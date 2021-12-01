Asgari ücret zammı brüt-net 2022 için ilk rakam son dakika geldi! Asgari ücret zammı enflasyon farkı, ek zam ve refah payı ile birlikte...

Asgari ücret zammı brüt-net 2022 için ilk rakam son dakika açıklamaları merakla bekleniyor. Taraflar, yeni asgari ücreti saptama çalışmaları dahilinde dört defa toplanıyor. Önceki senelerden değişik olarak bu sene hükümet, işçi ve işveren temsilcileri yeni asgari ücretin Aralık ayının sonu beklenmeden süratli şekilde müzakere edilmesi konusu ile ilgili mutabık. Bu durum, yeni asgari ücretin Aralık ayı ortasında belirleneceği görüşünü güçlendiriyor. Peki asgari ücret zammı enflasyon farkı, ek zam ve refah payı ile birlikte ne kadar olacak?
ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ HEMEN BİTEBİLİR
Taraflar, yeni asgari ücreti saptama çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Önceki senelerden değişik olarak bu sene hükümet, işçi ve işveren temsilcileri yeni asgari ücretin Aralık ayının sonu beklenmeden süratli şekilde müzakere edilmesi hususu ile alakalı mutabık. Bu durum, yeni asgari ücretin Aralık ayı ortasında belirleneceği görüşünü güçlendiriyor.
İşçi ve işveren tarafının mutabık bulunduğu başka bir husus da vergi indirimi. Her iki taraf, başta asgari ücret olmak üzere bütün ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasını talep ediyor.
Görüşmeler evveli TİSK, sahip olunan istihdamın korunması ve yeni istihdam sağlanması amacıyla asgari ücret işveren desteğinin bu sene da devam etmesinde ısrarlı.
Türk-İş ise yeni asgari ücrete dair talebini kamuoyuyla şimdilik paylaşmamakla eş güdümlü "insan onuruna yakışır" düzeyde bir asgari ücret istiyor.
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ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 vatandaştan meydana gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti saptama çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının sonrasında komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların sonrasında son toplantısını yine bakanlıkta yapıyor.
Bakanlığın teşhis ettiği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımı ile toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu tarafın fazlalığı sağladığı kabul ediliyor.