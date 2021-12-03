75.000 TL ve %50 ÖTV indirimi müjdesi geldi! Toyota otomobil satın almak isteyenler dikkat: Kampanya duyurusu yapıldı!

Yeni Proace City Kampanyanın Detayları Şu Şekilde;

İlgili kampanya satışı yapılan Proace City modelleri için bireysel müşterilerde Garanti BBVA ve Akbank tarafından sunulan 75.000 TL finansman tutarı %0.69 faiz oranı ve 12 ay vadede, aylık toplam maliyet oranı % 0.91, efektif yıllık maliyet oranı %11.50 ve tahsis ücreti 393.75 TL (BSMV dahil) ödeme seçenekleri ile ALJ Finans nezdine ise 64.000 TL finansman tutarı , %0.69 faiz oranı ve 12 ay vadede, aylık toplam maliyet oranı %0.91 efektif yıllık maliyet oranı %11.50 ve tahsis ücreti 336 TL olarak geçerlidir.

Tüzel kişiler ve ticari müşterilerde ise Garanti BBVA tarafından sunulan 75.000 TL finansman tutarı , %0.69 faiz oranı ve 12 ay vadede, aylık toplam maliyet oranı % 0.89, efektif yıllık maliyet oranı %11.22 ve tahsis ücreti 787.50 TL (BSMV dahil) ödeme seçenekleri ile , Akbank tarafından sunulan 75.000 TL finansman tutarı , %0.69 faiz oranı ve 12 ay vadede, aylık toplam maliyet oranı % 0.94, efektif yıllık maliyet oranı %11.26, dosya masrafı 825 TL ve tahsis ücreti 187,5 TL (BSMV dahil) ödeme seçenekleri ile ve ALJ Finans tarafından sunulan ise 64.000 TL finansman tutarı , %0.69 faiz oranı ve 12 ay vadede, aylık toplam maliyet oranı %1.04 efektif yıllık maliyet oranı %13.16 ve tahsis ücreti 1.250 TL olarak geçerlidir.

Kampanyada belirtilen finansman koşulları, anlaşmalı finans kuruluşunun belirlediği şartlarda geçerli olup, finans kuruluşu finansman sağlayıp sağlamamak konusunda serbesttir. Finans kuruluşunun başvuruyu reddetmesi ve finansman sağlamamasından Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. sorumlu değildir.