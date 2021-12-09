Evde bakım maaşı ne kadar oldu 2022? Asgari ücret zammı ile 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı kaç TL artacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm Türkiye'nin gözü kulağı 2022 asgari ücret zammı ile ilgili gelişmelere, yapılacak açıklamalara çevrildi. Bir yandan da aylık olarak evde bakım maaşı desteğinden yararlanan vatandaşlar ne kadar zam yapılacağını, kaç liraya çıkacağını merak eder oldu. İşte ayrıntılar...
EVDE BAKIM MAAŞI ARTTI MI, NE KADAR OLDU?
Asgari ücret 2022 zammı henüz belli olmadı, belli olduğunda evde bakım maaşında ne kadar artış olacağı da açıklanacak.
Geçtiğimiz sene Asgari ücret brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmiş, böylece evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaşmıştı.
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIYOR?
Evde bakım maaşı destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı.
EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ