Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 01.12.2021 14:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.12.2021 14:05
    ABONE OL

    2022 AGİ zam tablosu: AGİ ne kadar arttı? AGİ kaç para oldu? Bekar, evli, çocuklu AGİ ücreti ne kadar oldu?

    2022 asgari ücret zammı için nefesler tutuldu. Milyonlarca asgari ücretli çalışanın beklediği görüşmeler 1 Aralık 2021 itibariyle başladı. Asgari ücrette ilk toplantı bugün gerçekleştirildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısından çıkacak sonuçlar bekleniyor. Peki AGİ ne kadar arttı? AGİ kaç para oldu? Bekar, evli, çocuklu AGİ ücreti ne kadar oldu? İşte 2022 AGİ zam tablosu...

    2022 AGİ zam tablosu: AGİ ne kadar arttı? AGİ kaç para oldu? Bekar, evli, çocuklu AGİ ücreti ne kadar oldu?

    Asgari ücret pazarlığı başladı. Yaklaşık 8 milyon çalışanın gözü kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 asgari ücretle ilgili son açıklamasında "Asgari ücreti şuana kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız." diye konuştu. Yılın son ayında asgari ücret görüşmelerinin ilki bugün gerçekleştirildi. Net, brüt asgari ücretin yanı sıra AGİ'ye gelen zam da merak ediliyor. Peki; AGİ ne kadar arttı? AGİ kaç para oldu? Bekar, evli, çocuklu AGİ ücreti ne kadar oldu? 2022 AGİ zam tablosu nasıl?

    2022 ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİNDE SON DURUM NEDİR?

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı 1 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 14:00'da başladı. Aralık ayı içerisinde yapılacak diğer toplantılarla birlikte asgari ücretl ile birlikte AGİ de belli olacak.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada "Asgari ücreti şuana kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız. Asgari ücretle ilgili çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda açıklanacak." ifadelerini kullandı.

    2021 AGİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

    Bekar 268,31TL

    Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

    Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

    Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

    Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

    Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

    Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

    Evli eşi çalışan 268,31 TL

    Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

    Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

    Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

    Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

    Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

    AGİ NEDİR, NE DEMEK?

    Asgari geçim indirimi uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlanabiliyor. 2007'den önce vergi iade zarfları vardı. Tüm çalışanlar yıl boyu alışverişlerinde topladıkları fiş ve faturaları zarfa yazıp işyerlerine verip vergi iadesi alıyorlardı. 2007'den itibaren vergi iadesi kaldırılarak yerine AGİ uygulaması geldi. İşverenler, çalışanların ücretleri üzerinden hesapladıkları vergiyi, AGİ kadar daha az ödüyorlar vergi dairesine. Hesaplanan AGİ'yi de çalışana net ücretlerine ilaveten ödüyorlar. AGİ'nin hesabı ise asgari ücret üzerinden yapılıyor. AGİ'den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor.

        ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

        Geçmiş senelerde asgari ücret zam oranı belirlenirken enflasyonun ortalama yüzde 5-7 üzerinde belirlendiği yer alıyor. İlk olarak Merkez Bankası'nın 18,4'lük enflasyon beklentisi baz alındığında ve buna yüzde 5'lik refah payı eklendiğinde asgari ücretlinin bürüt maaşının 4.440 lirayı, net ücretin ise asgari geçim indirimi (AGİ) dâhil 3.485 lirayı geçeceği tahmin ediliyor.

        Diğer yapılan bir hesaplamada ise Merkez Bankası'nın 18,4'lük enflasyon beklentisine yüzde 7'lik bir refah payı eklendiğinde brüt ücretin 4.480 lirayı, net ücretin de asgari geçim indirimi (AGİ) dâhil 3.540 lirayı geçeceği konuşuluyor. Üçüncü yapılan hesapta ise TÜİK'in son açıkladığı enflasyon rakamı baz alınıyor. Bu rakama yüzde 7'lik refah payı eklendiğinde brüt ücretin 4530 lirayı, net ücretin de asgari geçim indirimi (AGİ) dâhil 3.580 lirayı geçeceği tahmin ediliyor.

        ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Asgari ücret ikinci toplantısının ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Asgari ücrette işçilerin talebi
        Haberler Ekonomi 2022 AGİ zam tablosu: AGİ ne kadar arttı? AGİ kaç para oldu? Bekar, evli, çocuklu AGİ ücreti ne kadar oldu?
            SON DAKİKA