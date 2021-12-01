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    • Ekonomi
    • 01.12.2021 14:20
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    • 01.12.2021 14:20
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    Hemşire, uzman pratisyen doktor maaşları ne kadar olacak? 2022 sağlık çalışanları kim ne kadar maaş alacak?

    AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeli haberi duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Doktorlara 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız" ifadelerini kullandı. Peki, hemşire, uzman pratisyen doktor maaşları ne kadar olacak? 2022 sağlık çalışanları kim ne kadar maaş alacak? İşte son dakika haberinin detayları...

    Hemşire, uzman pratisyen doktor maaşları ne kadar olacak?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Grup Toplantısı'nda milyonlarca vatandaşa müjdeyi verdi. Erdoğan açıklamasında, "(Uzman ve pratisyen hekimlere) 5 bin, 2 bin 500 lira; bu tür zamlar geliyor." dedi. Peki, hemşire, uzman pratisyen doktor maaşları ne kadar olacak? 2022 sağlık çalışanları kim ne kadar maaş alacak? İşte detaylar...

    HEMŞİRE, UZMAN PRATİSYEN DOKTOR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Uzman ve pratisyen hekimlere yönelik düzenleme konusundaki soruya Erdoğan, "5 bin, 2 bin 500 lira; bu tür zamlar geliyor." yanıtını verdi.

    BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti MYK sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Bakan Koca, sağlık çalışanları ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini, konuyla ilgili birkaç gün içinde önemli gelişmeler olacağını belirtmişti.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarına yönelik yasal düzenleme Genel Kurul'da görüşülen yasa teklifine eklenecek. Hekimlerimizi ve diş hekimlerimizi mutlu edecek düzenlemeler geliyor" dedi.

        "2 BİN 500 İLE 5 BİN LİRA ARASINDA ZAM"

        Bakan Koca, "Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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