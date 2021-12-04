Dacia, Renault, Citroen, Honda en yeni zamlı fiyat listesi; 40.000 TL'ye 12 ay % 0 faiz! 5.430 TL aylık taksitle arabanızı hemen alın!

Aralık ayı Renault, Citroen, Dacia, Honda gibi otomobil devleri liste fiyatlarını açıkladı. Her ay fiyatlarını güncelleyen ve derli toplu bir şekilde paylaşan otomotiv devleri 1 Aralık itibari ile bütün 2021 model sıfır vasıta modellerinin fiyatlarını yayımladı. Aralık ayı itibari ile sıfır vasıtalarda dev kampanyalar başladı.
HONDA 2021 ARALIK AYI KAMPANYASI
Kredi kampanyasına özel tüm Honda modellerinde değişen vadelerde %1.59 faiz oranlı kredi desteği sağlanıyor.
Kasım ayı kampanyası kapsamında Honda CR-V modellerinde 150.000 TL'ye 12 ay %0.99 ve ya 100.000 TL'ye 12 ay %0.80 faiz oranlı kredi olanağı sağlanıyor. Kasım ayında Honda CR-V modellerine 522.500 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
%50 ÖTV diliminde olan Yeni Honda City 1.5L i-VTEC Elegance CVT modeline 236.900 TL, Honda City 1.5L i-VTEC Executive CVT modeline ise 247.700 TL fiyatla sahip olabilirsiniz.
Honda Accord 561.600 TL'den, Yeni Honda Civic Sedan modelleri ise 374.000 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlarla satılıyor.
Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
DACİA 2021 ARALIK AYI KAMPANYASI
2021 Aralık ayında Dacia Yeni Duster ve Dacia Yeni Sandero Stepway modellerinde %1.67 faiz oranlı kredi desteği sağlanıyor. Kampanya kapsamında 100.000 TL'ye 24 ay vade ve %1.67 faiz oranlı krediden yararlanabilirsiniz.
Aralık ayı kampanyası kapsamında Dacia modellerinde 1.000 TL takas indirimi sunuluyor. Takasa verilebilecek vasıta, yeni otomobil alımı tarihinde, en az son 3 aydır müşteri ya da 1.derece yakını üstüne kayıtlı olmalıdır. Aralık ayında Dacia Duster modellerine 356.000 TL'den, Dacia Yeni Sandero Stepway modellerine ise 338.000 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
Yine Aralık ayı kampanyası kapsamında Dacia Finans'tan kredi kullanılması halinde dosya masrafsız kredi olanağı sağlanıyor. Hem de aracın ilk bakımı armağan ediliyor.