Akaryakıt kampanyası başladı! İndirimler başladı! Sürücüler 4 defa 125 TL ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcaması yaptıklarında...

Akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor. 2022 yılına az bir süre kala akaryakıtta inişler çıkışlar sürüyor. Vatandaşlar da akaryakıtta indirimleri kaçırmak istemiyor. Akaryakıt kampanyaları bu nedenle yakından takip ediliyor. TEB'den yapılan açıklamada yeni kampanya yapıldığı müjdesi geldi. Duyuruya göre TOTAL istasyonlarından 4 defa 125 TL ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcaması yapanlar karlı çıkacak. Kampanyanın ayrıntıları haberimizde...
ARALIK AYI TEB AKARYAKIT KAMPANYASI!
TEB, resmi internet sitesi üzerinden açıklamada bulundu.
Bu kapsamda, TEB kredi kartlarıyla TOTAL İstasyonlarında ayrı günlerde ve tek seferde, 4 defa 125 TL ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcaması yapıldığında SMS ile kampanyaya katılarak 30 TL indirim kazanılabilecek, CEPTETEB uygulaması üzerinden kampanyaya katılanlar da 40 TL indirim alabilecek.
31 ARALIK'A KADAR GEÇERLİ!
Söz konusu kampanya 31 Aralık'a kadar geçerli olacak.
Kampanyaya katılmak isteyenler harcama yapmadan önce TOTAL yazıp 4616'ya SMS ile gönderebilir ya da CEPTETEB Mobil Uygulaması kampanyalar sayfasından katılımını gerçekleştirebilir.
KAMPANYA NASIL KAZANILIR?
TOTAL İstasyonlarında 4 defa 125 TL ve üzeri alım yaptıktan sonra, 7 Ocak-21 Ocak tarihleri arasında Bonus üyesi TOTAL İstasyonlarında yaptığınız harcamalarda indirim alacak ve bu indirim kartınıza 24 Ocak 2022 tarihinde yansıtılacaktır.