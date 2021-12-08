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    • Ekonomi
    • 08.12.2021 13:22
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    • 08.12.2021 13:25
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    Şu tarihler tam sırası tek seferlik veriliyor! 1100 TL, gıda, erzak, yakacak ve elektrik desteği hesaba hemen yatıyor!

    Aile Bakanlığı'nın dijitalleşme uygulaması kapsamında sosyal yardım müracaatları e-Devlet platformuna taşındı. Vatandaşlar Aile Bakanlığı'nın e-Devlet hizmeti üzerinden barınma yardımı, nakit para yardımı, sağlık yardımları, eğitim gereksinim yardımı, maaş aylık yardımı ve besin yardımları amacıyla müracaat oluşturabilirler. Sosyal yardım takviyeleri kişilerin sağlık sorunlarından sosyal güvencelerinin ve gelirlerinin olmamasına, besin yardımlarından elektrik fatura desteğine kadar uzanıyor.

    takvim.com.tr
    Şu tarihler tam sırası tek seferlik veriliyor! Gıda, erzak, yakacak ve elektrik desteği

    Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 1100 TL nakit para yardımı amacıyla başvurular Cumartesi günü rastgele bir sıralama olmadan herkese açıldı. Başvuru yapı onaylananlara 1100 TL ödenecek. Bu anlamda devlet gereksinim sahibi vatandaşa destek sağlıyor. Pek çok kalemde değişik destek ödemeleri yapılıyor. Ödemeler PTT ya da bankalar aracılığı ile yapılıyor. İsteyen herkes bizzat başvuru edebiliyor, lüzumlu şartları taşıyanlar devlet doğrultusundan geri ödemesiz olarak destekleniyor.

    BARINMA YARDIMI

    3294 sayılı kanun kapsamında olan gereksinim sahibi vatandaşlardan oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayanlara esas ve zaruri gereksinimlarından olan barınma gereksinimlerinin karşılanması için ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı yapılmaktadır.Ayrıca afet hadiseleri ardından da ev eşyası alımı amacıyla ayni ya da nakdî olarak yardım yapılmaktadır.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    ÜCRETİSİZ ELEKTRİK YARDIMI

    3294 ve 2022 sayılı kanunlar kapsamındaki derli toplu sosyal yardımlardan faydalanan gereksinim sahibi 1-2 bireylik hanelere aylık 75 kWh (68,67 TL), 3 bireylik hanelere aylık 100 kWh (91,56 TL), 4 bireylik hanelere aylık 125 kWh (114,44 TL), 5 ve daha çok bireylik hanelere aylık 150 kWh (137,33 TL) sosyal yardım yapılmaktadır.

        GIDA YARDIMI

        Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca sosyal güvenliği olmayan gereksinim sahibi hanelere ya da sosyal güvenliğ olan fakat hane içerisinde vatandaş başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan hanelere başta dinî bayramlar evveli olmak üzere gereksinim hâlinde bütün sene süresince esas besin gereksinimlerinin karşılanması hedefiyle besin yardımları yapılmaktadır.

        YAKACAK YARDIMI

        Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca sosyal güvenliği olmayan gereksinim sahibi hanelere ya da sosyal güvenliği olan fakat hane içerisinde birey başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan hanelere Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünden bedava olarak temin edilen kömürün ulaştırılması şeklinde yakacak yardımı yapılmaktadır.

        AİLE BAKANLIĞI SOSYALYARDIM BAŞVURULARI

        Sosyal yardım müracaatında bulunacak olan vatandaşlar bağlamında Aile Bakanlığı oldukça fazla ayrıcalık sunmaktadır.

        Kısa vakit evveline kadar sosyal yardımlar muhtarlıktan muhtaç yada yoksulluk kağıdı alınması sonrasında ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına müracaat yapılması ile tamamlanabiliyordu. Fakat Aile Bakanlığı bütün yardımları dijital kanala taşıdı. Bakanlıktan destek alabilmek isteyenler müracaatlarını e-Devlet kanalı ile iletebilecekler. Çok basit ve süratli bir şekilde destek müracaatı yapacak olan vatandaşlar onay almaları halinde destek sahibi olacaklar.

        Sosyal yardım takviyeleri kişilerin sağlık sorunlarından sosyal güvencelerinin ve gelirlerinin olmamasına, besin yardımlarından elektrik fatura desteğine kadar uzanıyor.

        Bakanlığın destek uygulamaları kapsamında sağlanan ödemelerden bir tanesi de 1100 TL tek seferlik nakit para yardımı.

        TEK SEFERLİK 1100 TL ÖDENECEK

        Aile Bakanlığı'nın pandemi yardımları kapsamında sağlamaya başladığı daha sonra kalıcı olan ve gereksinim sahipleri amacıyla ödenen destek ile 1100 TL ödeme yapıyor.

        Destek ödemesinin alınması amacıyla kişilerin sosyal güvencelerinin olmaması yada aile hane gelirlerinin çok düşük olması gerekiyor.Kamuda çalışanlar, emekliler, dul yetim maaşı alanlar söz hususu destek ödemesinden faydalanamazlar. İşsizlik maaşı ya da başka kurum ödemeleri de sosyal yardım parası onayı amacıyla engel.

        E-DEVLET'TEN NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

        Vatandaşlar sosyal yardım müracaatlarını T.C. kimlik numaralarına göre yapacaklar. Başvurular Cumartesi ve Pazar günleri yani hafta sonlarında rastgele bir kısıtlama programı olmadan herkes amacıyla açık. Başvuru gerçekleştirmek isteyecekler e-Devlet sistemine girip Aile Bakanlığı Sosyal Yardım Başvuru ekranından nakit destek ödemesi amacıyla müracaatlarını tamamlayabilirler.
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        Edepsizlik örneği
        Haberler Ekonomi Şu tarihler tam sırası tek seferlik veriliyor! 1100 TL, gıda, erzak, yakacak ve elektrik desteği hesaba hemen yatıyor!
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