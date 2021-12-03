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    Sağlıkçıya yeni maaş! Doktorlara 5 bin, pratisyenlere 2 bin 500 lira zam

    Uzman doktorlara 5 bin lira, pratisyenlere 2 bin 500 lira zam yapıldı. Hemşire, sağlık teknisyeni, ebelerin ek ödemesinde yüzde 20 artış yapıldı. Emeklilerin de ek göstergeleri yükseltildi. İşte merak edilen tüm detaylar...

    Hazal Ateş
    Sağlıkçıya yeni maaş

    Salgınla mücadele kapsamında 24 saat hizmet veren sağlık personelinin döner sermaye ek ödemeden aldıkları paya 2022-2023 dönemi için yüzde 20 zam yapılırken; uzman, pratisyen hekimlerin ücret ve emekli aylıkları da iyileştirildi.



    Pratisyen hekimlerin maaşına 2 bin 500 lira, uzman hekim ve dişçilere 5 bin lira zam yapıldı.

    Emeklilerin de ek göstergeleri yükseltildi.



    Böylece emekli hekimler 12 bin liranın üzerinde aylık alacak.

    Bu yıl 9 bin 314 lira maaş alan uzman hekimin geliri, 14 bin 314 liraya ulaşacak.



        Bugün itibariyle 7 bin 570 lira civarında maaş alan pratisyen hekim de 10 bin 70 lira alacak.



        Bu artıştan kamuda 100 bin aşkın doktorla birlikte bütün emekli hekimler yararlanacak.




        ÖĞRETMENLERE 2.000 TL ZAM
        Sözleşmeli         öğretmenler kadrolularla aynı haklara sahip olacak. 10 yıl çalışan öğretmenler uzman olacak, maaşı bin lira artacak. İkinci eğitimlerini tamamlayan ve sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlere bin lira, başöğretmenlere ise 2 bin lira maaş artışı olacak.

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