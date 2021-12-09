Asgari ücret günlük ne kadar 2022? Asgari ücret günlük brüt kaç TL? Asgari ücret günlük net tutarı 2021 - 2022 ne kadar oldu?

Asgari ücret zammı hakkında sabah saatlerinden itibaren araştırmalar sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 3. toplantısı bugün gerçekleşiyor. 2022 asgari ücret ve asgari ücret günlük net tutarı hakkında işçiler ve işverenler araştırmalara başladı. Peki, asgari ücret günlük ne kadar 2021? İşte tüm detaylar haberimizde!
ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR OLDU? ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK NE KADAR 2022?
2022 asgari ücret ve asgari ücret günlük net tutarı henüz belli olmadı. Açıklandığı takdirde haberimizde yer alacaktır.
Toplantıdan çıkacak karar milyonlarca çalışan tarafından heyecanla beklenirken, Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem masadaki rakamı canlı yayında açıkladı. Erdem, "3900-3950 TL üzerinde mutakabat sağlandı." kulis bilgisini paylaştı.
2021 ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK NE KADAR?
Asgari ücret günlük net tutarı 119 lira 25 kuruş olarak belirlendi. 2019 Yılında günlük 85,28 TL olan asgari ücret 2020 yılı için %15.03'lük artışla 98.10 TL olarak belirlenmişti. 2021 yılı asgari ücret açıklandı, asgari ücret aylık brüt 3.577,50 TL, aylık net 2.825,90 TL, günlük brüt 119,25 TL olarak belirlendi.