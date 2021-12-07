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    • Ekonomi
    • 07.12.2021 12:07
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    • 07.12.2021 12:07
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    Ve netleşti! Emekli vatandaşlara resmen duyuru yapıldı! Paralar yıl sonuna kadar hesaplara yatacak

    Emekli promosyon ücretleri binlerce bireyin ilgisini çekmeye devam ediyor. İş Bankası, Akbank, Garanti, ING, Finansbank, Şekerbank, TEB, Ziraat Bankası başka bütün bankalar müşterilerine bankalarına maaşlarını taşıması durumuna çok ciddi promosyon olanağı sunuyor. Hal böyleyken banka emekli promosyon ücretleri de vatandaşlar doğrultusundan merak ediliyor. Son olarak İş Bankası yaptığı bildirimde maaşını taşıyan müşterilerine 2 bin liraya kadar ekstra ücret vereceğini duyurdu. İşte bankaların 2021 emekli promosyon ücretleri...

    takvim.com.tr
    Emekli vatandaşlara resmen duyuru yapıldı! Paralar yıl sonuna kadar hesaplara yatacak

    Emeklilere bankalar doğrultusundan sağlanan promosyonlara bir yenisi daha eklendi. Aralık kampanyalarıyla promosyon tutarı 2 bin liraya kadar çıkarken öte yandan son olarak İş Bankası yaptığı bildirimde 3 sene süresince bu banka vasıtasıyla alabilmek üzere taahhüt veren müşterilerine sunacağı imkanları duyurdu. İşte İş Bankası, Akbank, Garanti, ING, Finansbank, Şekerbank, TEB, Ziraat Bankası gibi bütün bankaların 2021 emekli promosyon ücretleri...

    İş Bankası, düzenlediği yeni kampanya ile 8 Kasım-31 Aralık tarihleri arasında SGK emekli maaşını taşıyarak 3 sene süresince İş Bankası vasıtasıyla alabilmek üzere taahhüt veren emekli müşterilerine 2 bin liraya varan promosyon alma olanağı sunuyor. Bankadan oluşturulan bildirime göre, SGK emeklileri, emeklilik döneminde bankacılık işlemlerini basit ve süratli gerçekleştirmenin rahatlığını İş Bankası ayrıcalıkları ile yaşıyor.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    8 Kasım-31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında ilk emekli maaş ödemesi amacıyla İş Bankası'nı tercih eden ya da sahip olunan emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 1.500 liradan düşük maaşlar için 1.750 lira, 1.500-2 bin 500 lira arası maaşlar amacıyla 1.875 lira ve 2 bin 500 lira ve üstünde maaşlar için 2 bin lira nakit promosyon ödemesi alıyor.

        ICBC: Maaşa göre 500, 625, 750 lira ödeme yapıyor.

        ING: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.200, 1.500, 1.750 lira veriyor.

        KUVEYT TÜRK: Maaşa göre 750, 875, 1.000 lira veriyor. Kredi kartıyla yıl sonuna kadar yapılan ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine 20 lira puan hediye ediyor.

        AKBANK: 31 Ekim'e kadar maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.200, 1.500, 1.750 lira veriyor.

        BURGAN BANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira ödeme yapıyor.

        DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira ödüyor.

        FİBABANKA: Maaşa göre 500, 625, 750 lira veriyor.

        GARANTİ BBVA: Maaşa göre 1.000, 1.250, 1.500 lira ödüyor. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 250 lira veriyor.

        HALKBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira ödüyor

        Yapı Kredi promosyon kampanyası

        1 Kasım 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında emekli maaşını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 2.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

        Promosyon Taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.500 TL'ye kadarsa 1.300 TL; 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 1.650 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 2.000 TL nakit promosyon ödenir.

        2.000 TL'ye varan promosyon kampanyası kapsamında promosyon başvurusu işlemleri Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel Internet Şubesi, Müşteri İletişim Merkezi ve şubelerimiz aracılığı ile yapılabilir.

        Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) aniden çok gelir/aylık ödemesi alınıyor olması durumunda ödenecek promosyon tutarı, koşulların sağlandığı tarih itibarıyla, Banka aracılığı ile yatan en son gelir/aylık tutarının toplamı öneme alınarak hesaplamaları yapılır ve tek bir promosyon ödemesi yapılır.

        Nakit promosyon ödemesi üç sene amacıyla peşin olarak yapılır ve üç senelik taahhüt zamanının başlangıcı olarak promosyonun hesaba yatırıldığı tarih temel alınır.

        Nakit promosyon ödemesi gerçekleştirdikten sonra üç senelik taahhüt zamanı amacıyla gelir/aylığın yükselmesi durumunda ek promosyon verilmez.
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        Haberler Ekonomi Ve netleşti! Emekli vatandaşlara resmen duyuru yapıldı! Paralar yıl sonuna kadar hesaplara yatacak
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