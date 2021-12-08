Yılbaşı hindi fiyatları ne kadar, kaç para? 2021 2022 Hindi fiyatları bütün, yarım! A101, BİM, ŞOK, Migros Carrefoursa’da...

Yılbaşı öncesi hindi yoğun talep görüyor. Yılbaşı ziyafetlerinin aranan lezzetleri arasında bulunan hindinin ne kadar, kaç TL'ye satıldığı bir hayli merak ediliyor. Yeni yılı evlerinde karşılamayı planlayan vatandaşlar A101, BİM, ŞOK, Migros Carrefoursa'da hindi satılıp satılmadığını, Yılbaşı hindi fiyatlarını araştırıyor. Bu bağlamda çokça araştırılan 2021 2022 Hindi fiyatları bütün, yarım ne kadar? Yılbaşı hindi fiyatları ne kadar, kaç para? A101, BİM, ŞOK, Migros Carrefoursa'da hindi satılıyor mu? sorularının yanıtları haberimizde...
YILBAŞI HİNDİ FİYATLARI NE KADAR, KAÇ PARA?
Geçtiğimiz yıl hindi fiyatları 200- 250 TL aralığındaydı. 2022 yılına az bir süre kala hindi fiyatları 300 TL'yi geçmiş durumda. Hindi etinin kilosu 45-50 TL seviyelerinde. (Bu fiyatlar an itibari ile çiftlikten alımlarda geçerli fiyatlardır.)
BÜTÜN HİNDİ FİYATI!
Zincir marketlerin bir çoğu henüz bütün hindi fiyatlarını listelemedi. Şu an için yalnızca Migros üzerinden iki markanın fiyatları belli oldu;
Bolca bütün hindinin kilogramı 43.90 TL
Pınar poşetli bütün hindinin kilogramı 100.00 TL
Marketler hindi fiyatları yayınladığında haberimizde yer verilecektir.