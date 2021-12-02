Nakit ihtiyacı olanlara duyuru yapıldı! Hesabınıza anında 2500 TL yatacak! Yakınını getirene ise ek ödeme var!

Emekliye promosyon ücretleri ile alakalı son dakika haberleri gelmeye başladı. Emeklileri mutlu edilen ilerlemeler yaşandı. Yapı kredi promosyon tutarını açıkladı. Yapı Kredi'nin açıklamasına göre, emekli maaşlarının yatırılması amacıyla 31 Mart'a kadar bankayı tercih eden ve 3 sene maaşlarını Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 2500 TL'ye varan nakit promosyon alabilecek. İlk maaşınızı SGK'nın anlaşmalı bulunduğu bankadan aldıktan sonra maaşınızı dilediniz bankaya taşıyabilirsiniz. Bu taşıma sırasında bankalar 3 sene kendi bankalarıyla çalışmayı kabul etmeniz durumunda size promosyon ödemesi yapmaktadır.
Kampanyanın Detayları Şu Şekilde;
Yapı Kredi Bankası Emekli Referans Kampanyası 7 Haziran 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerlidir.
Yapı Kredi Bankası müşterileri SGK (SSK / Bağkur / Emekli Sandığı) maaşı sahibi bir emekliye referans olarak kampanyaya katılabilirler.
Yapı Kredi Bankası müşterileri Şubelerimiz, Müşteri Etkileşim Merkezi ve Yapı Kredi Mobil üzerinden SGK maaşı sahibi bir emekliye referans olarak kampanyaya katılım sağlayabilirler.
Referans veren müşterilerden kendilerine gönderilecek olan SMS sonrasında REFERANS yazıp 4470'e göndermeleri durumunda kampanya katılım izinleri alınacaktır.
Referans veren müşterilerin kampanya katılım izinlerini 5 gün içerisinde iletmemeleri durumunda müşteriler kampanyadan faydalanamayacaktır.
Yapı Kredi Mobil üzerinden oluşturulan başvurularda ise referans veren müşteriye bir onay SMS'i gönderilmeyecek olup referans veren müşteri kampanya katılımını ve referans gösterdiği emekliyi bilgilendirdiğini Yapı Kredi Mobil Emekli Referans Başvuru ekranında en alt kısımda tespit edilen metni kabul ederek onaylayacaktır.
Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
Yapı Kredi Mobil üzerinden oluşturulan başvurularda yalnızca referans verdiği emekliye onay SMS'i gönderilecektir.
Referans verdiği emeklilerin kendilerine gönderilecek olan SMS sonrasında İDEAL yazıp 4470'e göndermeleri durumunda kampanya katılım izinleri alınacaktır.
Referans verdiği emeklilerin kampanya katılım izinlerini 10 gün içerisinde iletmemeleri durumunda müşteriler kampanyadan faydalanamayacaktır.