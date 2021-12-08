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    • Ekonomi
    • 08.12.2021 23:53
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    • 08.12.2021 23:53
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    Yılbaşı hindi fiyatları ne kadar, kaç para? 2021 2022 Hindi fiyatları bütün, yarım! A101, BİM, ŞOK, Migros Carrefoursa'da...

    Yılbaşına sayılı günler kala yeni yıla hazırlık yapanlar bir yandan da yılbaşının vazgeçilmez menüsü olan hindinin fiyatlarını merak ediyor. Her yıl yılbaşında sofrasından hindiyi eksik etmeyenler Yılbaşı hindi fiyatları ne kadar, kaç para? 2021 2022 Hindi fiyatları bütün, yarım kaç TL? soruların yanıtlarını araştırıyor. Hindi fiyatları belli oldu. A101, BİM, ŞOK, Migros CarrefourSa gibi zincir marketlerde hindi satılıyor mu? İşte cevapları...

    Yılbaşı hindi fiyatları ne kadar, kaç para? 2021 2022 Hindi fiyatları bütün, yarım! A101, BİM, ŞOK, Migros Carrefoursa’da...

    Yılbaşı öncesi hindi yoğun talep görüyor. Yılbaşı ziyafetlerinin aranan lezzetleri arasında bulunan hindinin ne kadar, kaç TL'ye satıldığı bir hayli merak ediliyor. Yeni yılı evlerinde karşılamayı planlayan vatandaşlar A101, BİM, ŞOK, Migros Carrefoursa'da hindi satılıp satılmadığını, Yılbaşı hindi fiyatlarını araştırıyor. Bu bağlamda çokça araştırılan 2021 2022 Hindi fiyatları bütün, yarım ne kadar? Yılbaşı hindi fiyatları ne kadar, kaç para? A101, BİM, ŞOK, Migros Carrefoursa'da hindi satılıyor mu? sorularının yanıtları haberimizde...

    YILBAŞI HİNDİ FİYATLARI NE KADAR, KAÇ PARA?

    Geçtiğimiz yıl hindi fiyatları 200- 250 TL aralığındaydı. 2022 yılına az bir süre kala hindi fiyatları 300 TL'yi geçmiş durumda. Hindi etinin kilosu 45-50 TL seviyelerinde. (Bu fiyatlar an itibari ile çiftlikten alımlarda geçerli fiyatlardır.)

    BÜTÜN HİNDİ FİYATI!

    Zincir marketlerin bir çoğu henüz bütün hindi fiyatlarını listelemedi. Şu an için yalnızca Migros üzerinden iki markanın fiyatları belli oldu;

    Bolca bütün hindinin kilogramı 43.90 TL

    Pınar poşetli bütün hindinin kilogramı 100.00 TL

    Marketler hindi fiyatları yayınladığında haberimizde yer verilecektir.

        HİNDİ ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?

        Hayrabolu'daki çiftliğinde yıllardır hindi üreticiliği yapan Muzaffer Çetin, iyi bir hindinin kanatlarının altına bakılarak anlaşılacağını belirterek, sarı ise yağ bağlamışsa iyiliğinin oradan anlaşılabileceğini söyledi.

        Kanatlarının altında sarılık olmayan hindinin yağ yapmadığı bilgisini paylaşan Çetin, hindinin yağlı olduğunda daha çok lezzetli ve besili olduğunu belirtti.

        Hindi etinin sarı olması gerektiğini, tüy olmaması gerektiğini ifade eden Çetin, kazık tüyünün olmaması gerektiğini vurguladı.

        HİNDİ DOLMA TARİFİ!

        Hindi marine malzemeleriyle 24 saat marinede bekletilir. Krema, galeta unu, ince dilimlenmiş havuç, yumurta, soğan, pırasa, kekik ve fırınlanmış kestane karışımından harç yapılır ve hindinin içine güzelce doldurulur. 180 derece fırında nar gibi kızarana dek hindi pişirilir. İçinin pişmesi adına üzeri kapatılıp yeniden pişirme işlemi devam edilir. Hindi fırınlanırken altı, sebze ve soğanla beslenir, 2 bardak su ilave edilir.

        Kızınca şayet hâlâ pişmemişse üstünü aliminyum folyoyla kapatın ve yeniden fırına koyun. Etrafı fırınlanmış kestane, taze soğan, kekik ve biberiyeyle süsleyin. Yanındaki sebze hazırlanırken iri doğranmış karışık sebzeler kıtır kalana kadar suda haşlayın. Ardından tereyağında soteleyin. Hazırlanan sebzeler ve iç pilav ile birlikte servis edebilirsiniz.
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        Haberler Ekonomi Yılbaşı hindi fiyatları ne kadar, kaç para? 2021 2022 Hindi fiyatları bütün, yarım! A101, BİM, ŞOK, Migros Carrefoursa'da...
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