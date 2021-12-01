2022 yılında uygulanacak olan asgari ücreti belirlemek üzere ilk bugün yapıldı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bir araya geldi. Bu kapsamda önceki yıllarda asgari ücret artış oranları merak ediliyor. Peki, yıllara göre asgari ücret zam artış oranları ne kadardı? 2020-2019-2018-2017-2016-2015 asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? İşte detaylar...
YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARI
Yıllar Brüt Net
1 Ocak 2005 488,70 350,15
1 Ocak 2006 531,00 380,46
1 Ocak 2007 562,50 403,02
1 Temmuz 2007 585,00 419,15
1 Ocak 2008 608,40 481,55
1 Temmuz 2008 638,70 503,26
1 Ocak 2009 666,00 527,13
1 Temmuz 2009 693,00 546,48
1 Ocak 2010 729,00 576,57
1 Temmuz 2010 760,50 599,12
1 Ocak 2011 796,50 629,95
1 Temmuz 2011 837,00 658,95
1 Ocak 2012 886,50 701,13
1 Temmuz 2012 940,50 739,79
1 Ocak 2013 978,60 773,01
1 Temmuz 2013 1.021,50 803,68
1 Ocak 2014 1.071,00 846,00
1 Temmuz 2014 1.134,00 891,03
1 Ocak 2015 1.201,50 949,07
1 Temmuz 2015 1.273,50 1.000,54
1 Ocak 2016 1.647,00 1.300,99
1 Ocak 2017 1.777,50 1.404,06
1 Ocak 2018 2.029,50 1.603,12
1 Ocak 2019 2.558 2.020
1 Ocak 2020 2.943 TL 2.324 TL
1 Ocak 2021 3.577,50 TL 2.825,90 TL