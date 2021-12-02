Harekete geçildi! TÜİK TEFE TÜFE 2021 Aralık ayı kira artış oranı açıklanıyor! Aralık ayında kiralar ne kadar zamlanacak? İşte hesaplama...

Hem kiracılar hem de ev sahipleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kira zammını yakından takip ediyor. Geçtiğimiz ayın (Kasım) enflasyon verileri açıklandığında kira zam oranı da belli olacak. Kira artış oranının ne zaman açıklanacağı netleşti. Kirada oturan milyonlarca vatandaşın aralık ayında kira sözleşmesi dolacak. Bir sonraki ayı zamlı ödemeye başlayacaklar ne kadar zam yapılacağı konusunda bilgi edinmek istiyor. Peki Aralık ayında kiralar ne kadar zamlanacak? Kira zammı nasıl hesaplanır?
ARALIK AYINDA KİRALARA NE KADAR ZAM GELECEK?
TÜİK, kasım ayı enflasyon verisini 3 Aralık Cuma günü açıklayacak. Buna göre aralık ayı kira zam oranı da 3 Aralık'ta belli olacak. 2021 yılı aylara göre kira zam oranları şöyle;
KASIM AYI KİRA ZAMMI
TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Kasım ayı için yüzde 17,09 oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,09 artış gerçekleşti.
EKİM AYI KİRA ZAMMI
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,42 artış gerçekleşti. Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 16.42 oldu.
EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları aylık yüzde 1.12, yıllık yüzde 19.25 arttı. Eylül ayı kira artış oranı %15,28 olarak belirlendi.
TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI
Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,55 artış gerçekleşti.
AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI
Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla beraber Ağustos ayı kira artış oranları da belli oldu. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,15 artış gerçekleşti.
HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI
TÜFE 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı 2021 Haziran ayında %14.13 olarak gerçekleşti.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.89, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6.39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14.13 artış oldu.
2021 MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI
TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden Mayıs ayı kira artış oranı %13,70 olarak gerçekleşti.
2021 NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,18 artış gerçekleşti.
MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI
Mart ayı kira artış oranı açıklandı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,81 artış gerçekleşti.
ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,53 artış gerçekleşti.
EV SAHİPLERİ KİRAYA NE KADAR ZAM YAPACAK?
YEP ile yapılan düzenleme ile resmi kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması olarak belirlendi. Her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması ev sahipleri tarafından kiracılara uygulanabilecek resmi kira zam oranı tavanıdır. Yani ev sahibi kiraya en fazla bu oranda zam yapabilir.
Bu oranın aşılması yani üzerinde bir zam yapılması kanunen yasak olup tarafların karşılıklı olarak anlaşması ya da imzalanan kira sözleşmesi üzerinde bir madde yer alıyorsa bu durumda altında kalması halinde zam yapılmasına izin verilmektedir. Yasal olarak bu rakamın aşılması yasaklanırken altında zam yapılmasına ise izin verilmektedir.
YASAL KİRA ZAM ORANI NE KADAR?
Borçlar Kanunu'na göre; kira artışında son 12 aylık Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) baz alınıyordu. Bu yılın başında yapılan düzenlemeyle artık kira artışları, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyatları Endeksi'ne (TÜFE) göre yapılıyor. Kiracı ile mal sahibi eğer anlaşırlarsa sözleşmede bunun altında bir oran kararlaştırabilirler. Ancak kesinlikle bu oranında üzerinde artış yapılamaz.