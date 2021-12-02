Markette adeta soygun var! Sebze-meyvede üretici-market fiyat farkı 9 kata kadar çıktı

Gıdada üretici-market fiyatı arasındaki fark iyice açıldı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) verilerine göre, Kasım'da üretici ile market arasındaki fiyat farkı 9 kata ulaştı. Fiyat farkında başı 8.9 kat ile limonun çektiğini anlatan TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, "Bunu 4.1 kat ile kuru soğan, 3.5 kat ile mandalina, 3.3 kat ile ıspanak takip etti" dedi.

Kasım'da markette fiyatı değişmeyen ürün olmadığının altını çizen Bayraktar, "Kasım'da markette 28, üreticide 19 üründe fiyat artışı; markette 10, üreticide 7 üründe fiyat düşüşü oldu. Üreticide 4 üründe fiyat değişmedi" diye konuştu.

Bayraktar, markette en fazla fiyat artışının yüzde 34.56 ile patlıcanda görüldüğünü, fiyatı en fazla düşen ürünün ise yüzde 18.05 ile limon olduğunu kaydetti.