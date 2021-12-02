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    • Ekonomi
    • 02.12.2021 10:02
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    • 02.12.2021 10:02
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    Nakit ihtiyacı olanlara duyuru yapıldı! Hesabınıza anında 2500 TL yatacak! Yakınını getirene ise ek ödeme var!

    Hesabınıza anında 2500 TL yatacak! Yapı kredi Bankası kampanyayı duyurdu. Emekli yakınlarına referans olan vatandaşlara promosyon ödemesi yapılacak. Yapı Kredi Bankası’nın resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, Emekli Referans Kampanyası ile emekli yakınlarına referans olarak emekli maaşlarını Yapı Kredi bankasına taşımasını gerçekleştiren vatandaşlara, 2.500 TL’ye varan mükafat kazanma fırsatı sundu. Emekli referansında tespit edilen her 1 birey amacıyla 250 TL fırsatı Yapı Kredi bankası tarafından müşterilere sunuluyor.

    takvim.com.tr
    Nakit ihtiyacı olanlara duyuru yapıldı! Hesabınıza anında 2500 TL yatacak

    Emekliye promosyon ücretleri ile alakalı son dakika haberleri gelmeye başladı. Emeklileri mutlu edilen ilerlemeler yaşandı. Yapı kredi promosyon tutarını açıkladı. Yapı Kredi'nin açıklamasına göre, emekli maaşlarının yatırılması amacıyla 31 Mart'a kadar bankayı tercih eden ve 3 sene maaşlarını Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 2500 TL'ye varan nakit promosyon alabilecek. İlk maaşınızı SGK'nın anlaşmalı bulunduğu bankadan aldıktan sonra maaşınızı dilediniz bankaya taşıyabilirsiniz. Bu taşıma sırasında bankalar 3 sene kendi bankalarıyla çalışmayı kabul etmeniz durumunda size promosyon ödemesi yapmaktadır.

    Kampanyanın Detayları Şu Şekilde;

    Yapı Kredi Bankası Emekli Referans Kampanyası 7 Haziran 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerlidir.

    Yapı Kredi Bankası müşterileri SGK (SSK / Bağkur / Emekli Sandığı) maaşı sahibi bir emekliye referans olarak kampanyaya katılabilirler.

    Yapı Kredi Bankası müşterileri Şubelerimiz, Müşteri Etkileşim Merkezi ve Yapı Kredi Mobil üzerinden SGK maaşı sahibi bir emekliye referans olarak kampanyaya katılım sağlayabilirler.

    Referans veren müşterilerden kendilerine gönderilecek olan SMS sonrasında REFERANS yazıp 4470'e göndermeleri durumunda kampanya katılım izinleri alınacaktır.

    Referans veren müşterilerin kampanya katılım izinlerini 5 gün içerisinde iletmemeleri durumunda müşteriler kampanyadan faydalanamayacaktır.

    Yapı Kredi Mobil üzerinden oluşturulan başvurularda ise referans veren müşteriye bir onay SMS'i gönderilmeyecek olup referans veren müşteri kampanya katılımını ve referans gösterdiği emekliyi bilgilendirdiğini Yapı Kredi Mobil Emekli Referans Başvuru ekranında en alt kısımda tespit edilen metni kabul ederek onaylayacaktır.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    Yapı Kredi Mobil üzerinden oluşturulan başvurularda yalnızca referans verdiği emekliye onay SMS'i gönderilecektir.

    Referans verdiği emeklilerin kendilerine gönderilecek olan SMS sonrasında İDEAL yazıp 4470'e göndermeleri durumunda kampanya katılım izinleri alınacaktır.

    Referans verdiği emeklilerin kampanya katılım izinlerini 10 gün içerisinde iletmemeleri durumunda müşteriler kampanyadan faydalanamayacaktır.

        Kampanya kriterlerine makul ve etkileşim izinleri alınan referans gösterilen emekliler ile maaş taşıma ve promosyon işlemleri amacıyla Şubelerimiz ya da Yapı Kredi Müşteri Etkileşim Merkezi etkileşime geçecektir.

        Referans gösterilen emekliler dilerlerse Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi, Yapı Kredi Şubeleri, Yapı Kredi Müşteri Etkileşim Merkezi ya da e-Devlet üzerinden Yapı Kredi Bankası'na maaşlarını taşıyabilir.

        Bir emekli yalnızca bir birey doğrultusundan referans gösterilebilir.

        Bir müşteri en çok 10 şahsa referans olarak kampanyaya katılım sağlayabilir. Yapı Kredi Bankası müşterileri referans oldukları şahıslardan SGK ( SSK / Bağkur / Emekli Sandığı) emekli maaşını Yapı Kredi Bankası'na taşıyan her bir müşteri amacıyla 250 TL, toplamda en çok 2.500 TL mükafat kazanabilir.

        Yapı Kredi Bankası kampanyayı dilediği vakit durdurma ve/ya da kampanya koşullarını değiştirme yetkisine sahiptir.

        Promosyon Taahhütnamesini imzalanması sonrasında; referans gösterilen emeklinin Yapı Kredi Bankası vasıtasıyla alacağı bir aylık net maaşı 1.500 TL'ye kadarsa 1.300 TL, 1.500 TL – 2.500 TL arasındaysa 1.650 TL, 2.500 TL ve üzerindeyse 2.000 TL nakit promosyon ödenir.

        Yapı Kredi Bankası'ndan son 6 ay içerisinde emekli maaşı almış şahıslar kampanya kapsamında referans gösterilemez.

        Yapı Kredi Bankası sahip olunan emekli maaş müşterisi olan ya da Yapı Kredi Bankası'na emekli maaşını taşımak amacıyla müracaatı tespit edilen müşteriler kampanya kapsamında referans gösterilemez.

        Tüm Yapı Kredi Bankası müşterileri, Emekli Referans Kampanyası kapsamında emekli yakınlarına referans olabilir.

        Referans verdiği emeklinin maaşının Yapı Kredi Bankası'na taşınması ve promosyon ödemesinin gerçekleşmesinin sonrasında referans veren Yapı Kredi Bankası müşterisinin kampanya mükafatlendirmesi yapılır.

        Referans veren müşterinin kampanya mükafatlendirmesi, Yapı Kredi Bankası'ndaki TL Vadesiz mevduat hesabına yapılır. Referans verdiği emeklinin promosyon ödemesinin gerçekleşmesinin sonrasında 60 gün içerisinde makul hesabı bulunmayan referans veren müşteri amacıyla kampanya kapsamında mükafatlendirmesi yapılmaz.

        Kampanyaya katılım gerçekleştiren emeklilerin 180 gün içerisinde maaşını Yapı Kredi Bankası'na taşımış olması gerekmektedir. Emekli maaşının 180 gün içerisinde Yapı Kredi Bankası'na taşınmaması durumunda referans gösteren ve referans gösterilen müşteriler kampanyadan yararlanamaz.
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        Haberler Ekonomi Nakit ihtiyacı olanlara duyuru yapıldı! Hesabınıza anında 2500 TL yatacak! Yakınını getirene ise ek ödeme var!
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