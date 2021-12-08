Anında ayda 375 euro desteğiniz hesaba yatıyor! Almak için yapmanız gereken oldukça basit! SGK kayıtlarına göre...

Kadın istihdamını desteklemek ve çocuğu olan annelerin iş hayatından kopmamaları amacıyla başlatılan bakıcı desteği artıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) doğrultusundan Avrupa Birliği destekli "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" kapsamında, eğitimli çocuk bakıcısı istihdam eden anneler (çalışan anne desteği) ve 0-36 aylık çocuk bakımı bölümünde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sertifikası almış kadınlar (Bakıcı Eğitim Teşviki) bu destekten yararlanabiliyor.
375 EUROYA ÇIKACAK
Çalışan Anne Desteği, şu anda 325 euro olarak ödeniyor. Özel gereksinimli annelere ise aylık 375 euro ödeme yapılıyor. Gelecek sene ise destek tutarı 375 euroya (5.788,86 TL) çıkacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ufak çocuğu olan annelerin iş hayatından ayrılmamalarının hedeflendiğini belirterek, pandemi döneminde de hibe desteğinin sürdüğünü ifade etti.
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Bakan Bilgin, kayıtlı bayan istihdamının desteklenmesi hedefiyle Türkiye ile Avrupa Birliği doğrultusundan karşılanan projesi kapsamında "Çalışan Anne Desteği" ve "Bakıcı Eğitim Teşviki" bileşeni altında ödeme yapıldığını söyledi.
Bilgin, mevzuya dair soru önergesine verilen yanıtta, "Çocuk bakımı bölümünde eğitimli olduğunu diploma ya da sertifikayla belgeleyen bakıcı istihdam edenlere teşvik veriliyor. Salgın nedeniyle projeye ara verilmedi, proje şartlarının salgına adapte edilmesi amacıyla düzeltme yapıldı. Çalışan annenin daha evvel bedava izin nedeniyle evde olması hibe ödemelerinde geçersiz bir nedenken, salgın nedeniyle bedava izin alabilmek halinde kalan ya da kısa çalışma ödeneğinden faydalandığını belgeleyenlere hibe desteğine devam ediliyor" dedi.
Çalışan Anne Desteği amacıyla müracaatlar, 'www. sgk.gov.tr' adresinden yapılıyor. Bakıcı Eğitim Teşviki'nde ise, projenin uygulandığı illerde ikamet eden ve MEB onaylı çocuk bakımı kursunu tamamlayanlara destek sağlanıyor.