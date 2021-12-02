Son dakika! Sigaraya zam mı geldi? 2 Aralık 2021 hangi sigaralara zam geldi? Malbora, Parliament, Camel, Winston sigara fiyatları güncel zamlı liste 2021

Malbora, Parliament, Camel, Winston güncel sigara fiyatları merak ediliyor. Sigaraya zam mı geldi? 2 Aralık 2021 hangi sigaralara zam geldi? sorularının yanıtları vatandaşların gündeminde yer alıyor.İşte detaylar...
SİGARAYA ZAM MI GELDİ?
Sigara zam gelip gelmediği araştırılıyor. Royal Tobacco ürünlerine 2 tl zam geçişi oldu. Philip Morris, JTI ve BAT gruplarına da zam gelmesi bekleniyor.
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2021
Philip Morris
Marlboro Edge: 17 TL
Marlboro Touch: 18 TL
Marlboro: 19 TL
Parliament: 19,50 TL
Parliament Midnight Blue: 18,50 TL
Muratti: 17 TL
Muratti Blu: 16 TL
Lark: 16 TL
Chesterfield: 15,50 TL
Chesterfield Mode: 15,50 TL
L&M: 15,50 TL