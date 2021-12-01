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    • Ekonomi
    • 01.12.2021 10:03
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    • 01.12.2021 10:03
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    Asgari ücret zammı brüt-net 2022 için ilk rakam son dakika geldi! Asgari ücret zammı enflasyon farkı, ek zam ve refah payı ile birlikte...

    Yaklaşık olarak 8 milyon çalışanı ve bu anlamda dolaylı olarak bütün vatandaşları yakından ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında ilk resmi sürece bugün adım atıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde bugün saat 14.00’te yapılacak toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil edecek. Asgari ücret, halen bekar bir işçi amacıyla aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Peki asgari ücret zammı enflasyon farkı, ek zam ve refah payı ile birlikte ne kadar olacak?

    takvim.com.tr
    Asgari ücret zammı brüt-net 2022 için ilk rakam son dakika geldi!

    Asgari ücret zammı brüt-net 2022 için ilk rakam son dakika açıklamaları merakla bekleniyor. Taraflar, yeni asgari ücreti saptama çalışmaları dahilinde dört defa toplanıyor. Önceki senelerden değişik olarak bu sene hükümet, işçi ve işveren temsilcileri yeni asgari ücretin Aralık ayının sonu beklenmeden süratli şekilde müzakere edilmesi konusu ile ilgili mutabık. Bu durum, yeni asgari ücretin Aralık ayı ortasında belirleneceği görüşünü güçlendiriyor. Peki asgari ücret zammı enflasyon farkı, ek zam ve refah payı ile birlikte ne kadar olacak?


    ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ HEMEN BİTEBİLİR

    Taraflar, yeni asgari ücreti saptama çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Önceki senelerden değişik olarak bu sene hükümet, işçi ve işveren temsilcileri yeni asgari ücretin Aralık ayının sonu beklenmeden süratli şekilde müzakere edilmesi hususu ile alakalı mutabık. Bu durum, yeni asgari ücretin Aralık ayı ortasında belirleneceği görüşünü güçlendiriyor.

    İşçi ve işveren tarafının mutabık bulunduğu başka bir husus da vergi indirimi. Her iki taraf, başta asgari ücret olmak üzere bütün ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasını talep ediyor.

    Görüşmeler evveli TİSK, sahip olunan istihdamın korunması ve yeni istihdam sağlanması amacıyla asgari ücret işveren desteğinin bu sene da devam etmesinde ısrarlı.

    Türk-İş ise yeni asgari ücrete dair talebini kamuoyuyla şimdilik paylaşmamakla eş güdümlü "insan onuruna yakışır" düzeyde bir asgari ücret istiyor.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

    Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 vatandaştan meydana gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti saptama çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının sonrasında komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların sonrasında son toplantısını yine bakanlıkta yapıyor.

    Bakanlığın teşhis ettiği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımı ile toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu tarafın fazlalığı sağladığı kabul ediliyor.

        ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 825 LİRA

        Asgari ücret, halen bekar bir işçi amacıyla aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

        Apartman görevlileri için ise normal işçilerden değişik olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği amacıyla net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

        Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi amacıyla 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.


        SENDİKALARDAN ORTAK AÇIKLAMA

        DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ toplantı evvel yaptığı ortak bildirimde "2022'de geçerli olacak asgari ücretin, ekonomide yaşanan ilerlemeler de öneme alınarak, insana yakışır bir hayat düzeyini sağlayacak şekilde teşhis edilmesi gereği ortak düşüncemizdir. Asgari ücret net olarak açıklanmalıdır. Bu ücretten yapılacak vergi, sosyal güvenlik vb. kesintiler net tutarın üstüne ek edilmeli ve sene süresince asgari ücret belirtiler bu net ücretin altına düşmemelidir. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) işçinin uygar haline göre ilaveten ek edilmelidir" görüşünü paylaştı.

        Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 3600 ek gösterge amacıyla bakanlık içerisinde yapılan kurulun çalışmalarını tamamladığını söyledi. Bilgin kamu personelinin emekli olduktan sonra ücret ve hayat tipinde yaşadığı kayıpların ciddi bir problem bulunduğunu belirterek, hususuyla alakalı başka bakanlıklar ve Memur-Sen ile görüşüleceğini açıkladı.

        BİR İŞÇİ NE KADAR ALIYOR?

        Asgari ücret, halen bekar bir işçi amacıyla aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri amacıyla ise normal işçilerden değişik olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği amacıyla net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi amacıyla 4 bin 203 lira 56 kuruş.

        İŞTE 3'LÜ FORMÜL

        ● DESTEK ARTIRILACAK

        2021 senesi amacıyla her sigortalı amacıyla işverenlere 75 lira asgari ücret desteği ödeniyor. Bu desteğin artırılarak direkt işçiye ödenmesi söz husussu. Böylece daha evvel 150 liraya kadar yapılan bu destek, işçi amacıyla seyyanen bir zam olarak maaşına yansıtılabilir.

            ● AGİ FORMÜLÜ: Milyonlarca çalışan bir vergi iadesi olarak Asgari Geçim İndirimi (AGİ) alıyor. Devlet gelir vergisinin bir bölümünü almaktan vazgeçerek iade ediyor. Burada gelir vergisinin bütününün AGİ olarak işçiye ödenmesi sağlanabilir. 2021 senesi tutarlarıyla bakıldığında bekar bir işçi amacıyla 268,31 lira olan AGİ, bu formül uygulanırsa 187,82 lira gelir vergisi ve 27,15 lira damga vergisi eklenerek 483,28 liraya çıkabilir. Asgari ücret yüzde 25 artarsa ve bu formül hayata geçerse, bekar işçi amacıyla 335,39 lira olacak AGİ, 234,78 lira gelir vergisi ve 33,94 lira damga vergisi eklenerek 604,11 liraya çıkabilecek.

            ● VERGİSİZ ASGARİ ÜCRET FORMÜLÜ: Bütün asgari ücretliler amacıyla, apartman görevlileri amacıyla yapılan vergisiz ücret formülü döneme alınabilir. Halen asgari ücret net 2 bin 825 lira iken, apartman görevlileri amacıyla bu tutar 3 bin 40 lira. Eğer 2022 zammı yüzde 25 olursa asgari ücret, işçiler amacıyla net 3 bin 532, kapıcılar amacıyla 3 bin 801 liraya çıkacak. Apartman görevlileri formülü uygulanırsa da bütün işçiler net 3 bin 532 lira yerine 3 bin 801 lira alabilecek.
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