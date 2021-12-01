Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Grup Toplantısı'nda milyonlarca vatandaşa müjdeyi verdi. Erdoğan açıklamasında, "(Uzman ve pratisyen hekimlere) 5 bin, 2 bin 500 lira; bu tür zamlar geliyor." dedi. Peki, hemşire, uzman pratisyen doktor maaşları ne kadar olacak? 2022 sağlık çalışanları kim ne kadar maaş alacak? İşte detaylar...