Ve netleşti! Emekli vatandaşlara resmen duyuru yapıldı! Paralar yıl sonuna kadar hesaplara yatacak

Emeklilere bankalar doğrultusundan sağlanan promosyonlara bir yenisi daha eklendi. Aralık kampanyalarıyla promosyon tutarı 2 bin liraya kadar çıkarken öte yandan son olarak İş Bankası yaptığı bildirimde 3 sene süresince bu banka vasıtasıyla alabilmek üzere taahhüt veren müşterilerine sunacağı imkanları duyurdu. İşte İş Bankası, Akbank, Garanti, ING, Finansbank, Şekerbank, TEB, Ziraat Bankası gibi bütün bankaların 2021 emekli promosyon ücretleri...
İş Bankası, düzenlediği yeni kampanya ile 8 Kasım-31 Aralık tarihleri arasında SGK emekli maaşını taşıyarak 3 sene süresince İş Bankası vasıtasıyla alabilmek üzere taahhüt veren emekli müşterilerine 2 bin liraya varan promosyon alma olanağı sunuyor. Bankadan oluşturulan bildirime göre, SGK emeklileri, emeklilik döneminde bankacılık işlemlerini basit ve süratli gerçekleştirmenin rahatlığını İş Bankası ayrıcalıkları ile yaşıyor.
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8 Kasım-31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında ilk emekli maaş ödemesi amacıyla İş Bankası'nı tercih eden ya da sahip olunan emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 1.500 liradan düşük maaşlar için 1.750 lira, 1.500-2 bin 500 lira arası maaşlar amacıyla 1.875 lira ve 2 bin 500 lira ve üstünde maaşlar için 2 bin lira nakit promosyon ödemesi alıyor.