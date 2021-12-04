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    • Ekonomi
    • 04.12.2021 11:46
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    • 04.12.2021 11:46
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    Türk İş, Disk ve Hak İş 2022 asgari ücret zammını açıkladı! Artış oranı %30'u geçecek! Ek AGİ, aile yardımı, vergi, SGK prim sürprizi...

    Milyonlarca emekli ve memurun beklediği enflasyon rakamları asgari ücretin tespit edilmesini bekleyen işçileri de ilgilendiriyor. 3 sendikanın ortak açıklamasında 2022 asgari ücret amacıyla "Günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre işçinin ve ailesinin insanca yaşamasını olası kılacak ve insanlık onuruyla bağdaşacak asgari ücret belirlenmelidir" isteği yer aldı. Son gelen bilgiler ışığında bu zamana kadar enflasyon seviyesinin üstünde refah payı ile eş güdümlü tespit edilen asgari ücret amacıyla sene sonu enflasyonun yapılacak 7-8 puanlık refah payı ile eş güdümlü artış seviyesi yüzde 30'u geçebilecek. Bakıldığı zaman asgari ücretin netinin 3.900 liraya erişerek 4 bin liraya yaklaşması olası olacak.

    takvim.com.tr
    Artış oranı %30’u geçecek! Ek AGİ, aile yardımı, vergi, SGK prim sürprizi...

    1 Aralık'ta başlayan asgari ücret görüşmeleri 7 ve 9 Aralık'ta iki toplantıyla tamamlanacak. Fakat belirtiler Kasım ayı enflasyonu ve 5 aylık 10.48'lik miktar asgari ücretteki pazarlıkları da değiştirdi. Enflasyonun üstünde ve refah payı ile eş güdümlü yapılacak hesaplamalarda artış seviyesi yüzde 30'u geçecek. Vergi destekleriyle rakam daha da yükselebilecek. İşte mevzuya dair merak edilen bütün detaylar... Kasım'da senelik enflasyonun yüzde 21,31 ve 5 aylık enflasyonun yüzde 10.48 seviyesine çıkmasının sonrasında asgari ücret pazarlıklarında da yeni bir ilerleme yaşandı.

    Bu güne kadar enflasyon seviyesinin üstünde refah payı ile eş güdümlü tespit edilen asgari ücret amacıyla sene sonu enflasyonun yapılacak 7-8 puanlık refah payı ile eş güdümlü artış seviyesi yüzde 30'u geçebilecek.

    Bu da destekler dışında asgari ücretin netinin 3.900 liraya erişerek 4 bin liraya yaklaşması manasına gelecek.

    Zaten tekrardan değerleme seviyesinde yani yüzde 36.2 olarak oluşturulan bir artış ile net asgari ücret 3.850 lirayı buluyor.

    Yapılacak direkt destek ve vergi destekleriyle rakam daha da artmış olacak.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    Yapılan ankette de iş dünyası asgari ücrette çoklukla 3500-3750 arasında bir rakam beklediğini işçiler ise 3.750 ile 4000 lira arasında bir rakam beklediklerini beyan etmişlerdi.

    Arada çok bir miktarın olmaması anlaşmanın süratle yapılacağını da meydana koyuyor.

    Önümüzdeki hafta 7 Aralık ve 9 Aralık'ta yapılacak iki toplantı sonrasında meydana çıkacak olan yeni asgari ücretin bilhassa vergi ve direkt desteklerle yükselmesi bekleniyor.

        HERKESİN MAAŞI ARTAR MI?

        Bu arada yalnızca asgari ücretliler değil bütün çalışanlar amacıyla de vergi desteği olasılığı meydana çıktı.

        İşçi sendikalarının masaya getirdikleri 'bütün maaşların amacıyla asgari ücret kadar kısım vergiden muaf olsun' öneriyi şayet kabul görürse bütün çalışanlar amacıyla bir vergi üstünlük doğmuş olacak.

        2021 asgari ücret rakamına göre damga vergisi ve gelir vergisi olarak kesilen 483,83 liralık kesinti tam çalışanlar amacıyla iade edilecek.

        Bu ya AGİ (Asgari Geçim İndirimi) artırılarak yapılacak ya da apartman görevlilerine oluşturulan vergisiz asgari ücret formülüyle çözülebilecek.

        2021 senesi asgari ücret hesabında baktığımızda çalışanlar 465,13 lira gelir vergisi ve 27,15 lira da damga vergisi ödüyor.

        Gelir vergisinin bekar işçi amacıyla 268,31 lirası çalışana iade edilirken 187,82 lirası ile damga vergisi maaştan kesiliyor.

        Apartman görevlilerine oluşturulan asgari ücrette ise gelir vergisi ve damga vergisi alınmıyor.

        Böylece vergi iadesi manasına gelen AGİ de ödenmiyor. Bu sayılar Ocak ayından itibaren yükselecek asgari ücret ile eş güdümlü artacak. Böylece çalışanlar iççin vergi üstünlüğü daha da yükselecek.

        2022 ASGARİ ÜCRET TALEBİ AÇIKLANDI! EK AGİ, AİLE YARDIMI, VERGİ, SGK PRİM SÜRPRİZİ...

        Sendikalar doğrultusundan yayımlanan ortak basın açıklamasında genel olarak çalışanların içinde bulundukları zor durum, çalışma şartları ve maaş ve ekonomik haklara dair bilgi verildi.

        Bu kapsamda çalışanların ödemiş oldukları vergiler, birtakım çalışanların gelir dilimine girerek maaşının kesintiye uğraması hatırlatıldı. 3 sendikanın ortak açıklamasında 2022 asgari ücret amacıyla "Günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre işçinin ve ailesinin insanca yaşamasını olası kılacak ve insanlık onuruyla bağdaşacak asgari ücret belirlenmelidir" isteği yer aldı.

        Vergi, Maaş Zammı, Asgari Ücretliye Destek

        Sendikaların ortak yazılı basın açıklamasında ilaveten 2022 senesinde çalışanlara sağlanması talep edilen bütün destekler açıklandı. Vergi miktarlarının düşürülmesi ve başka ek olanaklar amacıyla şu maddeler sıralandı.

        SGK Prim Talebi

        * İşverenlere sağlanan sosyal güvenlik prim desteğinin aynısı bir destek işçilere de verilmeli ve işçilerin sosyal güvenlik haklarında bir kayıp yaratmayacak şekilde işçi SGK prim payı 5 puan düşürülerek bütçeden karşılanmalıdır.

            Aile Yardımı Talebi

            * Sosyal Devlet ilkesi gereği memurlara çalışmayan eş amacıyla ödenen "aile yardımı" işçiler amacıyla da uygulamaya konulmalıdır.

            Maaş Talebi

            * Asgari ücretin saptanmasında Anayasa'da yer alan "geçim şartları" yaklaşımına ilk olarak uyulmalıdır. Günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre işçinin ve ailesinin insanca yaşamasını olası kılacak ve insanlık onuruyla bağdaşacak asgari ücret belirlenmelidir.

            * Asgari ücret net olarak açıklanmalıdır. Bu ücretten yapılacak vergi, sosyal güvenlik vb. kesintiler net tutarın üstüne ek edilmeli ve sene süresince asgari ücret belirtiler bu net ücretin altına düşmemelidir.

            AGİ Talebi

            * Asgari Geçim İndirimi (AGİ) işçinin uygar haline göre ilaveten ek edilmelidir.

            Vergi Talebi

            * Bütün ücretlerin asgari ücrete tekabül eden alanı vergiden muaf olmalıdır. Gelir vergisi tarifesi en az tekrardan değerleme miktarında artırılmalıdır. Hem de ücretliler amacıyla damga vergisi programı kaldırılmalıdır. Asgari ücret ardından ilk vergi basamağı amacıyla uygulanacak miktar da yüzde 10 olmalıdır.
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            Haberler Ekonomi Türk İş, Disk ve Hak İş 2022 asgari ücret zammını açıkladı! Artış oranı %30'u geçecek! Ek AGİ, aile yardımı, vergi, SGK prim sürprizi...
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