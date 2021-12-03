Almayan bin pişman! Ziraat Bankası duyurdu: 250.000 TL'ye 92 m2 3+1 daire satılacak! 180 ay vadeyle!

Düşük ev fiyatlarından faydalanmak yolu ile bankadan gayrimenkul satın alabilmek isteyen vatandaşlar büyük bir merak içinde satılık arsa, satılık ev ve dükkan ilanlarını araştırıyorlar. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar ucuz ev almanın yollarını arıyor. Ziraat Bankası gayrimenkul satış listelerinde yeni ilanlar yer aldı. Söz hususu ilanlarda değişik iller amacıyla çok sayıda ev satışı uygulanacağı öğrenildi. Banka doğrultusundan yayınlanan ilan listesinde listede Kocaeli ilçesine bağlı Başkale'nin Yeşilyurt mahallesinde 250.000 TL'ye 92 m2 3+1 daire satılıyor.
Tanım : Yeşilyurt Mahallesi'nde Mesken
No. : 17308
Kategori Seçimi : Konut
Konut Tipi : Apartman Dairesi
Konut Şekil :
İl : Kocaeli
İlçe : Başiskele
Semt : Yeşilyurt
Adres : Başiskele İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, Hicri Sokak, No:38
Pafta :
Ada : 745
Parsel : 8
Oda Sayısı : 3
Salon Sayısı : 1
Banyo Sayısı : 1
m2 : 92
Krediye Uygunluk : Uygun
Isınma Tipi : Kombi
Kullanım Durumu : İşgalci Var
Tapu Durumu : Kat İrtifakı
Bina İnşa Yılı : 2012
Bulunduğu Kat : Zemin
Yapının Durumu : İkinci El
Min. Artış : 1.000 TL
Başlangıç Bedeli : 250.000 TL
Teminat Bedeli : 15.000 TL
İlgili Şube Adı : BAŞİSKELE/KOCAELİ ŞUBESİ
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Ziraat Bankasından Satılık Konut
Günümüz şartlarında artan enflasyonla eş güdümlü satılık gayrimenkul ve satılık arsa almak ciddi şekilde zorlaştı. Ziraat Bankası bu hususta ev, dükkan, arsa, villa gibi yatırımlar gerçekleştirmek isteyen kişilere bir umut kapısı açtı.
Banka icra takibi sonucunda el konulmuş olan Ziraat Bankasından Satılık Gayrimenkuller, çok düşük bir faiz seviyesi ve 180 ay a varan taksit fırsatıyla yeni sahiplerini bekliyor. Bankadan satılık olan gayrimenkuller belirli vakit dilimlerinde Ziraat Bankası'nın Kendi internet sitesinde liste durumunda yayınlanmakta ve ihale tarihleri belirlenmektedir.