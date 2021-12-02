Benzine zam EPGİS son dakika! 3 Aralık benzine zam mı geldi? 3 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir benzinin litre fiyatı ne kadar oldu?

Son dakika haberine göre, 3 Aralık itibariyle geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 44 kuruş zam geldiği duyuruldu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından benzin fiyatlarıyla ilgili önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Peki, Benzine zam mı geldi? 3 Aralık Opet, BP, Shell İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, otogaz fiyatları kaç TL olacak? İşte güncel akaryakıt fiyatları!
Dün 58 kuruş indirim gelen benzine, az önce 44 kuruş tekrar zam yapıldı.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı— EPGİS (@trepgis) December 2, 2021
03/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 44 KRŞ/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
AKARYAKITTA EŞEL MOBİL SİSTEMİNE DEVAM
Akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak.