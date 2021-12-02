Yeni istihdama özel teşvik geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, imalat sektörü ve istihdama yönelik müjdesini verdiği destek paketi binlerce firmaya nefes aldıracak. İlave İstihdam Destek Programı ile 10-50 kişi çalıştıran işletmeler devlet bankalarıyla imzalayacakları işe alım taahhütleriyle bu destekten yararlanabilecek. Bu destekten yararlanan işverenler her bir işçi için bu yıl bin 165 lira tutarında destek alacak. Bu paketle 13 bin firmanın bu krediden faydalanmaları sağlanarak 55 bin yeni istihdamın önü açılacak. Proje tamamlandığında 125 binin üzerinde ilave istihdam rakamına ulaşılacak. İmalata Dayalı İthal İkame Desteğiyle de teşvik belgesi alarak 3, 4, 5 ve 6'ncı bölgelerde yer alan illerde yatırım yapacak işletmelere Kredi Garanti Fonu (KGF) kefalet sağlayacak.

FAİZDEN DÜŞÜLECEK

İlave İstihdam Destek Paketi ile 50 kişinin altında çalışanı olan firmalara, istihdama kattıkları her yeni sigortalı çalışan için azami 100 bin lira KGF kefaleti ile krediye erişim imkanı sağlanacak. Bu paketten faydalanmak isteyen işletmelerin 12 ay boyunca ödediği SGK işçi ve işveren payları, İŞKUR aracılığıyla kredi taksit faizlerinden düşülecek. Proje ile 125 binin üzerinde ilave istihdam oluşacak.

İMALATA DESTEKTE KAPSAM GENİŞLEDİ

İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Paketi de 10 milyarlık kefalet, 11.5 milyar liralık kredi hacmi oluşturacak. Bu paketle uzun vadeli kredi imkanı oluşturarak üretimi ve ihracatı önceleyen yatırımlar desteklenecek. Ayrıca HAMLE programı kapsamında bütün iller de bu destekten yararlanacak.

HAZAL ATEŞ.