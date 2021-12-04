Asgari ücrette AGİ farkı müjdesi! Maaşlara ek ödeme! Asgari geçim indiriminde (AGİ) bomba artış! 456 liraya çıkarılacak

Asgari ücretin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirdi. Bu kapsamda vatandaşlar gözünü bu toplantının sonunda çıkacak karara çevirirken bir düzenlemede Asgari Geçim İndirimi'nde (AGİ)) yapılması bekleniyor. Asgari ücrete yapılacak olan zam ile eş güdümlü Asgari Geçim İndirimi de yılbaşında artacak... Öte yandan asgari ücret amacıyla gelir vergisi uygulanmaması da gündemde. Peki, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nasıl hesaplanıyor? Asgari ücret ile kim ne kadar maaş alacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, merak edilen soruları yanıtladı ve çalışanlara ödenecek AGİ sayısını örneklerle açıkladı. İşte Asgari ücret ve Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ile alakalı bütün detaylar...
VERGİ İADESİ GÜNDEMDE
Sabah'ın haberine göre; vergi alınmaması isteği yerine geldiği zaman gerçekten bütün çalışanlar yönünden bir vergi iadesi de yaşanmış olacak. Şu anda bütün çalışanlara ödenen Asgari Geçim İndirimi artırıldığında bu vergi iadesi de karşılanmış olacak.
BUGÜN İÇİN AGİ 268 LİRA
2021 senesi asgari ücret hesabında baktığımızda çalışanlar 465,13 lira gelir vergisi ve 27,15 lira da damga vergisi ödüyor. Gelir vergisinin bekar işçi amacıyla 268,31 lirası çalışana iade edilirken 187,82 lirası ile damga vergisi maaştan kesiliyor.
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APARTMAN GÖREVLİLERİNDEN GELİR VE DAMGA VERGİSİ ALINMIYOR
Apartman görevlilerine yapılan asgari ücrette ise gelir vergisi ve damga vergisi alınmıyor. Böylece vergi iadesi manasına gelen AGİ de ödenmiyor. Apartman görevlileri bu sayede 3040 lira maaş alıyor. Diğer çalışanlar ise AGİ ücretin içerisinde bulunduğu amacıyla 2825,9 TL maaş alabiliyor.
VERGİSİZ ASGARİ UYGULANIRSA MAAŞ 3000 LİRAYI GEÇECEK
Vergisiz asgari ücret uygulandığında bütün çalışanlar 3.040 lira maaş alabilecek ve bu sayede hem damga vergisi hem de gelir vergisi ödememiş olacak. Maaşlara 483,28 liralık bir katkı yapılmış olacak.