75.000 TL ve %50 ÖTV indirimi müjdesi geldi! Toyota otomobil satın almak isteyenler dikkat: Kampanya duyurusu yapıldı!

Toyota markası müşterilerine cazip fırsatlar sunmaya devam ediiyor. Son gelen kampanya ise hayli cezbedici. İlgili kampanya satışı oluşturulan Proace City modelleri amacıyla bireysel müşterilerde Garanti BBVA ve Akbank doğrultusundan yayılan 75.000 TL finansman tutarı %0.69 faiz seviyesi ve 12 ay vadede, aylık toplam maliyet seviyesi % 0.91, efektif senelik maliyet seviyesi %11.50 ve tahsis ücreti 393.75 TL (BSMV dahil) ödeme seçenekleri ile ALJ Finans nezdine ise 64.000 TL finansman tutarı , %0.69 faiz seviyesi ve 12 ay vadede, aylık toplam maliyet seviyesi %0.91 efektif senelik maliyet seviyesi %11.50 ve tahsis ücreti 336 TL olarak geçerlidir.
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Aralık ayında Toyota Corolla modellerinde ise %50 ÖTV indirimi fırsatı devam ediyor. Kampanya kapsamında Toyota Corolla 1.5 Vision Benzin Manuel modelini 231.200 TL fiyatla satın alabilirsiniz. Otomatik şanzımanlı Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S Benzin Otomatik modeline ise 241.000 TL fiyatla sahip olabilirsiniz. Toyota Yaris 1.0 Vision Benzin modelinde ise Kasım ayı kampanyası kapsamında 15.000 TL indirim uygulanıyor. Bu modeli kampanya kapsamında 197.000 TL'lik cazip fiyatıyla satın alabilirsiniz. Tüm Toyota Yaris modellerinde kampanya kapsamında yayılan 75.000 TL'ye 12 %0 faiz oranlı krediden de yararlanabilirsiniz.
Kampanya kapsamında 18 Aralık 2021 tarihine kadar bütün Toyota modellerinde geçerli, fren balataları ve diskleri, amortisörler ve sileceklerde %25 indirim sağlanıyor. 3 yaş ve üzeri araçlarda ise motor yağı ve filtrede %20, bakım işçiliğinde ise %30 indirim uygulanıyor. Hem de ödemelerinizde Axes'e özel +4 taksit fırsatı sunuluyor.