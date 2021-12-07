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    • Ekonomi
    • 08.12.2021 00:05
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    • 08.12.2021 00:05
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    Trendyol Aralık indirimi ne zaman 2021? Trendyol yılbaşı kampanyası başladı mı, ne zaman başlayacak? Kaç gün sürecek?

    Trendyol'un büyük yılbaşı indirimi için geri sayım başladı. Aralık ayına girilmesiyle milyonlarca vatandaş online alışveriş sitelerinin yılbaşı indirim tarihlerini araştırmaya başladı. En çok da Trendyol'un indirimleri merak ediliyor. Peki Trendyol Aralık indirimi ne zaman 2021? Trendyol yılbaşı kampanyası başladı mı, ne zaman başlayacak? Trendyol yılbaşı indirimleri kaç gün sürecek? Hangi ürünler indirime girecek? Cevapları haberimizde...

    Trendyol Aralık indirimi ne zaman 2021?

    Türkiye'nin en büyük alışveriş platformlarından Trendyol'da kampanyalar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kasım kampanyası ile milyonlarca kişi büyük indirimlerle alışveriş yapma fırsatı bulmuştu. Fiyatların yarıya kadar düştüğü kampanyalar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Şimdi sırada yılbaşı kampanyası var. Peki Trendyol Aralık indirimi ne zaman 2021? Trendyol yılbaşı kampanyası başladı mı, ne zaman başlayacak? Trendyol yılbaşı indirimleri kaç gün sürecek? Hangi ürünler indirime girecek? İşte yanıtları...

    TRENDYOL ARALIK AYI İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

    Trendyol'un kış alışverişi günleri 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde. Aralık'ın 7 ve 8'inde indirimler bulunuyor.

    TRENDYOL YILBAŞI KAMPANYASI OLACAK MI?

    Trendyol yılbaşı için bir kampanya düzenleyip düzenlemeyeceği henüz bilinmiyor. Trendyol uygulamasına bakıldığında şu an için sadece 7-8 Aralık kampanyası hakkında duyuru bulunuyor.

    YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN, KAÇ GÜN SÜRECEK?

    Her yıl yeni bir seneye girerken 1 Ocak günü tatil olarak ülke genelinde kabul görüyor. Yılbaşı tatili 1935 yılından bu yana tatil olarak geçiriliyor. 2022 yılı 1 Ocak ise cumartesi gününe denk geliyor. Pazar gününün de hafta sonu olmasıyla o hafta da iki gün tatil yapılmış olunacak.

    31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

    Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgiye göre, 31 Aralık yarım gün değil.

        YILBAŞINDA HANGİ SANATÇI NEREDE SAHNE ALACAK 2022?

        Ebru Gündeş - Kıbrıs
        Yıldız Tilbe - Sakarya
        İrem Derici - Konya

        Linet - Sapanca
        Serkan Kaya - Kıbrıs
        Aşkın Nur Yengi - Kıbrıs
        Ziynet Sali - Antalya
        Gülben Ergen - Günay Restoran

        Serdar Ortaç - Kıbrıs
        Hakan Altun - Ankara
        Deniz Seki - Kıbrıs

        Derya Uluğ - Afyon
        Ebru Yaşar - Kıbrıs
        Edis - Beşiktaş
        Funda Arar - Kıbrıs

        Hadise - Kıbrıs
        Mustafa Ceceli - Mersin
        Özcan Deniz - Kıbrıs
        Şevval Sam - Sapanca
        Volkan Konak - Antalya

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        Haberler Ekonomi Trendyol Aralık indirimi ne zaman 2021? Trendyol yılbaşı kampanyası başladı mı, ne zaman başlayacak? Kaç gün sürecek?
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