2022 asgari ücret ve AGİ brüt-net zammı son dakika kaç TL? 1 Aralık TİSK, TCMB, TÜİK, Türk İş asgari ücret zam teklifi...

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği Ocak 2022 asgari ücret zammı amacıyla heyecan zirve noktasına çıktı. 2022 asgari ücret maaş ödemelerinin ne kadar olacağına dair Türk İş Sendikası'ndan açıklama geldi. Türk İş Sendikası 2022 senesi maaşların ne kadar olması gerektiğine dair işveren sendikası ve hükümete mesaj gönderdi. Asgari ücret ile alakalı son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş doğrultusundan merakla bekleniyordu. Görüşmeler bugün yapılacak ve bu ay içinde alınan karar vatandaşlara duyurulacak. Peki, asgari ücret ilk toplantı alınan kararlar nelerdir?
İŞÇİ SENDİKASINDAN HÜKÜMET VE İŞVERENLERE MESAJ
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay asgari ücret zam seviyesinin 7 milyon çalışanı kapsadığını ifade ederek asgari ücret tespit komisyonunun yapısını eleştirdi. Asgari ücret görüşmelerinde Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ile hükümetin masada bulunduğunu ifade eden Atalay iki yapı birlikte bulunduğu vakit istediği asgari ücreti çıkarıyor dedi.
ÇALIŞMA BAKANLIĞIYLA GÖRÜŞÜLDÜ
Maaş zam seviyesi ve asgari ücret tutarı amacıyla Çalışma Bakanlığı ile görüşüldüğünü ifade eden Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay "Onlar bizim düşüncelerimizi sayın Cumhurbaşkanı'na aktarıyorlar. Önümüzdeki vakitlerde bir daha bir araya geleceğiz. Biz de pazartesi günü Türk-İş'in katılacak komisyonunu teşhis edip Bakanlığa bildireceğiz. 1 Aralık'ta da arkadaşlarımız toplantıya katılacak. Genellikle rakamı hükümetten, işverenden bekliyorum." açıklamasında bulundu.
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