Faizler arttı, hoş geldin faizi alev aldı! 32 günlük vadeli mevduat ile yattığın yerden para kazan! İşte 8 Aralık mevduat faiz oranları

Hoş geldin faizi yarışı başladı en yüksek mevduat faiz oranları yükseldi! Bankaların mevduat faiz oranları tekrardan yükselişe geçerken parasını bankaya yatıran yattığı yerden para kazanacak! Paralarını 32 günlük vadeli mevduat hesabında yatıracak olan vatandaşlar amacıyla yayılan faiz oranları yenilendi. Aralık ayı başında bankaların verilen hoş geldin faizinin bilhassa e-vadeli hesap açanlara yüksek faiz vermesi yatırımcıyı endişelendirdi. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesiyle yatırımcılar seçenek kanallar aramaya başladı. Peki bankada parası olanlar hangi fonlara yatırım yapmalı? Konut, gereksinim ve taşıt kredisi indirimi derken bankalar yine vadeli mevduata faiz oranlarını yükseltti
EN YÜKSEK FAİZ VEREN BANKA HANGİSİ 32 GÜNLÜK VADELİ HESAP FAİZ ORANLARI KAÇ?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları arasında en yüksek faiz veren banka Alternatif Bank Vov + Hesap olarak ilk sırada yer aldı. Yüzde 17,25 seviyesinde 32 günlük mevduat faiz oranı veriyor.
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ARALIK'TA 32 GÜNLÜK EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZ ORANLARI
Bankalar 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarını güncellemeye başladı. Temmuz ayı sonucunda bankaların verilen hoş geldin faizinin bilhassa e-vadeli hesap açanlara yüksek faiz vermesi yatırımcıyı endişelendirdi. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesiyle yatırımcılar seçenek kanallar aramaya başladı. Peki bankada parası olanlar hangi fonlara yatırım yapmalı? Konut, gereksinim ve taşıt kredisi indirimi derken bankalar yine vadeli mevduata faiz oranlarını yükseltti.