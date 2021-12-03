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    • Ekonomi
    • 03.12.2021 12:20
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    • 03.12.2021 12:20
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    Almayan bin pişman! Ziraat Bankası duyurdu: 250.000 TL'ye 92 m2 3+1 daire satılacak! 180 ay vadeyle!

    İçinde bulunduğumuz dönemde ev fiyatları hayli artmış durumda. Bu anlamda vatandaşlar da daha ucuza ev almak için çeşitli yöntemleri araştırıyor. Güncel olarak Ziraat Bankası sitesinde sürekli olarak yeni ev ilanları açıklanıyor. Kocaeli ilçesine bağlı Başkale'nin Yeşilyurt mahallesinde 250.000 TL'ye 92 m2 3+1 daire satılıyor. Banka icra takibi sonucunda el konulmuş olan Ziraat Bankasından Satılık Gayrimenkuller, çok düşük bir faiz seviyesi ve 180 aya varan taksit fırsatıyla yeni sahiplerini bekliyor. Bankadan satılık olan gayrimenkuller belirli vakit dilimlerinde Ziraat Bankası’nın Kendi internet sitesinde liste durumunda yayınlanmakta ve ihale tarihleri belirlenmektedir.

    takvim.com.tr
    Ziraat Bankası duyurdu: 250.000 TL’ye 92 m2 3+1 daire satılacak!

    Düşük ev fiyatlarından faydalanmak yolu ile bankadan gayrimenkul satın alabilmek isteyen vatandaşlar büyük bir merak içinde satılık arsa, satılık ev ve dükkan ilanlarını araştırıyorlar. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar ucuz ev almanın yollarını arıyor. Ziraat Bankası gayrimenkul satış listelerinde yeni ilanlar yer aldı. Söz hususu ilanlarda değişik iller amacıyla çok sayıda ev satışı uygulanacağı öğrenildi. Banka doğrultusundan yayınlanan ilan listesinde listede Kocaeli ilçesine bağlı Başkale'nin Yeşilyurt mahallesinde 250.000 TL'ye 92 m2 3+1 daire satılıyor.

    Tanım : Yeşilyurt Mahallesi'nde Mesken

    No. : 17308

    Kategori Seçimi : Konut

    Konut Tipi : Apartman Dairesi

    Konut Şekil :

    İl : Kocaeli

    İlçe : Başiskele

    Semt : Yeşilyurt

    Adres : Başiskele İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, Hicri Sokak, No:38

    Pafta :

    Ada : 745

    Parsel : 8

    Oda Sayısı : 3

    Salon Sayısı : 1

    Banyo Sayısı : 1

    m2 : 92

    Krediye Uygunluk : Uygun

    Isınma Tipi : Kombi

    Kullanım Durumu : İşgalci Var

    Tapu Durumu : Kat İrtifakı

    Bina İnşa Yılı : 2012

    Bulunduğu Kat : Zemin

    Yapının Durumu : İkinci El

    Min. Artış : 1.000 TL

    Başlangıç Bedeli : 250.000 TL

    Teminat Bedeli : 15.000 TL

    İlgili Şube Adı : BAŞİSKELE/KOCAELİ ŞUBESİ

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    Ziraat Bankasından Satılık Konut

    Günümüz şartlarında artan enflasyonla eş güdümlü satılık gayrimenkul ve satılık arsa almak ciddi şekilde zorlaştı. Ziraat Bankası bu hususta ev, dükkan, arsa, villa gibi yatırımlar gerçekleştirmek isteyen kişilere bir umut kapısı açtı.

    Banka icra takibi sonucunda el konulmuş olan Ziraat Bankasından Satılık Gayrimenkuller, çok düşük bir faiz seviyesi ve 180 ay a varan taksit fırsatıyla yeni sahiplerini bekliyor. Bankadan satılık olan gayrimenkuller belirli vakit dilimlerinde Ziraat Bankası'nın Kendi internet sitesinde liste durumunda yayınlanmakta ve ihale tarihleri belirlenmektedir.

        Ziraat Bankasından Satılık Gayrimenkul Alma İşlemleri

        Bireysel ve kurumsal müşterilerine her türlü basitliği sağlamaya çalışan ve bir devlet bankası olan Ziraat Bankası, ilk olarak satışı yapılacak olan konut, arsa, dükkan vb. taşınmazların bulundukları şehir ve taşınmazın özellikleri ile eş güdümlü kendi internet sitesinde yayınlayarak satış ilanını halka açmaktadır. Satılık gayrimenkullerin ihale yolu ile satışa sunulup, bu ihaleler fiziki ihale ve E-ihale olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilir.

        Müşterilerin fiziki ihale yolu ile satışa yayılan gayrimenkullere sahip olabilmesi için banka doğrultusundan belirlenmiş ihale tarihinde ve gene bankanın tespit ettiği yerde belli bir teminat (taşınmazın muhammen bedelinin %6 sı) bedeli yatırmak amacıyla açık arttırmaya katılması gerekmektedir. Söz hususu satılık gayrimenkule kapalı zarf yolu ile en yüksek öneriyi yayınlayan vatandaş ihaleyi kazanmaktadır.
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