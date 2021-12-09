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    • Ekonomi
    • 09.12.2021 09:35
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    • 09.12.2021 09:39
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    Asgari ücret vergi kalktı mı? Gelir vergisiz asgari ücret ne kadar? Net, brüt asgari ücret 2022 hesaplama!

    Milyonlarca vatandaşın gündeminde Asgari ücret vergi kalktı mı? sorusu yer alıyor. 2022 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı, kaç TL zam yapılacağı gündemden düşmüyor ve bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı gerçekleşecek. TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek üçüncü toplantı sonrasında 2022 yılı asgari ücret miktarının açıklanması bekleniyor. Bir yandan da Gelir vergisiz asgari ücret ne kadar? Net, brüt asgari ücret 2022 hesaplama araştırmaları hız kazandı. İşte konuya dair tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Asgari ücret vergi kalktı mı?

    Asgari ücret vergi kalktı mı? Gelir vergisiz asgari ücret ne kadar? Net, brüt asgari ücret 2022 hesaplama! sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Bugün gerçekleştirilecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı ile birlikte milyonlarca kişi 2022 asgari ücret miktarının ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Peki vergi kalkacak mı? İşte detaylar...

    ASGARİ ÜCRET VERGİ KALKACAK MI?

    İşçi ve işveren tarafının mutabık olduğu diğer bir konu da vergi indirimi. Her iki taraf, başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasını talep ediyor. Yüzde 25'lik zamma göre brüt asgari ücretin 4.471 liraya net asgari ücretin de 3.532 liraya, yüzde 30'luk zamma göre brüt asgari ücretin 4.650 liraya, net asgari ücretin de 3.673 liraya çıkması bekleniyor.

    GELİR VERGİSİZ ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

    2021 yılı için brüt asgari ücret 3.577,50 TL olarak uygulanırken, asgari ücretten kesilen gelir vergisi toplamda 456,13 TL'yi buluyor. Gelir vergisine ilaveten brüt ücretten 27,15 TL damga vergisi de kesiliyor. SGK primleriyle birlikte kesintilerin toplamı 751,60 TL'yi buluyor.

    Sadece vergilerin alınmadığı düşünüldüğünde 2.825,9 TL'lik net asgari ücret bu yıl için AGİ hariç 3.040,87 TL'ye yükselmiş olacak. Vergi alınmadığı için AGİ iadesi de yapılmayacaktır. Ancak AGİ ödendiği varsayılırsa bu kez rakam bekar bir işçi için 3.309,18 TL'ye çıkacak.

        VERGİ KALKARSA YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

        2022 asgari ücret zammı için enflasyonun 6-7 puan üzerinde artış olması bekleniyor. Merkez Bankasının enflasyon tahmini olan yüzde 18.4'den yola çıkıldığında asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor. Bu durumda brüt asgari ücret 4.471,88 TL'ye çıkabilecek. Bu durumda net ücret ise 3.532,38 TL'ye ulaşacak.

        Gelir ve damga vergisinin alınmadığını ise yüzde 25 artış ile asgari ücret hesabı şu şekilde olacak:

        BRÜT ASGARİ ÜCRET : 4.471,88
        SGK PRİMİ (%14) : 626,06
        İŞSİZLİK SİG. (%1) : 44,72
        KESİNTİLER TOPLAMI : 670,78
        NET ASGARİ ÜCRET : 3.801,10
        VERGİLER KESİLİRSE : 3.532,38
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        2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte talepler
        Haberler Ekonomi Asgari ücret vergi kalktı mı? Gelir vergisiz asgari ücret ne kadar? Net, brüt asgari ücret 2022 hesaplama!
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