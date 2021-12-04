Türk İş, Disk ve Hak İş 2022 asgari ücret zammını açıkladı! Artış oranı %30'u geçecek! Ek AGİ, aile yardımı, vergi, SGK prim sürprizi...

1 Aralık'ta başlayan asgari ücret görüşmeleri 7 ve 9 Aralık'ta iki toplantıyla tamamlanacak. Fakat belirtiler Kasım ayı enflasyonu ve 5 aylık 10.48'lik miktar asgari ücretteki pazarlıkları da değiştirdi. Enflasyonun üstünde ve refah payı ile eş güdümlü yapılacak hesaplamalarda artış seviyesi yüzde 30'u geçecek. Vergi destekleriyle rakam daha da yükselebilecek. İşte mevzuya dair merak edilen bütün detaylar... Kasım'da senelik enflasyonun yüzde 21,31 ve 5 aylık enflasyonun yüzde 10.48 seviyesine çıkmasının sonrasında asgari ücret pazarlıklarında da yeni bir ilerleme yaşandı.
Bu güne kadar enflasyon seviyesinin üstünde refah payı ile eş güdümlü tespit edilen asgari ücret amacıyla sene sonu enflasyonun yapılacak 7-8 puanlık refah payı ile eş güdümlü artış seviyesi yüzde 30'u geçebilecek.
Bu da destekler dışında asgari ücretin netinin 3.900 liraya erişerek 4 bin liraya yaklaşması manasına gelecek.
Zaten tekrardan değerleme seviyesinde yani yüzde 36.2 olarak oluşturulan bir artış ile net asgari ücret 3.850 lirayı buluyor.
Yapılacak direkt destek ve vergi destekleriyle rakam daha da artmış olacak.
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Yapılan ankette de iş dünyası asgari ücrette çoklukla 3500-3750 arasında bir rakam beklediğini işçiler ise 3.750 ile 4000 lira arasında bir rakam beklediklerini beyan etmişlerdi.
Arada çok bir miktarın olmaması anlaşmanın süratle yapılacağını da meydana koyuyor.
Önümüzdeki hafta 7 Aralık ve 9 Aralık'ta yapılacak iki toplantı sonrasında meydana çıkacak olan yeni asgari ücretin bilhassa vergi ve direkt desteklerle yükselmesi bekleniyor.