Ve netleşti! Emekli vatandaşlara resmen duyuru yapıldı! Paralar yıl sonuna kadar hesaplara yatacak

2.000 TL'ye varan promosyon kampanyası kapsamında promosyon başvurusu işlemleri Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel Internet Şubesi, Müşteri İletişim Merkezi ve şubelerimiz aracılığı ile yapılabilir.

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) aniden çok gelir/aylık ödemesi alınıyor olması durumunda ödenecek promosyon tutarı, koşulların sağlandığı tarih itibarıyla, Banka aracılığı ile yatan en son gelir/aylık tutarının toplamı öneme alınarak hesaplamaları yapılır ve tek bir promosyon ödemesi yapılır.

Nakit promosyon ödemesi üç sene amacıyla peşin olarak yapılır ve üç senelik taahhüt zamanının başlangıcı olarak promosyonun hesaba yatırıldığı tarih temel alınır.

Nakit promosyon ödemesi gerçekleştirdikten sonra üç senelik taahhüt zamanı amacıyla gelir/aylığın yükselmesi durumunda ek promosyon verilmez.