Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 01.12.2021 14:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.12.2021 14:42
    ABONE OL

    Yıllara göre asgari ücret zam artış oranları ne kadardı? 2020-2019-2018-2017-2016-2015 asgari ücrete ne kadar zam yapıldı?

    Bugün 2022 yılının asgari ücretini belirlemek üzere Asgari Ücret Komisyonu bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Enflasyonun ya da ekonomideki dalgalanmaların karşısında emeği koruyacağız." dedi. Peki, yıllara göre asgari ücret zam artış oranları ne kadardı? 2020-2019-2018-2017-2016-2015 asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? İşte merak edilenler...

    Yıllara göre asgari ücret zam oranları ne kadardı?

    2022 yılında uygulanacak olan asgari ücreti belirlemek üzere ilk bugün yapıldı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bir araya geldi. Bu kapsamda önceki yıllarda asgari ücret artış oranları merak ediliyor. Peki, yıllara göre asgari ücret zam artış oranları ne kadardı? 2020-2019-2018-2017-2016-2015 asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? İşte detaylar...

    YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARI

    Yıllar Brüt Net
    1 Ocak 2005 488,70 350,15
    1 Ocak 2006 531,00 380,46
    1 Ocak 2007 562,50 403,02
    1 Temmuz 2007 585,00 419,15
    1 Ocak 2008 608,40 481,55
    1 Temmuz 2008 638,70 503,26
    1 Ocak 2009 666,00 527,13
    1 Temmuz 2009 693,00 546,48
    1 Ocak 2010 729,00 576,57
    1 Temmuz 2010 760,50 599,12
    1 Ocak 2011 796,50 629,95

    1 Temmuz 2011 837,00 658,95
    1 Ocak 2012 886,50 701,13
    1 Temmuz 2012 940,50 739,79
    1 Ocak 2013 978,60 773,01
    1 Temmuz 2013 1.021,50 803,68
    1 Ocak 2014 1.071,00 846,00
    1 Temmuz 2014 1.134,00 891,03
    1 Ocak 2015 1.201,50 949,07
    1 Temmuz 2015 1.273,50 1.000,54
    1 Ocak 2016 1.647,00 1.300,99
    1 Ocak 2017 1.777,50 1.404,06
    1 Ocak 2018 2.029,50 1.603,12
    1 Ocak 2019 2.558 2.020
    1 Ocak 2020 2.943 TL 2.324 TL
    1 Ocak 2021 3.577,50 TL 2.825,90 TL

        YENİ ASGARİ ÜCRETTE PAZARLIK SÜRECİ BAŞLADI

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, yeni asgari ücret konusunda, " Enflasyonun ya da ekonomideki dalgalanmaların karşısında emeği koruyacağız." dedi.

        İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında toplandı.

        Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç başladı.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında, bakanlığın ev sahipliğindeki toplantıda, işverenleri Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçileri ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

        ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

        Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

        Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

        Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan’dan fahiş fiyatla mücadele mesajı
        Haberler Ekonomi Yıllara göre asgari ücret zam artış oranları ne kadardı? 2020-2019-2018-2017-2016-2015 asgari ücrete ne kadar zam yapıldı?
            SON DAKİKA