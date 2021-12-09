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    • Ekonomi
    • 09.12.2021 10:39
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    • 09.12.2021 10:40
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    Asgari ücret günlük ne kadar 2022? Asgari ücret günlük brüt kaç TL? Asgari ücret günlük net tutarı 2021 - 2022 ne kadar oldu?

    Asgari ücret günlük net tutarı 2022 ne kadar? Sorusu asgari ücret toplantısının ardından merak edilen konular arasında yer aldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan 3. toplantının ardından asgari ücretin açıklanması bekleniyor. TİSK Başkanı Akkol Asgari ücret tespit komisyonunun 3. toplantısında, "Bu sene işveren fedakarlık yapsın, kamu destek versin, çalışanların da rızasıyla 3'lü imza arayışındayız. Hızlı bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. Asgari ücret günlük net tutarı ve brüt rakamlar asgari ücretin açıklanmasına çok az bir zaman kala milyonlarca vatandaş tarafından aratılanlar arasına girdi. Peki, Asgari ücret günlük brüt ne kadar oldu? Asgari ücret günlük net tutarı 2021 2022 ne kadar? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Asgari ücret günlük brüt kaç TL? Asgari ücret günlük net tutarı 2021 - 2022!

    Asgari ücret zammı hakkında sabah saatlerinden itibaren araştırmalar sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 3. toplantısı bugün gerçekleşiyor. 2022 asgari ücret ve asgari ücret günlük net tutarı hakkında işçiler ve işverenler araştırmalara başladı. Peki, asgari ücret günlük ne kadar 2021? İşte tüm detaylar haberimizde!

    ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR OLDU? ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK NE KADAR 2022?

    2022 asgari ücret ve asgari ücret günlük net tutarı henüz belli olmadı. Açıklandığı takdirde haberimizde yer alacaktır.

    Toplantıdan çıkacak karar milyonlarca çalışan tarafından heyecanla beklenirken, Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem masadaki rakamı canlı yayında açıkladı. Erdem, "3900-3950 TL üzerinde mutakabat sağlandı." kulis bilgisini paylaştı.

    2021 ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK NE KADAR?

    Asgari ücret günlük net tutarı 119 lira 25 kuruş olarak belirlendi. 2019 Yılında günlük 85,28 TL olan asgari ücret 2020 yılı için %15.03'lük artışla 98.10 TL olarak belirlenmişti. 2021 yılı asgari ücret açıklandı, asgari ücret aylık brüt 3.577,50 TL, aylık net 2.825,90 TL, günlük brüt 119,25 TL olarak belirlendi.

        ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK NET TUTARI 2020 - 2021

        Tebliğe göre, işçinin günlük asgari ücreti 1/1/2020-31/12/2020 tarihleri arasında 98,10 TL olarak belirlendi.

        ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİR?

        Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 üyenin bulunduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir Komisyonda işçileri en fazla üyeye sahip olan Türk İş, işverenleri ise TİSK temsil etmektedir. Hükümet kanadından da 5 kişi komisyonda yer alır. Komisyon, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

        Geçtiğimiz yıl yapılan görüşmelerde işveren ve hükümet temsilcileri asgari ücret önerisini kabul etmiş, işçi temsilcisi Türk İş ise teklifi kabul etmeyerek masadan kalkmıştı. Asgari ücret komisyondaki oy çokluğuyla belirlendiği için yeni asgari ücret belirlenmişti.

        YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET ZAMLARI |GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ASGARİ ÜCRET ZAMLARI

        Asgari ücret geçmişten bugüne kadar sürekli artış göstermiş ancak ekonomik düzenin artması üzerine

        2005 yılında asgari ücret

        Net: 350.15 TL

        Brüt: 488.70 TL

        2006 yılında asgari ücret

        Net: 380.46 TL

        Brüt: 531 TL

        2007 yılında asgari ücret

        Net: 403.03 TL

        Brüt: 562.50 TL

        2008 yılında asgari ücret

        Net: 481.55 TL

        Brüt: 608.40 TL

        Net: 527.13 TL

        Brüt: 666 TL

        2010 yılında asgari ücret

        Net: 576.57 TL

        Brüt: 729 TL

        2011 yılında asgari ücret

        Net: 629.96 TL

        Brüt: 796.50 TL

        2012 yılında asgari ücret

        Net: 701.13 TL

        Brüt: 886.50 TL

        2013 yılında asgari ücret

        Net: 773.01 TL

        Brüt: 978.60 TL

        2014 yılında asgari ücret

        Net: 846 TL

        Brüt: 1,071 TL

        2015 yılında asgari ücret

        Net: 949.07 TL

        Brüt: 1,201.50 TL

            2016 yılında asgari ücret

            Net: 1,300.99 TL

            Brüt: 1,647 TL

            2017 yılında asgari ücret

            Net: 1,404.06 TL

            Brüt: 1,777.50 TL

            2018 yılında asgari ücret

            Net: 1,603 TL

            Brüt: 2,029 TL

            2019 yılında asgari ücret

            Net: 2 bin 020 TL

            Brüt: 2 bin 558 TL

            2020 yılında asgari ücret

            Net: 2 bin 324 TL

            Brüt: 2 bin 943 TL

            2021 yılında asgari ücret

            Net: 3 bin 577,50 TL

            Brüt: 2 bin 825,90 TL

            AGİ maaşa dahil mi: Asgari Geçim İndirimi olarak aldığınız rakam maaşa dahil değildir. İşveren maaşınızın dışında bu ücreti ödemekle yükümlüdür. AGİ ödemesini yapmayan işverenler cezaya tabi olurlar.

            AGİ'yi kimler alabilir: -Gerçek usülde vergiye tabi olan tam mükellef gerçek kişiler, -Ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildiren mükellefler yani tevkifata tabi tutulmayanlar, -Gelir vergisi kanununun 61. maddesi kapsamında ücret geliri elde edenler (Sosyal Güvenlik Destekleme Primine tabi çalışan emekliler, Kurumların yönetim kadrolarında görevli olanlar)
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            Haberler Ekonomi Asgari ücret günlük ne kadar 2022? Asgari ücret günlük brüt kaç TL? Asgari ücret günlük net tutarı 2021 - 2022 ne kadar oldu?
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