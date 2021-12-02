2 Aralık hangi sigaraya zam geldi? Marlboro, Kent, Camel, Winston, Parliament en ucuz sigara ne kadar? Güncel sigara fiyatları 2021- 2022!

Aralık ayına girdiğimiz şu günlerde 2021 güncel zamlı sigara fiyatları listesi merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 Aralık ayı güncel zamlı sigara fiyat listesi ve tüm detayları haberimizde yer alıyor. Vatandaşlar 2 Aralık sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor. Tiryakiler bu kapsamda hangi markaların fiyatının ne kadar olduğunu öğrenmek için araştırmalara devam ediyor. İşte Camel, Kent, Winston, LM, Muratti fiyat listesi...