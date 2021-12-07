İşsizlik maaşı ne kadar olacak, artacak mı? Kimler işsizlik maşı alabilir? İşsizlik maaşı başvuru şartları nelerdir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yılın son ayı yaşanırken vatandaşlar da heyecanlı günler geçiriyor ve özellikle 2022 zam oranları en çok konuşulan, ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında yer alıyor. Peki işsizlik maaşı da artacak mı? İşte tüm detaylar...
İŞSİZLİK MAAŞI ARTACAK MI, NE KADAR OLACAK?
Asgari ücrete yapılacak zam; askerlik ve doğum borçlanmasından yaşlılık aylığına, genel sağlık sigortası priminden asgari geçim indirimine, işsizlik maaşından isteğe bağlı sigortalılığa ödenecek primlere kadar her alanda artış anlamına gelecek.
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır.
İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?
Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir.