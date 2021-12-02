Royal Tobacco grubu sigara markaları hangileri? Royal Tobacco kimin? 2 TL zam gelen sigaralar hangileri? Instark, JXB...

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yeni fiyatları açıklayan Aybaş, diğer sigara gruplarına da zamların geleceğini ifade etti. Sigara grubuna yapılan zammın 2 TL olduğunu ifade eden Aybaş, zammın gerekçesini "maliyet ve kur farkı" olarak açıkladı.