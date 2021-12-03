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    • Ekonomi
    • 03.12.2021 10:04
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    • 03.12.2021 10:04
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    75.000 TL ve %50 ÖTV indirimi müjdesi geldi! Toyota otomobil satın almak isteyenler dikkat: Kampanya duyurusu yapıldı!

    Toyota otomobil satın almak isteyenler dikkat: Kampanya duyurusu yapıldı! Araba sahibi olmak isteyenler amacıyla Toyota kampanyası, Yeni Proace City model vasıtalarda 12 ay % 0,69 faiz kampanyalarını duyurdu. Toyota model vasıta alabilmek isteyenler amacıyla 75.000 TL 12 ay 0,69 faiz seviyesi vereceğini duyurdu. Toyota resmi internet sayfası üzerinden yaptığı açıklama ile kampanyalarını duyurdu. Sıfır araba sahibi olmak isteyenler dikkat! Detaylı bilgi Toyota yetki sahibi satıcılarında.

    takvim.com.tr
    Toyota marka araba satın almak isteyenler dikkat: Kampanya duyurusu yapıldı!

    Toyota markası müşterilerine cazip fırsatlar sunmaya devam ediiyor. Son gelen kampanya ise hayli cezbedici. İlgili kampanya satışı oluşturulan Proace City modelleri amacıyla bireysel müşterilerde Garanti BBVA ve Akbank doğrultusundan yayılan 75.000 TL finansman tutarı %0.69 faiz seviyesi ve 12 ay vadede, aylık toplam maliyet seviyesi % 0.91, efektif senelik maliyet seviyesi %11.50 ve tahsis ücreti 393.75 TL (BSMV dahil) ödeme seçenekleri ile ALJ Finans nezdine ise 64.000 TL finansman tutarı , %0.69 faiz seviyesi ve 12 ay vadede, aylık toplam maliyet seviyesi %0.91 efektif senelik maliyet seviyesi %11.50 ve tahsis ücreti 336 TL olarak geçerlidir.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    Aralık ayında Toyota Corolla modellerinde ise %50 ÖTV indirimi fırsatı devam ediyor. Kampanya kapsamında Toyota Corolla 1.5 Vision Benzin Manuel modelini 231.200 TL fiyatla satın alabilirsiniz. Otomatik şanzımanlı Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S Benzin Otomatik modeline ise 241.000 TL fiyatla sahip olabilirsiniz. Toyota Yaris 1.0 Vision Benzin modelinde ise Kasım ayı kampanyası kapsamında 15.000 TL indirim uygulanıyor. Bu modeli kampanya kapsamında 197.000 TL'lik cazip fiyatıyla satın alabilirsiniz. Tüm Toyota Yaris modellerinde kampanya kapsamında yayılan 75.000 TL'ye 12 %0 faiz oranlı krediden de yararlanabilirsiniz.

    Kampanya kapsamında 18 Aralık 2021 tarihine kadar bütün Toyota modellerinde geçerli, fren balataları ve diskleri, amortisörler ve sileceklerde %25 indirim sağlanıyor. 3 yaş ve üzeri araçlarda ise motor yağı ve filtrede %20, bakım işçiliğinde ise %30 indirim uygulanıyor. Hem de ödemelerinizde Axes'e özel +4 taksit fırsatı sunuluyor.

        Toyota Corolla Kaç Lira? Toyota Corolla Fiyatı Ne Kadar?

        Toyota Corolla 1.5 Vision Benzin Manuel 254.300

        Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S Benzin Otomatik 265.100

        Toyota Corolla 1.5 Dream Benzin Manuel 241.050 241.050 333.800

        Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S Benzin Otomatik 343.550

        Toyota Corolla 1.5 Flame Benzin Manuel 255.350 255.350 353.600

        Toyota Corolla 1.5 Flame Multidrive S Benzin Otomatik 366.600

        Toyota Corolla 1.5 Flame X Pack Multidrive S Benzin Otomatik 386.500

        Toyota Corolla 1.5 Passion X Pack Multidrive S Benzin Otomatik 430.800

        Toyota Corolla HB Kaç Lira? Toyota Corolla HB Fiyatı Ne Kadar?


        TOYOTA COROLLA HATCHBACK 1.2 Turbo Dream Multidrive S Benzin Otomatik 389.500

        TOYOTA COROLLA HATCHBACK 1.2 Turbo Dream X-Pack Multidrive S Benzin Otomatik 409.150

        TOYOTA COROLLA HATCHBACK 1.2 Turbo Flame Multidrive S Benzin Otomatik 413.500

        TOYOTA COROLLA HATCHBACK 1.2 Turbo Flame X-Pack Multidrive S Benzin Otomatik 444.800

        Toyota Yaris Kaç Lira? Toyota Yaris Fiyatı Ne Kadar?

        Toyota Yaris 1.0 Vision Benzin 222.600

        Toyota Yaris 1.5 Dream Multdrive S Benzin Otomatik 328.800

        Toyota Yaris 1.5 Dream X-Pack Multdrive S Benzin Otomatik 349.250

        Toyota Yaris 1.5 Flame Multdrive S Benzin Otomatik 354.900

        Toyota Yaris 1.5 Flame X-Pack Multdrive S Benzin Otomatik 369.250

            Toyota Proace City Kaç Lira? Toyota Proace City Fiyatı Ne Kadar?

            Toyota Proace City 1.5 D 100 HP Dream 274.250

            Toyota Proace City 1.5 D 100 HP Dream 6M/T 277.650

            Toyota Proace City 1.5 D 130 HP Dream A/T 305.250

            Toyota Proace City 1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/T 334.100

            Toyota Proace City 1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/T 351.700

            Yeni Proace City Kampanyanın Detayları Şu Şekilde;

            İlgili kampanya satışı yapılan Proace City modelleri için bireysel müşterilerde Garanti BBVA ve Akbank tarafından sunulan 75.000 TL finansman tutarı %0.69 faiz oranı ve 12 ay vadede, aylık toplam maliyet oranı % 0.91, efektif yıllık maliyet oranı %11.50 ve tahsis ücreti 393.75 TL (BSMV dahil) ödeme seçenekleri ile ALJ Finans nezdine ise 64.000 TL finansman tutarı , %0.69 faiz oranı ve 12 ay vadede, aylık toplam maliyet oranı %0.91 efektif yıllık maliyet oranı %11.50 ve tahsis ücreti 336 TL olarak geçerlidir.

            Tüzel kişiler ve ticari müşterilerde ise Garanti BBVA tarafından sunulan 75.000 TL finansman tutarı , %0.69 faiz oranı ve 12 ay vadede, aylık toplam maliyet oranı % 0.89, efektif yıllık maliyet oranı %11.22 ve tahsis ücreti 787.50 TL (BSMV dahil) ödeme seçenekleri ile , Akbank tarafından sunulan 75.000 TL finansman tutarı , %0.69 faiz oranı ve 12 ay vadede, aylık toplam maliyet oranı % 0.94, efektif yıllık maliyet oranı %11.26, dosya masrafı 825 TL ve tahsis ücreti 187,5 TL (BSMV dahil) ödeme seçenekleri ile ve ALJ Finans tarafından sunulan ise 64.000 TL finansman tutarı , %0.69 faiz oranı ve 12 ay vadede, aylık toplam maliyet oranı %1.04 efektif yıllık maliyet oranı %13.16 ve tahsis ücreti 1.250 TL olarak geçerlidir.

            Kampanyada belirtilen finansman koşulları, anlaşmalı finans kuruluşunun belirlediği şartlarda geçerli olup, finans kuruluşu finansman sağlayıp sağlamamak konusunda serbesttir. Finans kuruluşunun başvuruyu reddetmesi ve finansman sağlamamasından Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. sorumlu değildir.
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