Asgari ücret vergi kalktı mı? Gelir vergisiz asgari ücret ne kadar? Net, brüt asgari ücret 2022 hesaplama! sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Bugün gerçekleştirilecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı ile birlikte milyonlarca kişi 2022 asgari ücret miktarının ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Peki vergi kalkacak mı? İşte detaylar...
ASGARİ ÜCRET VERGİ KALKACAK MI?
İşçi ve işveren tarafının mutabık olduğu diğer bir konu da vergi indirimi. Her iki taraf, başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasını talep ediyor. Yüzde 25'lik zamma göre brüt asgari ücretin 4.471 liraya net asgari ücretin de 3.532 liraya, yüzde 30'luk zamma göre brüt asgari ücretin 4.650 liraya, net asgari ücretin de 3.673 liraya çıkması bekleniyor.
GELİR VERGİSİZ ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
2021 yılı için brüt asgari ücret 3.577,50 TL olarak uygulanırken, asgari ücretten kesilen gelir vergisi toplamda 456,13 TL'yi buluyor. Gelir vergisine ilaveten brüt ücretten 27,15 TL damga vergisi de kesiliyor. SGK primleriyle birlikte kesintilerin toplamı 751,60 TL'yi buluyor.
Sadece vergilerin alınmadığı düşünüldüğünde 2.825,9 TL'lik net asgari ücret bu yıl için AGİ hariç 3.040,87 TL'ye yükselmiş olacak. Vergi alınmadığı için AGİ iadesi de yapılmayacaktır. Ancak AGİ ödendiği varsayılırsa bu kez rakam bekar bir işçi için 3.309,18 TL'ye çıkacak.