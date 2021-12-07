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    • Ekonomi
    • 07.12.2021 15:55
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    • 07.12.2021 15:55
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    Öğretmene ocak zammı ne kadar? 2022 Öğretmen maaşı kademeye, dereceye göre ne kadar olacak? Öğretmen zam oranı bekar, evli, çocuklu!

    Milyonlarca çalışan memur işçi 2022 maaş zammını heyecanla bekliyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklandıktan sonra yeni zamlı maaşlar 2022 yılının ocak ayından itibaren hesaplara yatmaya başlayacak. Memur maaş zamlarının 2022 derecesine göre ne kadar, kaç para olacağı araştırılıyor. Peki Öğretmene ocak zammı ne kadar? 2022 Öğretmen maaşı kademeye göre ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek öğretmen maaşları haberimizde! İşte bekar, evli, çocuklu öğretmen zam oranı!

    Öğretmene ocak zammı ne kadar?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada öğretmenlerin özlük hakları, mali ve çalışma şartlarına yönelik düzenlemeler yapılacağını belirtmişti. Erdoğan, ''Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik imkanını getiriyoruz. Eğitimlerini tamamlayan ve yapılan sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerimiz, hem bir derece alacaklar, hem de maaşlarında 1000 lira artış olacaktır.'' dedi. 2022 yılı zammına az bir süre kala öğretmenlerin heyecanı iyice arttı. Öğretmene ocak zammı ne kadar? 2022 Öğretmen maaşı kademeye, dereceye göre ne kadar olacak? soruları gündemde yer alıyor. İşte Öğretmen zam oranı!

    ÖĞRETMENE OCAK ZAMMI NE KADAR?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasının tamamı şöyle;

    ''Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik imkanını getiriyoruz. Eğitimlerini tamamlayan ve yapılan sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerimiz, hem bir derece alacaklar, hem de maaşlarında 1000 lira artış olacaktır. Yüksek lisans yapmış öğretmenlerimiz ise sınavdan muaf tutulacaktır.

    10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanı ile görev yapacaklardır. Yine bu öğretmenlerimize ilave bir derece verecek, ayrıca maaşlarında da 2000 lira artışa gideceğiz. Doktora yapmış öğretmenlerimiz ise bu sınavdan muaf tutulacaktır. Böylece öğretmenlerimize kariyer basamaklarında ilerleme imkanı sunarken lisans üstü eğitim için de çok önemli teşvikler vereceğiz. Bunun yanı sıra birinci derecedeki öğretmenlerimizin ek göstergelerini daha önce söz verdiğimiz şekilde 3600'e çıkarıyoruz.''

    Uzman öğretmen olarak görev yapan öğretmenlerin maaşında 1.000 TL artış olacak. Öğretmenlerin baş öğretmen kadrosuna geçtikleri taktirde de bu artış 2.000 TL olacak.

    ÖĞRETMEN MAAŞI KADEMEYE, DERECEYE GÖRE NASIL?

    Öğretmen maaşları, öğretmenin medeni durumuna göre değişiklik gösteriyor.

    BEKAR ÖĞRETMEN MAAŞI

    Öğretmen 9/1:

    2021 Temmuz maaşı: 5 bin 205 TL
    2022 Ocak Haziran maaşı (%5 zam ile) 5 bin 553 TL

    2022 Temmuz Aralık maaşı (%7 zam ile) 5 bin 941 TL
    2023 Ocak Haziran maaşı (%8 zam ile) 6 bin 417 TL
    2023 Temmuz Aralık maaşı (%6 zam ile) 6 bin 802 TL.

        Öğretmen 1/4

        2021 Temmuz maaşı: 5 bin 872 TL
        2022 Ocak Haziran maaşı (%5 zam ile) 6 bin 253 TL
        2022 Temmuz Aralık maaşı (%7 zam ile) 6 bin 691 TL

        2023 Ocak Haziran maaşı (%8 zam ile) 7 bin 226 TL
        2023 Temmuz Aralık maaşı (%6 zam ile) 7 bin 760 TL

        EVLİ VE İKİ ÇOCUKLU ÖĞRETMEN MAAŞI

        Öğretmen 9/1:

        2021 Temmuz maaşı: 5 bin 822 TL
        2022 Ocak Haziran maaşı (%5 zam ile) 6 bin 201 TL
        2022 Temmuz Aralık maaşı (%7 zam ile) 6 bin 635 TL

        2023 Ocak Haziran maaşı (%8 zam ile) 7 bin 165 TL
        2023 Temmuz Aralık maaşı (%6 zam ile) 7 bin 594 TL

        Öğretmen 1/4

        2021 Temmuz maaşı: 6 bin 415 TL
        2022 Ocak Haziran maaşı (%5 zam ile) 6 bin 823 TL
        2022 Temmuz Aralık maaşı (%7 zam ile) 7 bin 301 TL
        2023 Ocak Haziran maaşı (%8 zam ile) 7 bin 885 TL
        2023 Temmuz Aralık maaşı (%6 zam ile) 8 bin 358 TL
        *Sendika üyesi (evli-2 çocuklu) öğretmenlerin maaş tablosudur.

        ** Eşi çalışmayan ve bir çocuğu 6 yaş altında diğer çocuğu 6 yaş üstünde olan öğretmenler esas alınıştır.
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        Haberler Ekonomi Öğretmene ocak zammı ne kadar? 2022 Öğretmen maaşı kademeye, dereceye göre ne kadar olacak? Öğretmen zam oranı bekar, evli, çocuklu!
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