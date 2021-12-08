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    • Ekonomi
    • 08.12.2021 10:16
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    • 08.12.2021 10:16
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    Online başvurabilirsiniz! Toplam 9.900 TL lira maaş hesaplara yatıyor! Başvuru alma şartları nedir? İşte başvuru ekranı

    İŞKUR işbaşı eğitim uygulamaları kapsamında mühim hizmetler sunmaya devam ediyor. Bu anlamda İŞKUR’dan çalışmayan ve işsiz olan annelere müjdeli haber geldi. Kadınların iş hayatında var olmaları ve istihdamı çoğaltmak hedefiyle 0/15 yaş arasında çocuğu tespit edilen annelerin iş hayatına katılmasını amaçlayan İŞKUR’dan annelere büyük destek verilmeye devam ediyor. 2021 senesi amacıyla 110 liraya çıkarılan günlük ödemeler ile anneler kurslara katılım gösterdikleri kişilere aylık maaş desteği alabilecek. İşsiz annelere İŞKUR doğrultusundan ayda 3.300 TL. 3 ayda ise 9.900 TL. maaş verilecek.

    takvim.com.tr
    Online başvurabilirsiniz! Toplam 9.900 TL lira maaş hesaplara yatıyor!

    0-15 yaş aralığında çocuğu tespit edilen ve işsiz kalan annelerin tekrardan iş hayatına birleşik olmaları ve istihdamlarının sağlanabilmesi hedefiyle çocuk sahibi anneler amacıyla devlet doğrultusundan değişik destekler sağlanıyor. Bunun yanı sıra müracaat şartları da merak ediliyor. Bu içeriğimizde İŞKUR işte anne projesi müracaat şartları nelerdir?

    İŞKUR İş'te Anne Projesi Başvuru Formu

    İŞKUR kaydınız gerçekleştirdikten sonra, işbaşı eğitim uygulamaları kapsamında açıla ilanlara internet sayfası üzerinden başvurabilirsiniz. Bununla eş güdümlü bulunduğunuz il ya da ilçelerdeki İŞKUR merkezlerine uğrayabilir, lüzumlu belgeleri ve şartları öğrenebilirsiniz.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    İşte Anne Projesine 2021 Başvuru Nasıl Yapılır?

    Bu destekten yararlanabilmek amacıyla İŞKUR'un iki programından birine katılım sağlamak lüzumludur. Bu programlar ise;

    Meslek Eğitim Kursları,

    İşbaşı Eğitim Programlarıdır,

    Destek almak amacıyla çocuğa ait kimlik belgesinin aslı ve kreş ya da gündüz bakımevinin faturası talep edilecektir. Bakım desteği amacıyla kreşten alınacak SGK sicil numarası evrakı ile İŞKUR'a müracaat yapılmalıdır. Başvurular İŞKUR Müdürlüklerine yapılabilecek.

        İŞKUR doğrultusundan yaşama geçirilen İŞTE Anne Projesine sadece 15 yaş dahil olmak üzere 0-15 yaş arası çocuğu olan anneler faydalanabilir. Bu projeden evlat edinen kadınlarında faydalanabilmesi amacıyla istisna tanınan olup, proje devam eder iken çocuğu 15 yaşını tamamlayanlar da projeden yararlanabilmektedir.

        0/15 yaşında ve evlat edindiği çocuğu tespit edilen bütün annelerin dilenen şartları sağlamaları halinde, İŞKUR doğrultusundan düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına ya da işbaşı eğitim uygulamalarına katılmaları halinde kurs devam ettiği aylık 3.300 TL. maaş verilecektir.

        İŞTE ARANAN ÖZELLİKLER

        - İşkur'a kayıtlı işsiz olmak.

        - İşverenin birinci ya da ikinci dereceden akrabası ya da eşi olmamak.

        - Emekli olmamak.

        - Başvurudan önceki 3 ay işverenin çalışanı olmamak.

        -Başvurudan önceki son 1 ay içerisinde emeklilik ve malullük primi yatırılmamış olmak.

        - İş ve meslek danışmanlığından faydalanmış olmak.

        BU ŞARTLARA DİKKAT!

        Destekten yararlanmak amacıyla 0-15 yaş arasında çocuğu olan kadınların çocuk sahibi olduklarına dair belgeyi İŞKUR'a vermeleri gerekiyor. İŞKUR, il müdürlüklerinde İşte Anne Birimi kuracak.

        Projeden yararlanacak kadınların, İş Kulübü tespit edilen illerde İş Kulüpleri'ne katılmaları, İş Kulübü bulunmayan illerde ise iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmaları sağlanıyor. Sonrasında kadınlar, İŞKUR doğrultusundan en az yüzde 50 istihdam garantili olarak düzenlenecek mesleki eğitim kursları ile işbaşı eğitim programlarından faydalanıyor.
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        Haberler Ekonomi Online başvurabilirsiniz! Toplam 9.900 TL lira maaş hesaplara yatıyor! Başvuru alma şartları nedir? İşte başvuru ekranı
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