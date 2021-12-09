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    • Ekonomi
    • 09.12.2021 08:00
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    • 09.12.2021 08:01
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    Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? Asgari ücret 4. toplantı tarihi açıklandı mı?

    Milyonlarca kişi Asgari ücret ne zaman belli olacak? Sorusunun yanıtını her gün araştırıyor. Geçimini bu fiyat ile sağlayan vatandaşlar 2022 yılına sayılı günler kala ne kadar artış, zam olacağını merak etmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işçi tarafının 3750-4000 TL arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 TL arasında ücret istediğini açıkladı. Peki ikinci toplantının gerçekleşmesinin ardından Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? Asgari ücret 4. toplantı tarihi açıklandı mı? İşte konuya dair tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    Asgari ücret ne zaman belli olacak?

    Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? Asgari ücret 4. toplantı tarihi açıklandı mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2022 yılında hiç şüphesizki en merak edilen konuların başında Asgari ücrete yapılacak olan zam konuşulacak ve şimdiden milyonlarca kişinin gözü kulağı yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki ne kadar artış yapılacağı belli oldu mu?

    ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını 9 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde yapacak. 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları bir süre daha devam edecek.

    ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİNDE NELER KONUŞULDU?

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 asgari ücret zammı gündemi ile toplandı. Her yıl aralık ayında düzenlenen toplantıların ardından yapılacak olan zam oranı açıklanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3750-4000 lira arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 lira arasında asgari ücret istediğini belirtti. Geçtiğimiz yıl ilk toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı başkanlığında 4 Aralık'ta, ikinci toplantı ise 15 Aralık'ta yapılmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bu sene 4 oturumla çalışmanın tamamlanacağını bildirdi.

    Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika haberi geldi. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2022 asgari ücret zammı toplantısının ikincisi başladı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret zammı ile ilgili toplumun beklentisinin yüksek olduğunu belirterek, "Makul bir rakam önümüze gelirse hemen imza atarız" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de ilk toplantıda, "Enflasyona karşı çalışanı koruyacak ücret" vurgusu yapmıştı.

        ASGARİ ÜCRET ZAM PAZARLIĞINDA 4 KRİTER

        Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığında yapılan ikinci toplantıda; Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları temsilcileri ekonomik veri ve raporları paylaşacak. Sosyal güvenlik prim gelirlerini etkileyen temel gösterge olan asgari ücret pazarlığında 'yaşam maliyeti, salgın döneminde ülkenin genel ekonomik durumu, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı' olmak üzere 4 parametre öne çıkacak.

        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YÜKSEK ASGARİ ÜCRET SÖZÜ

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüksek asgari ücret sözü verirken 2022 zammına yönelik beklentiler yüzde 30'u geçti. Kasım ayı enflasyonu ve 5 aylık 10.48'lik oran asgari ücretteki pazarlıkları da değiştirdi. Enflasyonun üzerinde ve refah payı ile birlikte yapılacak hesaplamalarda artış oranı yüzde 30'u geçecek. Vergi destekleriyle rakam daha da yükselebilecek.

        Asgari ücret zammının yüzde 35-40 arasında olması bekleniyor.
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        Haberler Ekonomi Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? Asgari ücret 4. toplantı tarihi açıklandı mı?
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