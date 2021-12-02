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    • Ekonomi
    • 02.12.2021 14:02
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    • 02.12.2021 14:11
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    Son dakika! Sigaraya zam mı geldi? 2 Aralık 2021 hangi sigaralara zam geldi? Malbora, Parliament, Camel, Winston sigara fiyatları güncel zamlı liste 2021

    Son dakika... Sigaraya zam mı geldi? 2 Aralık 2021 hangi sigaralara zam geldi? soruları yoğun olarak araştırılıyor. Ocak ayına az bir süre kala sigaraya gelen zam haberi bağımlılarını üzdü. İşte Malbora, Parliament, Camel, Winston sigara fiyatları güncel zamlı liste 2021

    Son dakika! Sigaraya zam mı geldi?

    Malbora, Parliament, Camel, Winston güncel sigara fiyatları merak ediliyor. Sigaraya zam mı geldi? 2 Aralık 2021 hangi sigaralara zam geldi? sorularının yanıtları vatandaşların gündeminde yer alıyor.İşte detaylar...

    SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

    Sigara zam gelip gelmediği araştırılıyor. Royal Tobacco ürünlerine 2 tl zam geçişi oldu. Philip Morris, JTI ve BAT gruplarına da zam gelmesi bekleniyor.

    GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2021

    Philip Morris

    Marlboro Edge: 17 TL
    Marlboro Touch: 18 TL
    Marlboro: 19 TL
    Parliament: 19,50 TL
    Parliament Midnight Blue: 18,50 TL

    Muratti: 17 TL
    Muratti Blu: 16 TL
    Lark: 16 TL
    Chesterfield: 15,50 TL
    Chesterfield Mode: 15,50 TL
    L&M: 15,50 TL
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    Haberler Ekonomi Son dakika! Sigaraya zam mı geldi? 2 Aralık 2021 hangi sigaralara zam geldi? Malbora, Parliament, Camel, Winston sigara fiyatları güncel zamlı liste 2021
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