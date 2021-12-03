Sağlıkçıya yeni maaş! Doktorlara 5 bin, pratisyenlere 2 bin 500 lira zam

Salgınla mücadele kapsamında 24 saat hizmet veren sağlık personelinin döner sermaye ek ödemeden aldıkları paya 2022-2023 dönemi için yüzde 20 zam yapılırken; uzman, pratisyen hekimlerin ücret ve emekli aylıkları da iyileştirildi.
Pratisyen hekimlerin maaşına 2 bin 500 lira, uzman hekim ve dişçilere 5 bin lira zam yapıldı.
Emeklilerin de ek göstergeleri yükseltildi.
Böylece emekli hekimler 12 bin liranın üzerinde aylık alacak.
Bu yıl 9 bin 314 lira maaş alan uzman hekimin geliri, 14 bin 314 liraya ulaşacak.