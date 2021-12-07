Trendyol Aralık indirimi ne zaman 2021? Trendyol yılbaşı kampanyası başladı mı, ne zaman başlayacak? Kaç gün sürecek?

Türkiye'nin en büyük alışveriş platformlarından Trendyol'da kampanyalar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kasım kampanyası ile milyonlarca kişi büyük indirimlerle alışveriş yapma fırsatı bulmuştu. Fiyatların yarıya kadar düştüğü kampanyalar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Şimdi sırada yılbaşı kampanyası var. Peki Trendyol Aralık indirimi ne zaman 2021? Trendyol yılbaşı kampanyası başladı mı, ne zaman başlayacak? Trendyol yılbaşı indirimleri kaç gün sürecek? Hangi ürünler indirime girecek? İşte yanıtları...
TRENDYOL ARALIK AYI İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?
Trendyol'un kış alışverişi günleri 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde. Aralık'ın 7 ve 8'inde indirimler bulunuyor.
TRENDYOL YILBAŞI KAMPANYASI OLACAK MI?
Trendyol yılbaşı için bir kampanya düzenleyip düzenlemeyeceği henüz bilinmiyor. Trendyol uygulamasına bakıldığında şu an için sadece 7-8 Aralık kampanyası hakkında duyuru bulunuyor.
YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN, KAÇ GÜN SÜRECEK?
Her yıl yeni bir seneye girerken 1 Ocak günü tatil olarak ülke genelinde kabul görüyor. Yılbaşı tatili 1935 yılından bu yana tatil olarak geçiriliyor. 2022 yılı 1 Ocak ise cumartesi gününe denk geliyor. Pazar gününün de hafta sonu olmasıyla o hafta da iki gün tatil yapılmış olunacak.
31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgiye göre, 31 Aralık yarım gün değil.