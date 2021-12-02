Royal Tobacco grubu sigara markaları hangileri? Royal Tobacco kimin? 2 TL zam gelen sigaralar hangileri? Instark, JXB...

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Royal Tobacco grubu sigara ürünlerine 2 TL zam geldiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ve yeni fiyatları açıklayan Aybaş, Philip Morris, JTI ve BAT gruplarında da zamların geleceğini söyledi.
ROYAL TABOCCO GRUBU SİGARA MARKALARI HANGİLERİ?
SİGARAYA ZAM MI GELDİ?
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yeni fiyatları açıklayan Aybaş, diğer sigara gruplarına da zamların geleceğini ifade etti. Sigara grubuna yapılan zammın 2 TL olduğunu ifade eden Aybaş, zammın gerekçesini "maliyet ve kur farkı" olarak açıkladı.
Zam kararının ardından 14 TL'ye satılan sigaranın fiyatı 16 TL'ye çıktı.