asgari ücret zammı işsizlik maaşını nasıl etkileyecek, kaç TL zam olacak? Hesaplama...

İşsizlik maaşı ne kadar oldu? 2022 asgari ücret zammı işsizlik maaşını nasıl etkileyecek, kaç TL zam olacak? İşsizlik maaşı hesaplama nasıl yapılır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 2022 asgari ücret ile ilgili araştırmalar yılsonu yaklaşırken arttı ve buna bağlı olarak işsizlik maaşında da ne kadar zam olacağı, kaç fiyata yükseleceği merak edilmeye başlandı. İşte ayrıntılar...
İŞSİZLİK MAAŞI ARTACAK MI, NE KADAR OLACAK?
İşsizlik maaşı henüz belli olmadı. Yasaya göre; işsizlik ödeneği en düşük miktarı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yükseği ise yüzde 80'i kadar veriliyor. Bu yıl için işsizlik ödeneği en düşük 1420 lira en yüksek 2539 lira uygulanıyor.
Asgari ücretin yüzde 30 artacağı varsayımı ile en düşük tutar 1846 lira, tavan da 3692 liraya ulaşacak. Bu durumda işsiz kalanların eline 10 aylık dönemde en düşük 18 bin 460 lira, en yüksek de 36 bin 920 lira geçecek.
İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?
Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir.
İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,