Trendyol Aralık indirimi ne zaman 2021? Trendyol yılbaşı kampanyası başladı mı, ne zaman başlayacak? Kaç gün sürecek?

YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Her yıl yeni bir seneye girerken 1 Ocak günü tatil olarak ülke genelinde kabul görüyor. Yılbaşı tatili 1935 yılından bu yana tatil olarak geçiriliyor. 2022 yılı 1 Ocak ise cumartesi gününe denk geliyor. Pazar gününün de hafta sonu olmasıyla o hafta da iki gün tatil yapılmış olunacak.

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgiye göre, 31 Aralık yarım gün değil.