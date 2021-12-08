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    • Ekonomi
    • 08.12.2021 11:58
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    • 08.12.2021 11:58
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    Faizler arttı, hoş geldin faizi alev aldı! 32 günlük vadeli mevduat ile yattığın yerden para kazan! İşte 8 Aralık mevduat faiz oranları

    TCMB doğrultusundan TL'ye destek amacıyla oluşturulan son müdahalelerin sonrasında bankalar vadeli mevduat hesabı faiz oranlarını bir kere daha güncellediler. Yapılan güncellemelerden sonra bankaların faiz oranlarında yükseliş yaşanırken ne yazık ki kredi faiz oranları yaşanan bu yükselişten olumsuz etkilendiler. Bankada parası olanlara ise yüksek faiz kazanma olanağı sunuldu. Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları arasında en yüksek faiz veren banka Alternatif Bank Vov + Hesap olarak ilk sırada yer aldı.

    takvim.com.tr
    Faizler arttı, hoş geldin faizi alev aldı! Yattığın yerden para kazan!

    Hoş geldin faizi yarışı başladı en yüksek mevduat faiz oranları yükseldi! Bankaların mevduat faiz oranları tekrardan yükselişe geçerken parasını bankaya yatıran yattığı yerden para kazanacak! Paralarını 32 günlük vadeli mevduat hesabında yatıracak olan vatandaşlar amacıyla yayılan faiz oranları yenilendi. Aralık ayı başında bankaların verilen hoş geldin faizinin bilhassa e-vadeli hesap açanlara yüksek faiz vermesi yatırımcıyı endişelendirdi. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesiyle yatırımcılar seçenek kanallar aramaya başladı. Peki bankada parası olanlar hangi fonlara yatırım yapmalı? Konut, gereksinim ve taşıt kredisi indirimi derken bankalar yine vadeli mevduata faiz oranlarını yükseltti

    EN YÜKSEK FAİZ VEREN BANKA HANGİSİ 32 GÜNLÜK VADELİ HESAP FAİZ ORANLARI KAÇ?

    Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları arasında en yüksek faiz veren banka Alternatif Bank Vov + Hesap olarak ilk sırada yer aldı. Yüzde 17,25 seviyesinde 32 günlük mevduat faiz oranı veriyor.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    ARALIK'TA 32 GÜNLÜK EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZ ORANLARI

    Bankalar 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarını güncellemeye başladı. Temmuz ayı sonucunda bankaların verilen hoş geldin faizinin bilhassa e-vadeli hesap açanlara yüksek faiz vermesi yatırımcıyı endişelendirdi. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesiyle yatırımcılar seçenek kanallar aramaya başladı. Peki bankada parası olanlar hangi fonlara yatırım yapmalı? Konut, gereksinim ve taşıt kredisi indirimi derken bankalar yine vadeli mevduata faiz oranlarını yükseltti.

        30.000 TRY için 32 Gün Mevduat Kazançları

        Anadolubank
        Renkli Hesap
        Faiz: %17,00
        Net Kazanç: 424,77 TL


        Alternatif Bank
        VOV Hesap
        Faiz: %17,25
        Net Kazanç: 431,01 TL


        Enpara.com
        Vadeli Hesap
        Faiz: %13,00
        Net Kazanç: 324,82 TL

        Akbank
        WinWin Hesap
        Faiz: %17,00
        Net Kazanç: 424,77 TL

        N Kolay
        N Kolay Bono
        Faiz: %17,00
        Net Kazanç: 424,77 TL

        CEPTETEB
        Marifetli Hesap
        Faiz: %17,00
        Net Kazanç: 424,77 TL

        Odeabank
        Oksijen Dinamik Hesap
        Faiz: %17,00
        Net Kazanç: 424,77 TL

        ING
        E-Turuncu Hesap
        Faiz: %17,00
        Net Kazanç: 424,77 TL

        Fibabanka
        Kiraz Hesap
        Faiz: %16,50
        Net Kazanç: 412,27 TL

        Garanti BBVA
        E-Vadeli Hesap
        Faiz: %12,10
        Net Kazanç: 302,33 TL

            HSBC
            Modern Hesap
            Faiz: %17,00
            Net Kazanç: 424,77 TL


            QNB Finansbank
            Çift Sarılı Hesap
            Faiz: %16,45
            Net Kazanç: 411,02 TL

            DenizBank
            Vadeli Hesap
            Faiz: %16,00
            Net Kazanç: 399,78 TL

            VakıfBank
            Tanışma Faizli Hesap
            Faiz: %16,00
            Net Kazanç: 399,78 TL

            Halkbank
            E-Mevduat Hesabı
            Faiz: %14,50
            Net Kazanç: 362,30 TL
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            Edepsizlik örneği
            Haberler Ekonomi Faizler arttı, hoş geldin faizi alev aldı! 32 günlük vadeli mevduat ile yattığın yerden para kazan! İşte 8 Aralık mevduat faiz oranları
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