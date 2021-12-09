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    • Ekonomi
    • 09.12.2021 10:09
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    • 09.12.2021 10:09
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    Asgari ücret ne kadar 2022? Asgari ücret zammı yüzde kaç olacak? Asgari ücret, AGİ hesaplama 2022 nasıl yapılır?

    Sabah saatlerinden itibaren Asgari ücret ne kadar 2022? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca vatandaşın odaklandığı tek konu var o da asgari ücret ve AGİ’nin 2022 yılında kaç TL zamlanacağı oldu. Peki konuya dair açıklama geldi mi, Asgari ücret zammı yüzde kaç olacak? Bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı yapılacak ve rakamların netleşmesi beklenirken Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem’den de önemli açıklamalar geldi. Peki Asgari ücret, AGİ hesaplama 2022 nasıl, neye göre yapılır? İşte son gelişmeler…

    takvim.com.tr
    Asgari ücret ne kadar 2022?

    Asgari ücret ne kadar 2022? Asgari ücret zammı yüzde kaç olacak? Asgari ücret, AGİ hesaplama 2022 nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Yaklaşık 7 milyon çalışanı yakından ilgilen asgari ücret ve AGİ konusu yılın bitmesine az bir zaman kala gündemde yer alan en önemli konulardan biri olmayı başardı ve son dakika gelişmeler merakla takip ediliyor. İşte ayrıntılar...

    ASGARİ ÜCRET NE KADAR 2022?

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını 9 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde yapacak. Asgari ücretin bugün belli olması bekleniyor, resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem masadaki rakamı canlı yayında açıkladı. Erdem: "3900-3950 TL üzerinde mutakabat sağlandı" kulis bilgisini paylaştı.

    ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİNDE NELER KONUŞULDU?

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 asgari ücret zammı gündemi ile toplandı. Her yıl aralık ayında düzenlenen toplantıların ardından yapılacak olan zam oranı açıklanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3750-4000 lira arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 lira arasında asgari ücret istediğini belirtti. Geçtiğimiz yıl ilk toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı başkanlığında 4 Aralık'ta, ikinci toplantı ise 15 Aralık'ta yapılmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bu sene 4 oturumla çalışmanın tamamlanacağını bildirdi.

    Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika haberi geldi. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2022 asgari ücret zammı toplantısının ikincisi başladı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret zammı ile ilgili toplumun beklentisinin yüksek olduğunu belirterek, "Makul bir rakam önümüze gelirse hemen imza atarız" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de ilk toplantıda, "Enflasyona karşı çalışanı koruyacak ücret" vurgusu yapmıştı.

        ASGARİ ÜCRET ZAM PAZARLIĞINDA 4 KRİTER

        Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığında yapılan ikinci toplantıda; Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları temsilcileri ekonomik veri ve raporları paylaşacak. Sosyal güvenlik prim gelirlerini etkileyen temel gösterge olan asgari ücret pazarlığında 'yaşam maliyeti, salgın döneminde ülkenin genel ekonomik durumu, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı' olmak üzere 4 parametre öne çıkacak.

        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YÜKSEK ASGARİ ÜCRET SÖZÜ

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüksek asgari ücret sözü verirken 2022 zammına yönelik beklentiler yüzde 30'u geçti. Kasım ayı enflasyonu ve 5 aylık 10.48'lik oran asgari ücretteki pazarlıkları da değiştirdi. Enflasyonun üzerinde ve refah payı ile birlikte yapılacak hesaplamalarda artış oranı yüzde 30'u geçecek. Vergi destekleriyle rakam daha da yükselebilecek.

        Asgari ücret zammının yüzde 35-40 arasında olması bekleniyor.

        İŞÇİ TARAFI AGİ'DE KAYBIN ÖNLENMESİNİ İSTEDİ

        Sabah'ta yer alan habere göre işçi tarafı, 20 milyona yakın çalışanı ilgilendiren AGİ'deki vergi kaybının önlenmesini istedi. Yapılan hesaplamaya göre evli eşi çalışmayan üç çocukluda bu tutar 152 lirayı buluyor. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı 2022 asgari ücret zammına çevrildi. TİSK ev sahipliğinde yapılacak toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu asgari ücret hesaplamasını sunacak. Görüşmelerde enflasyon oranları ve TÜİK tespitleri de etkili olacak. Zam pazarlığı öncesi peş peşe gelen "Asgari ücretliden AGİ vergi yükü kaldırılsın" çağrıları gelirken Türk-İş vergi düzenlemesi yapılmasını, bunun da çalışanların maaşına ilave zam olarak yansımasını istiyor.
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        Haberler Ekonomi Asgari ücret ne kadar 2022? Asgari ücret zammı yüzde kaç olacak? Asgari ücret, AGİ hesaplama 2022 nasıl yapılır?
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