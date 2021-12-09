Asgari ücret ne kadar 2022? Asgari ücret zammı yüzde kaç olacak? Asgari ücret, AGİ hesaplama 2022 nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Yaklaşık 7 milyon çalışanı yakından ilgilen asgari ücret ve AGİ konusu yılın bitmesine az bir zaman kala gündemde yer alan en önemli konulardan biri olmayı başardı ve son dakika gelişmeler merakla takip ediliyor. İşte ayrıntılar...
ASGARİ ÜCRET NE KADAR 2022?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını 9 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde yapacak. Asgari ücretin bugün belli olması bekleniyor, resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem masadaki rakamı canlı yayında açıkladı. Erdem: "3900-3950 TL üzerinde mutakabat sağlandı" kulis bilgisini paylaştı.
ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİNDE NELER KONUŞULDU?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 asgari ücret zammı gündemi ile toplandı. Her yıl aralık ayında düzenlenen toplantıların ardından yapılacak olan zam oranı açıklanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3750-4000 lira arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 lira arasında asgari ücret istediğini belirtti. Geçtiğimiz yıl ilk toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı başkanlığında 4 Aralık'ta, ikinci toplantı ise 15 Aralık'ta yapılmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bu sene 4 oturumla çalışmanın tamamlanacağını bildirdi.
Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika haberi geldi. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2022 asgari ücret zammı toplantısının ikincisi başladı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret zammı ile ilgili toplumun beklentisinin yüksek olduğunu belirterek, "Makul bir rakam önümüze gelirse hemen imza atarız" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de ilk toplantıda, "Enflasyona karşı çalışanı koruyacak ücret" vurgusu yapmıştı.